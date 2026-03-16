La moda en Argentina de cara al otoño: se presentó una colección que apuesta por siluetas fluidas y versatilidad

El local de Adolfo Domínguez en Buenos Aires se consolidó como espacio clave para la moda y la inspiración en la ciudad, reuniendo a referentes del sector

La moda en Argentina se reinventa a cada momento, como si el país tuviera un pulso propio que marca el ritmo de las tendencias. Lo que hoy se ve en las vidrieras puede transformarse mañana en una declaración de intenciones o en un guiño inesperado a la cultura popular. Los referentes del sector están siempre atentos, descifrando señales y adaptando propuestas a la velocidad de los nuevos tiempos.

En este escenario, los expertos de moda argentinos funcionan casi como radares de lo que sucede alrededor.

Por caso, recientemente, la estilista Sandra Castellanos ofreció una visión experta sobre la nueva colección de Adolfo Domínguez. La experta compartió consejos de estilo y destacó la versatilidad de las prendas, así como las diferentes formas en que pueden integrarse a la rutina diaria.

La estilista Sandra Castellanos resaltó la versatilidad de las prendas y dio consejos sobre cómo integrarlas a la rutina diaria de quienes eligen la marca

El espacio de Adolfo Domínguez en Patio Bullrich se consolidó como punto de encuentro para la moda y la inspiración, al albergar la presentación de la colección otoño/invierno de la firma española.

La propuesta de la temporada, denominada AQUA, toma como eje el movimiento del agua y explora siluetas fluidas a partir de textiles livianos, organzas y transparencias. La paleta abarca una gama cromática que va desde los azules atlánticos hasta el verde aguamarina, sumando el regreso de la piel y nuevas versiones de los bolsos emblemáticos de la casa.

Desde el equipo de Adolfo Domínguez profundizaron en diálogo con Infobae sobre el concepto que dio origen a la colección AQUA. Para ellos, el agua es símbolo de transformación, movimiento y naturalidad. “La colección AQUA nace de esa idea de fluidez que no busca imponer una forma rígida, sino acompañar el cuerpo y el ritmo de quien la lleva”, explicaron. Añadieron que, como filosofía de diseño, la adaptación es clave: “El agua simboliza adaptación, algo que también define nuestra filosofía de diseño”.

Esta inspiración se tradujo en decisiones concretas sobre los materiales y la forma de las prendas. El equipo detalló: “Esa fluidez la trasladamos a las prendas a través de siluetas ligeras, tejidos que se mueven con el cuerpo y una paleta de colores que evoca distintas profundidades y reflejos del agua”. También pusieron el foco en los accesorios, donde trabajaron texturas y formas orgánicas “buscando que cada pieza tenga esa sensación de movimiento continuo”.

La paleta de color de AQUA abarca desde azules atlánticos hasta verde aguamarina, sumando el regreso de la piel y bolsos emblemáticos

“Con la apertura del nuevo local buscamos que la tienda sea mucho más que un punto de venta: queríamos crear una experiencia coherente con nuestra identidad”, indicaron.

Para la firma, la adaptación es central en la filosofía de diseño y se refleja en prendas que acompañan el ritmo de quien las lleva

La arquitectura y el diseño interior acompañan esa misión: “El diseño arquitectónico fue pensado para transmitir calma, luz y amplitud. Trabajamos con materiales nobles, líneas limpias y una distribución que permite que las prendas respiren dentro del espacio. La intención es que el cliente pueda descubrir la colección de una manera natural, casi como si estuviera recorriendo una galería contemporánea”.

El equipo también hizo hincapié en el valor de la funcionalidad y la versatilidad, dos ejes destacados por la estilista Sandra Castellanos durante la presentación. “Hoy entendemos que el verdadero lujo también está en la funcionalidad: en diseñar prendas que puedan acompañar distintos momentos del día y diferentes estilos de vida”, reflexionaron.

La tienda de Adolfo Domínguez fue inaugurada en octubre de 2025 y marcó el regreso oficial de la marca al país con un espacio de 150 m²

Para esta experta, la moda debe integrarse a la vida cotidiana, por eso cada diseño se concibe con múltiples posibilidades de uso y una permanencia que trasciende las tendencias. “La moda tiene que dialogar con la vida cotidiana de las personas, por eso buscamos que cada diseño tenga múltiples posibilidades y una permanencia en el tiempo que vaya más allá de una temporada”, concluyeron desde la marca.

Desde la organización del centro comercial, la directiva Daiana Szarfsztejn valoró la iniciativa: “Este tipo de encuentros permiten descubrir las colecciones desde un lugar más cercano y personalizado, y refuerzan el posicionamiento del shopping como un espacio donde la sofisticación, la vanguardia y la curaduría de marca también se viven a través de propuestas especiales”.

La jornada se diseñó para disfrutar la moda desde una perspectiva auténtica, propiciando charlas y descubrimientos entre quienes comparten la pasión por el estilo. Así, la marca refuerza su vínculo con el público argentino y celebra la moda como forma de expresión y punto de encuentro.