Tendencias

Cómo el humor sobre problemas cotidianos se convirtió en fenómeno viral en redes sociales

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el creador detrás de los videos virales que retratan la vida adulta revela la disciplina, el método y la conexión generacional que transformaron sus experiencias cotidianas en un éxito masivo en Instagram y TikTok

Guardar
Pablo Albella revela la disciplina y guion detrás de sus videos virales que triunfan en Instagram y TikTok

Pablo Albella, humorista con más de dos millones de seguidores, conversó en Infobae a la Tarde sobre su transición profesional, la disciplina detrás de la producción diaria de videos y la construcción de una comunidad en redes.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Pablo Albella compartió: “Tengo guiones para todos mis videos, por más que parezca que prendí la cámara y me puse a hablar, yo todo lo tengo guionado, escrito, soy como bastante claro”. Así, describió el método que sostiene su ritmo de producción y la autenticidad que busca preservar en el contacto con sus seguidores.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Disciplina y autenticidad: el método detrás del humor de Pablo Albella

Albella remarcó que la clave para sostener su presencia en redes es la organización: “Tengo como cinco Excels de planificaciones y cosas”. Explicó que la disciplina es la base de su trabajo, tanto en la producción de contenido como en el teatro, y reconoció: “Si no tenés disciplina, es muy difícil mantenerse”. La rutina diaria incluye la escritura, grabación, edición y respuesta a mensajes, tareas que, asegura, realiza en su totalidad desde su celular.

El creador valora la respuesta
El creador valora la respuesta directa de sus seguidores y la construcción de comunidad a través de Instagram y TikTok (Infobae en Vivo)

El humorista reconoció que su vínculo con la audiencia se fortaleció en la pandemia: “Fue el momento en el que mi laburo empezó a entrar en crisis, empezaron los despidos y tenía mucho tiempo libre. Ahí empecé a hacer los videos”. La identificación con situaciones cotidianas, como no atender el timbre o el cansancio de “sanar”, se volvió un sello de su contenido: “¿Alguien más está un poquito cansado de sanar? Pará un poco, loca. Basta de sanar. ¿Qué soy, un hospital para andar sanando cosas?”.

Redes sociales, métricas y la construcción de comunidad

La conversación abordó el análisis detallado que Albella hace de las redes: “Tengo como cuatro páginas en las cuales voy viendo los rendimientos en las redes sociales”. Reveló que para él, Instagram es la plataforma donde más comunidad siente, aunque TikTok demanda más producción: “En TikTok subo dos videos diarios y en Instagram subo uno cada día, o cinco o seis por semana”. Ajusta la publicación de cada video según cómo responde la audiencia en cada aplicación: “Si un video le va muy bien en TikTok, sé que en Instagram va a ir mucho mejor”.

El fenómeno de la viralidad y la relación con el público adulto atravesó toda la entrevista. Albella explicó: “Creo que el plus está en decir: ‘Che, esto le puede pasar a mucha gente’”. Además, valoró la posibilidad de contacto directo con sus seguidores: “Me pasa que la gente se da cuenta cuando le respondo un mensaje y dice: ‘No puedo creer que me respondiste’”.

La autenticidad y el método
La autenticidad y el método de Pablo Albella consolidan su presencia y conexión con el público adulto en redes sociales (Infobae en Vivo)

El humor como reflejo generacional y protección personal

Albella profundizó sobre el tipo de humor que produce y su efecto en la comunidad: “Creo que hasta la pandemia, nadie hablaba como de esta mediana edad. Llamémosle de los treinta, los veintipico, los cuarenta y de estos problemas tontos que nos pasan a todos”.

Dijo que el humor es, también, una forma de protección frente a la exposición: “Yo soy una persona retímida, por ahí no parece, pero formé un personaje”. En cuanto al hate en redes, afirmó: “No recibo mucho, pero cuando lo recibo, creo que tengo herramientas para darle la entidad que para mí tiene. Trato de centrarme en lo bueno y no en ese que tuvo un mal día”.

El creador recordó su salto a la popularidad, al pasar de la publicidad al teatro y el contenido viral: “Creo que Internet ayudó a democratizar esto de los contactos y que hoy todos los que tenemos un celular podemos armar una comunidad y mostrar lo que somos o lo que nos gusta hacer”. Aseguró que, pese a la exposición, su entorno personal se mantiene lejos del mundo influencer: “Mi novio, mi familia, mis perros, todos están en Córdoba”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

humor en redes socialesvideos viralesInstagramPablo AlbellaInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Por qué las papas cocidas se oscurecen y trucos de chefs para que siempre luzcan apetitosas

Desde la elección del utensilio adecuado hasta el control del enfriado y la incorporación de ingredientes especiales, los expertos comparten sus mejores recomendaciones para obtener papas perfectas y libres de manchas oscuras en cada comida

Por qué las papas cocidas

Moda surrealista en Púbol: los detalles de la exposición que une a Dalí, Gala y Horst en un homenaje a la creatividad del siglo XX

Chaquetas restauradas, publicaciones históricas y retratos originales forman parte de una muestra que resalta la conexión artística y el aporte visual de tres referentes en la evolución de la estética moderna

Moda surrealista en Púbol: los

“Nunca apagué la cámara, ni cuando me rodearon con cuchillos”, confesó Joaco Santos, el youtuber argentino que graba la vida en barras, barrios y cárceles del mundo

El creador de contenido pasó por Infobae a la Tarde y relató cómo documenta la vida cotidiana en escenarios de riesgo extremo, desde barras bravas y favelas hasta cárceles en distintos países

“Nunca apagué la cámara, ni

Eligieron las mejores ciudades del mundo en 2026: qué puesto ocupa Buenos Aires

La publicación británica Time Out difundió su nuevo ranking anual de destinos urbanos, elaborado a partir de la opinión de miles de residentes y expertos. Cuáles fueron las otras grandes metrópolis de América Latina seleccionadas

Eligieron las mejores ciudades del

Un estudio reveló que los antibióticos pueden afectar el microbioma intestinal durante varios años

Investigadores suecos señalaron que su uso está vinculado a cambios duraderos en la diversidad bacteriana, con efectos detectables entre cuatro y ocho años tras la administración, según el mayor análisis poblacional realizado hasta la fecha

Un estudio reveló que los
DEPORTES
PSG goleó 5-2 al Chelsea

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

TELESHOW
Una participante de Gran Hermano

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

INFOBAE AMÉRICA

¿La genialidad de Leonardo da

¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador