Zendaya deslumbró en Los Ángeles con un look vintage inspirado en Whitney Houston

Zendaya fusiona nostalgia y vanguardia en cada aparición con atuendos que evocan íconos de la moda de distintas décadas (The Grosby Group)

Zendaya volvió a captar la atención durante una ceremonia en Los Ángeles que reunió a figuras del cine y la televisión. En el marco de los Essence Black Women in Hollywood Awards, la actriz apareció con una pieza que provocó nostalgia y conectó a tres íconos de la moda en distintas décadas.

La actriz lució un vestido blanco corto, de corte asimétrico y hombros descubiertos, cuya confección original fue obra del diseñador Eugene Stutzman, conocido profesionalmente como Eugene Alexander.

El modelo destacó por su fruncido lateral, una pequeña abertura sobre uno de los muslos y un gran adorno floral elaborado con hojas y pétalos de hibisco pintados con pan de oro.

El vestido blanco asimétrico de Zendaya, reinterpretación de un clásico de Eugene Alexander, cosecha elogios por su homenaje a Whitney Houston (Captura de video)

Esta pieza específica fue utilizada previamente por Whitney Houston en una sesión promocional de 1986 y, más tarde, por Sarah Jessica Parker en la película de “Sex and the City”, aunque la versión de Zendaya conserva una única flor, en alusión al icónico broche floral de Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en Sex an the City usando el vestido (IMDB)

Para completar el atuendo, la actriz optó por unos zapatos blancos de tacón, evocando el estilo de los célebres Manolos, y una pulsera dorada de Cartier, en sustitución del brazalete vintage que acompañó la versión cinematográfica.

El conjunto de Zendaya se integra en una serie de vestidos blancos llamativos que ha elegido para la promoción de su nueva película, “The Drama”.

Más looks icónicos de Zendaya

El blanco arquitectónico

Los estilismos de Zendaya en la Met Gala, Globos de Oro y premiaciones demuestran su capacidad para reinventar tendencias y sorprender en cada evento (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

En uno de sus recientes estilismos, durante la Fashion Week de París la actriz eligió un conjunto en tejido blanco de textura lisa caracterizado por una camisa estructurada de cuello alto y rígido, solapas alargadas y mangas rectas con puños anchos, ajustada en la cintura con un cinturón negro de hebilla metálica, y una pollera abullonada de corte asimétrico que dejó una pierna al descubierto. Su peinado corto con ondas suaves reforzó el aire contemporáneo.

Sombrero blanco XXL y sastrería monocromática

La actriz apuesta por piezas arquitectónicas y detalles florales, consolidando su lugar como referente de la moda en Hollywood y el mundo (Photo by Angela WEISS / AFP)

Para la Met Gala 2025 lució un sombrero blanco de ala ancha y copa redonda, cuya proporción sobredimensionada proyecta sombra sobre el rostro y aporta un aire enigmático. El traje sastre blanco, compuesto por chaqueta entallada, pantalones acampanados y chaleco, mantuvo la coherencia cromática junto con camisa y corbata delgadas.

Juego cromático y texturas

El dominio de Zendaya sobre texturas, cortes asimétricos y accesorios marca la diferencia en las alfombras rojas más (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Zendaya eligió para los Globos de Oro 2025 un vestido de tejido satinado en color naranja intenso con escote recto y tirantes finos, acompañado de stilettos a tono. El cuerpo se ajustó a la cadera y suma una sobrefalda larga que cae en cola. El cabello, en ondas cortas con raya lateral, evocó un estilo clásico.

Transparencias y líneas doradas

Los looks de Zendaya combinan sastrería monocromática, transparencias y reminiscencias medievales, creando un repertorio visual único en la industria (AFP)

El look para el Salón de la Fama 2024 se definió por un vestido largo de malla translúcida cubierto de pedrería dorada en disposición diagonal y horizontal. El escote lateral dejó torso y espalda parcialmente descubiertos, sostenido por tirantes finos. La pollera ajustada y la abertura en la pierna izquierda permitieron ver stilettos dorados.

Corona floral y vestido negro de gran volumen

Cada vestido elegido por Zendaya cuenta una historia de inspiración y audacia, reflejando la evolución de su estilo personal (REUTERS/Carlos Barria)

En este estilismo elegido para la Met Gala 2024 llevó una corona de flores artificiales en tonos rosa, blanco y amarillo, sujeta por una lazada negra. El vestido negro de escote caído y hombros descubiertos sumó mangas largas con detalles en relieve y una falda amplia con cola.

El maquillaje, discreto y luminoso, se acompañó de peinado recogido bajo el tocado, despejando el rostro.

Contraste de texturas

La influencia de Zendaya trasciende la alfombra roja, posicionándola como musa contemporánea para diseñadores y seguidores de la moda (REUTERS)

Para la premiere de “Challengers” en 2024, Zendaya presentó un vestido de dos piezas con corpiño de encaje negro semitransparente y pollera de tafetán rosa pálido de gran volumen, realzada por un inserto de tul negro.

El cabello recogido en moño alto exponía hombros y cuello, mientras que el maquillaje natural enfatizó cejas y pómulos.