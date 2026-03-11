Cómo el humor sobre problemas cotidianos se convirtió en fenómeno viral en redes sociales

Pablo Albella revela la disciplina y guion detrás de sus videos virales que triunfan en Instagram y TikTok

Pablo Albella, humorista con más de dos millones de seguidores, conversó en Infobae a la Tarde sobre su transición profesional, la disciplina detrás de la producción diaria de videos y la construcción de una comunidad en redes.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Pablo Albella compartió: “Tengo guiones para todos mis videos, por más que parezca que prendí la cámara y me puse a hablar, yo todo lo tengo guionado, escrito, soy como bastante claro”. Así, describió el método que sostiene su ritmo de producción y la autenticidad que busca preservar en el contacto con sus seguidores.

Disciplina y autenticidad: el método detrás del humor de Pablo Albella

Albella remarcó que la clave para sostener su presencia en redes es la organización: “Tengo como cinco Excels de planificaciones y cosas”. Explicó que la disciplina es la base de su trabajo, tanto en la producción de contenido como en el teatro, y reconoció: “Si no tenés disciplina, es muy difícil mantenerse”. La rutina diaria incluye la escritura, grabación, edición y respuesta a mensajes, tareas que, asegura, realiza en su totalidad desde su celular.

El creador valora la respuesta directa de sus seguidores y la construcción de comunidad a través de Instagram y TikTok (Infobae en Vivo)

El humorista reconoció que su vínculo con la audiencia se fortaleció en la pandemia: “Fue el momento en el que mi laburo empezó a entrar en crisis, empezaron los despidos y tenía mucho tiempo libre. Ahí empecé a hacer los videos”. La identificación con situaciones cotidianas, como no atender el timbre o el cansancio de “sanar”, se volvió un sello de su contenido: “¿Alguien más está un poquito cansado de sanar? Pará un poco, loca. Basta de sanar. ¿Qué soy, un hospital para andar sanando cosas?”.

Redes sociales, métricas y la construcción de comunidad

La conversación abordó el análisis detallado que Albella hace de las redes: “Tengo como cuatro páginas en las cuales voy viendo los rendimientos en las redes sociales”. Reveló que para él, Instagram es la plataforma donde más comunidad siente, aunque TikTok demanda más producción: “En TikTok subo dos videos diarios y en Instagram subo uno cada día, o cinco o seis por semana”. Ajusta la publicación de cada video según cómo responde la audiencia en cada aplicación: “Si un video le va muy bien en TikTok, sé que en Instagram va a ir mucho mejor”.

El fenómeno de la viralidad y la relación con el público adulto atravesó toda la entrevista. Albella explicó: “Creo que el plus está en decir: ‘Che, esto le puede pasar a mucha gente’”. Además, valoró la posibilidad de contacto directo con sus seguidores: “Me pasa que la gente se da cuenta cuando le respondo un mensaje y dice: ‘No puedo creer que me respondiste’”.

La autenticidad y el método de Pablo Albella consolidan su presencia y conexión con el público adulto en redes sociales (Infobae en Vivo)

El humor como reflejo generacional y protección personal

Albella profundizó sobre el tipo de humor que produce y su efecto en la comunidad: “Creo que hasta la pandemia, nadie hablaba como de esta mediana edad. Llamémosle de los treinta, los veintipico, los cuarenta y de estos problemas tontos que nos pasan a todos”.

Dijo que el humor es, también, una forma de protección frente a la exposición: “Yo soy una persona retímida, por ahí no parece, pero formé un personaje”. En cuanto al hate en redes, afirmó: “No recibo mucho, pero cuando lo recibo, creo que tengo herramientas para darle la entidad que para mí tiene. Trato de centrarme en lo bueno y no en ese que tuvo un mal día”.

El creador recordó su salto a la popularidad, al pasar de la publicidad al teatro y el contenido viral: “Creo que Internet ayudó a democratizar esto de los contactos y que hoy todos los que tenemos un celular podemos armar una comunidad y mostrar lo que somos o lo que nos gusta hacer”. Aseguró que, pese a la exposición, su entorno personal se mantiene lejos del mundo influencer: “Mi novio, mi familia, mis perros, todos están en Córdoba”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.