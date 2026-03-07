El método Superman: rutina y hábitos de Henry Cavill para un físico de película

El británico adapta su físico para roles de superhéroe y guerrero en la pantalla (Warner Bros.)

Un hombre capaz de levantar más de 180 kilos en peso muerto y que ha conseguido modificar su cuerpo para encarnar a Superman o a un guerrero medieval en la pantalla. La rutina de entrenamiento y los hábitos de Henry Cavill se han convertido en tema de análisis recurrente entre seguidores del fitness.

Con 42 años y tras recuperarse de una lesión, el actor británico ha vuelto a exponer parte de su método en redes sociales, evidenciando un nivel de disciplina que va mucho más allá de lo que se observa en el cine.

El actor divide sus entrenamientos en bloques de fuerza, hipertrofia, cardio y trabajo funcional. La estructura semanal, diseñada por el entrenador Dave Rienzi, incluye seis días de ejercicio segmentados por grupos musculares: piernas, pecho con tríceps y gemelos, espalda, hombros y bíceps. El séptimo día suele estar reservado para el descanso o para actividades de bajo impacto.

El propio Cavill ha explicado a Men’s Health, que la constancia y la progresión en la carga son las claves para lograr resultados sostenibles.

Cavill divide su semana en bloques de fuerza, hipertrofia, cardio y trabajo funcional (Captura de video: YouTube - Men's Health)

El método Cavill: fuerza, hipertrofia y cardio en ciclos programados

El núcleo de la rutina del célebre Superman es un sistema de cuatro días enfocado en alternar sesiones de fuerza máxima y de desarrollo muscular. Los entrenamientos se estructuran de la siguiente manera:

Día 1: Tren superior (fuerza). Incluye press inclinado y plano con barra, dominadas y remo con barra, siempre en rangos de 4 a 5 series de 5 repeticiones.

Día 2: Tren inferior (fuerza). Ejercicios base como el peso muerto, sentadilla frontal, zancadas y elevaciones de talones, adaptando la carga a la capacidad y experiencia.

Día 3: Descanso o recuperación activa. Espacio para la recuperación muscular. Puede optar por trabajo ligero de movilidad, estiramientos o caminata, evitando ejercicios de alta intensidad.

Día 4: Pecho y espalda (hipertrofia). Se incorporan movimientos con mayor volumen de repeticiones, como press inclinado, cruces de poleas, dominadas supinas y remo sentado.

Día 5: Hombros y brazos (hipertrofia). El foco está en presses, elevaciones laterales y frontales, curls con barra y fondos diamante, con series de 8 a 12 repeticiones.

La rutina diseñada por Dave Rienzi segmenta los ejercicios por grupos musculares a lo largo de seis días

Los fines de semana se destinan habitualmente al descanso o a sesiones muy ligeras. Esta estructura puede ajustarse a la disponibilidad y nivel de cada persona, pero la combinación de ciclos de fuerza con fases de hipertrofia es fundamental.

Cardio en ayunas y trabajo funcional

El protagonista de The Witcher confirmó también que el cardio en ayunas constituye una parte esencial de su rutina. Suele realizarlo antes del desayuno, solo con café, para optimizar la quema de grasa.

El trabajo cardiovascular no se limita a correr o usar bicicleta: el actor incorpora sesiones de HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) dos veces por semana e integra ejercicios funcionales como kettlebell swings, saltos al cajón y lanzamientos de balón medicinal.

El actor integra el cardio en ayunas para optimizar la quema de grasa antes del desayuno (Instagram)

En los últimos años, Cavill también ha experimentado con el trampolín como herramienta de entrenamiento cardiovascular y de coordinación. Este elemento ofrece beneficios de bajo impacto y estimula diferentes grupos musculares.

Suplementación, dieta y descanso: los otros pilares

La alimentación es otro aspecto clave. Durante los periodos de ganancia muscular, Cavill ha llegado a consumir hasta 5.000 calorías diarias, priorizando las proteínas para favorecer la reparación y el crecimiento muscular. Como explicó, la base de su dieta son alimentos integrales: carne, arroz, pasta, lácteos enteros, frutas y verduras. Si bien admite ciertos antojos, mantiene la moderación para evitar excesos.

En materia de suplementos, el actor utiliza proteína de suero, BCAAs, pre-entrenos y quemadores de grasa, además de garantizar una hidratación abundante y al menos ocho horas de sueño por noche. Entre sus hábitos nutricionales destaca el consumo de agua de romero, que atribuye a beneficios para la concentración y la reducción del estrés.

Disciplina, adaptación y rehabilitación

La rutina del actor de Enola Holmes no se limita a la estética. El entrenamiento incluye ejercicios isométricos para fortalecer tendones y articulaciones, una estrategia que ayuda a prevenir lesiones. Tras sufrir una lesión en la pantorrilla durante la preparación para el rodaje de Highlander, el actor ha documentado en Instagram su proceso de recuperación, mostrando ejercicios adaptados y una actitud de superación constante.

Durante la ganancia muscular, su dieta puede alcanzar hasta 5.000 calorías diarias, priorizando proteínas y alimentos integrales Crédito: (Instagram/@henrycavill)

Cavill continúa entrenando con intensidad mientras avanza su rehabilitación, manteniendo la disciplina que le ha permitido liderar proyectos como la saga Superman, The Witcher o la nueva adaptación de Highlander.

El método no es rígido: Cavill y su entrenador proponen modificaciones en función del objetivo. “Resiste. Al resistir, te harás fuerte”, escribió en una de sus publicaciones, citando un videojuego, y condensando así una filosofía que ha trascendido la pantalla.

El actor también utiliza finishers de apenas 10 minutos para hombros y bíceps, como las elevaciones en tres direcciones y curls isométricos, lo que permite finalizar cada sesión con una sobrecarga muscular específica.