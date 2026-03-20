El asombroso poder del ugali, la comida que une tradición y récords mundiales en el atletismo

Eliud Kipchoge durante su preparación en las tierras altas de Kenia. El campeón mundial atribuye parte de su éxito a la dieta tradicional basada en ugali. REUTERS/Hollie Adams

La base de la alimentación de los corredores kenianos reside en un plato tradicional conocido como ugali, que combina harina de maíz, agua y sal. Este alimento, consumido diariamente en Kenia, acompaña verduras, legumbres o carne y proporciona la energía necesaria para soportar los entrenamientos intensos de los atletas de élite. La dieta se adapta a las necesidades de quienes buscan rendimiento y recuperación.

El ugali destaca por su sencillez y alta densidad energética, convirtiéndose en el combustible predilecto de los maratonistas más exitosos del mundo. De acuerdo con Roger Sans, nutricionista especializado en deportes de resistencia, los atletas kenianos acompañan este plato con tomate, espinaca, carne o lentejas, aprovechando los nutrientes locales. Esta combinación permite alcanzar un equilibrio entre carbohidratos, proteínas y grasas.

Además, la dieta keniana no depende de suplementos ni de ingredientes costosos. Según comentó el experto a la revista especializada en atletismo Runners World, el éxito radica en la naturalidad y accesibilidad del ugali, que puede prepararse en cualquier hogar. Sans afirma que este plato resulta esencial para las largas jornadas de entrenamiento y recuperación de los corredores.

Plato de ugali acompañado de verduras y carne, comida típica cotidiana en Kenia. Este alimento aporta la energía esencial que sostiene los entrenamientos de los atletas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta simple, energía imbatible

El ugali se complementa comúnmente con alimentos como sukuma wiki, un repollo salteado típico de la región, frijoles y estofados de pollo o tilapia del lago Victoria. Estos ingredientes aportan vitaminas, minerales y proteínas, reforzando la dieta de los atletas y ayudando a prevenir lesiones.

De esta manera, los maratonistas kenianos logran una nutrición completa sin recurrir a excentricidades. La combinación de alimentos locales y técnicas tradicionales responde a las exigencias fisiológicas y al tipo de esfuerzo requerido en cada entrenamiento.

La sencillez del régimen alimenticio keniano permite su adaptación en otras regiones. El ugali, acompañado de vegetales y proteínas, puede integrarse fácilmente en la dieta de cualquier corredor que busque mejorar su rendimiento.

Tradición y éxito en el atletismo mundial

El ugali es el alimento básico en la dieta de los maratonistas kenianos, fuente de energía y símbolo de identidad cultural para los atletas más exitosos del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plato tradicional ugali, base de la dieta keniana, aporta energía, simplicidad y accesibilidad a quienes dominan las maratones mundiales. Esta receta, rica en carbohidratos y combinada con productos frescos locales, constituye el secreto mejor guardado de los grandes corredores africanos, según especialistas en nutrición deportiva.

Kenia, cuna de campeones

Kenia se consolidó como una de las potencias mundiales en el atletismo de fondo y maratón, con una generación de atletas que dominan las principales competencias internacionales.

El país africano cuenta con récords históricos en las pruebas de larga distancia, tanto en campeonatos mundiales como en Juegos Olímpicos. Eliud Kipchoge es el máximo exponente de este fenómeno: logró bajar de las dos horas en la distancia de maratón, hazaña nunca antes alcanzada, y ostenta el récord mundial vigente.

La resistencia y el rendimiento de los maratonistas kenianos en las grandes competencias internacionales tienen su base en el entrenamiento disciplinado y una dieta tradicional equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la keniana Brigid Kosgei posee el récord femenino de maratón, mientras que figuras como David Rudisha en 800 metros y Vivian Cheruiyot en pruebas de fondo suman títulos y medallas en las citas más exigentes del calendario atlético.

Estas victorias no responden solo al talento individual, sino a un sistema de entrenamiento disciplinado, una cultura deportiva arraigada y una alimentación basada en productos locales como el ugali, que, según entrenadores y expertos, aporta la energía y recuperación necesarias para alcanzar el máximo rendimiento.

El legado de estos campeones continúa inspirando a nuevas generaciones de corredores en Kenia y en todo el mundo.

Un legado que inspira

La preparación del ugali comienza con la medición precisa de harina de maíz, agua y una pizca de sal, ingredientes básicos y accesibles en cualquier cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el éxito de estos corredores inspira a atletas de todo el mundo. La combinación de preparación física, disciplina y una dieta sencilla pero eficaz, como la del ugali, sigue impulsando nuevas generaciones de campeones. De acuerdo con expertos y entrenadores, la tradición alimentaria y el entorno social en Kenia forman parte fundamental del dominio africano en las grandes carreras internacionales.

Cómo preparar ugali, el alimento energético de los campeones

El ugali no solo es el motor de los corredores kenianos: versiones similares, como el nsima en Malawi o el sadza en Zimbabue, son pilares de la alimentación cotidiana y de las celebraciones en buena parte del África subsahariana.

Su preparación con harina de maíz, agua y sal fortalece la transmisión de saberes y los lazos familiares, según destaca la UNESCO en su inventario de patrimonio inmaterial. Según International Medical Corps, este plato se prepara de la siguiente manera:

El primer paso de la receta consiste en llevar el agua a hervor en una olla, antes de incorporar la harina de maíz para formar la base del ugali (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 2 porciones)

2 tazas de harina de maíz

2 tazas de agua

Sal a gusto (opcional)

Manteca (opcional)

La harina de maíz se añade al agua hirviendo y se mezcla rápidamente con cuchara de madera para lograr una textura homogénea, evitando la formación de grumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso

Llevar las 2 tazas de agua a hervor fuerte en una olla. Volcar 1 taza de harina de maíz sobre el agua hirviendo y dejar que la cubra unos segundos. Mezclar rápidamente con cuchara de madera para evitar grumos y lograr una pasta homogénea. Agregar la harina restante de a poco, mezclando enérgicamente hasta que la mezcla espese y se vuelva pegajosa. Bajar el fuego a medio y seguir moviendo la masa hasta que se despegue del fondo de la olla. Reunir el ugali y presionarlo contra el costado de la olla usando la cuchara, dándole forma. Cuando esté firme y comience a liberar aroma, está listo para servir. Volcar en un plato y alisar formando una esfera. En Kenia suelen acompañarlo con espinaca, tomate, carne, lentejas o vegetales salteados.