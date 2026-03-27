Los conceptos del líder espiritual Prem Rawat para reducir la ansiedad a través de la respiración

Las ideas de Prem Rawat destacan la respiración consciente como herramienta central de bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración consciente es el recurso clave para alcanzar la paz interior, reducir la ansiedad y enfocarse en el bienestar personal. Así lo plantea el líder espiritual indio Prem Rawat, quien sostiene que la verdadera paz no se encuentra en el exterior, sino en el interior de cada persona, y que el autoconocimiento es indispensable para acceder a ese estado.

El referente de la paz a nivel mundial, que este fin de se semana está de visita en la Argentina, propone reducir la ansiedad centrándose en el acto cotidiano de respirar, invitando a las personas a detenerse y prestar plena atención a cada inhalación y exhalación.

Su método, de carácter universal y sencillo, no requiere técnicas específicas ni conocimientos previos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para cualquier persona interesada en recuperar el equilibrio mental.

El método de Prem Rawat se presenta como una alternativa accesible para combatir el estrés urbano y digital

La esencia de su enfoque está en destacar la respiración como una puerta directa a la experiencia de estar vivo. Con más de 60 años de trayectoria, Rawat diferencia su mensaje al sugerir que observar y tomar conciencia del propio acto de respirar permite rebajar la ansiedad causada por el exceso de información y el estrés de la vida cotidiana.

“Cada respiración es un recordatorio de la vida. La oportunidad de existir es extraordinaria, pero muchas veces pasa desapercibida”, señala en uno de sus libros más recientes.

El valor de la respiración consciente

Rawat subraya el valor universal de la respiración como vía directa hacia la experiencia plena y la serenidad interior, sin requerir conocimientos previos (Freepik)

De manera explícita, Rawat asocia el bienestar con la capacidad de detenerse y agradecer por cada momento, destacando el valor de la respiración consciente como vía para reconectar con lo esencial. “Te convertís en vos mismo y podés ver la simpleza de los milagros más maravillosos sin ningún esfuerzo, solo respirando. Y lo único que hay que hacer es aceptarlo. Ese es el gran desafío”.

En ese sentido, sostiene que la ansiedad y el estrés de la vida moderna surgen de una desconexión con la propia naturaleza y de la falta de autoconocimiento.

Según su mirada, el “espejo” para verse realmente es el autoconocimiento, que se alcanza a través de prácticas simples como agradecer y tomar conciencia de la respiración. Así, propone una visión del bienestar basada en la aceptación y en la atención plena a la experiencia vital, más allá de técnicas formales de meditación.

Para Rawat, conectar con la experiencia de la vida pasa por reconocer el valor del acto de respirar, una práctica sencilla que permite vivir cada momento con mayor plenitud.

Impacto y alcance internacional

Estas distinciones, según el líder espiritual, acompañan la tendencia internacional a buscar herramientas efectivas y sencillas para enfrentar el estrés en sociedades marcadas por la hiperconexión.

Prem Rawat diferencia su enfoque al abordar los desafíos de la ansiedad causada por la hiperconexión informativa

En varias de sus presentaciones, ha planteado que esa búsqueda de soluciones simples para el exceso de información y el aumento de la ansiedad ha crecido por lo que su método de atención consciente a la respiración gana popularidad como respuesta directa a estas problemáticas.

El trabajo de Rawat se unifica en su premisa central: el bienestar es accesible para todas las personas mediante la práctica consciente y sencilla de la respiración.

Rawat insiste en que el desafío central de la vida moderna es aprender a comunicarse con uno mismo y descubrir ese espacio interior donde reside la calma. Y propone el autoconocimiento como un “espejo” para vernos realmente, más allá de las creencias y las expectativas externas.

Y remarca que el bienestar surge de apreciar la simpleza de cada momento y de reconocer el valor de la experiencia de estar vivos: “Podés ver la simpleza de los milagros más maravillosos sin ningún esfuerzo, solo respirando. Y lo único que hay que hacer es aceptarlo. Ese es el gran desafío”.

Durante su actual gira internacional, Rawat ofrece una serie de conferencias en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). Allí, presenta en profundidad su propuesta sobre la respiración consciente y aborda contenidos de sus programas más recientes, además de anticipar nuevos proyectos musicales y editoriales.