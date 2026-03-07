Cinco curiosidades sobre los números primos, los “átomos” de la matemática

Los números primos son considerados los “átomos” de la aritmética, ya que forman la base de todos los demás números (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por más que aparezcan en los primeros años de la escuela, los números primos siguen siendo uno de los grandes misterios de la matemática. Se los define de manera sencilla: son aquellos números naturales mayores que 1 que solo pueden dividirse por 1 y por sí mismos.

El 3 se divide únicamente por 1 y por 3; por lo tanto, es un número primo

Sin embargo, detrás de esa definición elemental se esconde un universo de preguntas abiertas, aplicaciones tecnológicas y desafíos intelectuales que fascinan desde hace más de dos mil años.

1. Hay infinitos números primos. Veamos esta tabla en donde aparecen los primeros 100 números naturales. Los números primos están escritos con color naranja.

Notamos que, a medida que los números crecen, los primos empiezan a “escasear”.

Esa tendencia efectivamente se mantiene: si bien entre los primeros cien números aparecen varios, entre los primeros millones la proporción de primos es mucho menor. Esto podría hacernos pensar que en algún punto se terminan. Pero hace más de 2300 años, el matemático griego Euclides demostró algo asombroso: los números primos son infinitos.

Su prueba, elegante y breve, sigue enseñándose hoy como un ejemplo perfecto de razonamiento matemático.

2. Son los “átomos” de los números

Existe un resultado fundamental conocido como el Teorema Fundamental de la Aritmética: todo número natural mayor que 1 puede expresarse como producto de números primos, y esa descomposición es única. Por ejemplo, 60 es 2 × 2 × 3 × 5. En ese sentido, los primos son los ladrillos básicos con los que se construyen todos los demás números. Así como la materia está formada por átomos, la aritmética está construida a partir de primos.

3. No sabemos bien cómo se distribuyen. Aunque sabemos que son infinitos, todavía no comprendemos del todo el patrón que siguen. No existe una fórmula simple que genere todos los números primos. Hay aproximaciones muy precisas sobre cuántos primos hay hasta cierto número, pero el detalle fino de su distribución sigue siendo impredecible. ¿Dónde está el próximo primo grande? No lo sabemos con certeza hasta encontrarlo. Esa mezcla de orden y caos es uno de los grandes atractivos del tema.

4. Son la base de la seguridad en Internet

Lejos de ser una curiosidad teórica, los números primos son protagonistas de nuestra vida digital. Cada vez que hacemos una compra online o enviamos información sensible, entra en juego la criptografía: la ciencia que diseña sistemas para proteger datos mediante técnicas de codificación.

Uno de los algoritmos más utilizados es RSA, desarrollado en 1977 por Rivest, Shamir y Adleman. Su seguridad se basa en una propiedad clave: multiplicar dos números primos grandes es fácil, pero factorizar el resultado, es decir, descubrir cuáles fueron esos primos, es extremadamente difícil.

Esa asimetría es la que protege nuestras contraseñas, datos bancarios y comunicaciones.

5. La conjetura de Goldbach, un enigma abierto. En 1742, el matemático Christian Goldbach propuso una afirmación sorprendente: todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Por ejemplo, 10 = 5 + 5, y 28 = 23 + 5. Esta idea, conocida como la Conjetura de Goldbach, fue verificada por computadora para números enormes, pero aún no se ha demostrado que sea cierta en todos los casos. Más de dos siglos después, sigue siendo uno de los grandes problemas abiertos de la matemática.

En definitiva, los números primos combinan simplicidad y misterio. Son fáciles de definir, (hasta ahora) imposibles de predecir y fundamentales tanto para la teoría matemática como para la tecnología que sostiene nuestra vida cotidiana.