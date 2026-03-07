Tendencias

La moda atemporal y circular se consolida como respuesta al modelo desechable

Un enfoque basado en piezas versátiles y de calidad surge como alternativa al consumo acelerado, impulsando una transformación en el sector

El auge de la innovación
El auge de la innovación en moda atemporal incluye materiales inteligentes, fibras biodegradables y plataformas de alquiler y customización de prendas - REUTERS/Pablo Sanhueza

En la actualidad, donde el ritmo frenético de la moda parece dictar gustos y elecciones, surge una tendencia que rompe con el calendario tradicional de temporadas y se instala como una alternativa más consciente y funcional: la moda atemporal.

La atemporalidad en la moda no es solo una cuestión de estilo, sino también de valores. Se trata de elegir prendas que perduren en el tiempo, que no sigan tendencias pasajeras y que estén fabricadas con materiales de calidad y con una historia detrás. Este cambio de paradigma responde a una búsqueda de identidad cultural, de respeto por el medio ambiente y de una forma más consciente de consumir moda.

Según la Fundación Ellen MacArthur, la industria textil es responsable del 20% de la contaminación mundial de agua potable y del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que ha impulsado a diseñadores y consumidores a repensar el modelo tradicional de consumo.

Un ejemplo claro de este cambio es el impacto del cambio climático en la estacionalidad de la moda. Las temporadas tradicionales pierden sentido ante un clima cada vez más impredecible, lo que lleva a la búsqueda de prendas versátiles que se adapten a diferentes contextos.

La Unión Europea ha comenzado a legislar para reducir los residuos textiles y aumentar la durabilidad y reciclado de las prendas, avanzando hacia una economía circular en el sector, según informa el Parlamento Europeo. Además, en España, la Estrategia Española de Economía Circular identifica el sector textil como prioritario para la transformación hacia modelos más sostenibles y circulares, promoviendo la reutilización, el reciclaje y la fabricación bajo demanda.

Los nuevos consumidores están más informados y buscan prendas que reflejen sus valores y estilo de vida. Prefieren invertir en piezas de calidad que puedan usar durante años, en lugar de seguir la moda efímera y desechable.

La moda atemporal y el consumo responsable

La moda atemporal se define por su capacidad de trascender lo pasajero. Se trata de prendas que no tienen fecha de vencimiento, que pueden ser usadas en cualquier temporada y que cuentan una historia única. Esta tendencia prioriza la calidad sobre la cantidad, la identidad sobre la uniformidad y el legado sobre lo desechable. Según el informe de la Fundación Biodiversidad, la clave para avanzar hacia un modelo de moda más sostenible reside en cambiar los hábitos de consumo: comprar menos ropa, elegir prendas de segunda mano, reciclar o reparar, y optar por materiales producidos éticamente.

La Unión Europea avanza hacia
La Unión Europea avanza hacia una economía circular en el sector textil, legislando para reducir residuos y aumentar el reciclaje y la durabilidad de las prendas - Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras revelan la urgencia del cambio: cada persona europea consume un 40% más de ropa que en 1996 y, al año, se compran 26 kg y se desechan 11 kg de textiles por persona, según el portal de sostenibilidad Pacto Mundial. A nivel global, se estima que el modelo de fast fashion ha incrementado la producción textil en un 400% en los últimos veinte años, de acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur.

El rol de la innovación y la economía circular

El avance de la moda atemporal está estrechamente vinculado a la innovación y la economía circular. La Comisión Europea ha presentado en 2022 una estrategia para que los textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables, estimulando la innovación en el sector y combatiendo la moda rápida. Este marco normativo exige a las empresas priorizar la reducción de la huella ambiental, optimizar recursos y minimizar residuos, tal como señala la revista Ambienta del Ministerio para la Transición Ecológica de España.

Las nuevas tendencias incluyen el desarrollo de materiales inteligentes y sostenibles, la adopción de fibras 100% biodegradables, y la promoción de alternativas vegetales y recicladas. Además, el auge de negocios de alquiler de ropa, tiendas de segunda mano y plataformas de customización fomentan la circularidad y la longevidad de las prendas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La moda atemporal es mucho más que una tendencia: representa un cambio de mentalidad que invita a reflexionar sobre el impacto social y ambiental. Es una moda sin tiempo, que permite expresar la individualidad y el compromiso con un mundo más sostenible y consciente.

