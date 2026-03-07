Bryan Johnson se viste para el futuro: de símbolo de longevidad a la moda parisina

Bryan Johnson desfiló en la Semana de la Moda de París con un mensaje sobre longevidad y poder (Captura de video)

En París, la ciudad donde la moda y el futuro conviven en cada esquina, un hombre apareció en la pasarela de la Fashion Week con una misión distinta a la de cualquier otro modelo. Bryan Johnson, empresario estadounidense de 48 años, no buscaba imponer un estilo ni marcar tendencia en cortes o colores. Su propósito es más ambicioso: desafiar el paso del tiempo. Mientras los asistentes esperaban ver la próxima gran apuesta de la alta costura, Johnson presentó una pregunta provocadora ante la industria del lujo: ¿será la longevidad el verdadero lujo de los próximos años?

La aparición de Bryan Johnson en el desfile de la firma Matières Fécales durante la Semana de la Moda de París no fue un acto aislado. El empresario, reconocido por invertir más de 2 millones de dólares anuales en tratamientos médicos y tecnología para ralentizar el envejecimiento, desfiló en una colección que abordó el concepto de poder y su transformación en la sociedad contemporánea.

Johnson se define a sí mismo como “un meme de la inmortalidad”, una figura que encarna la obsesión cultural por vivir más y mejor. En su cuenta de X, escribió: “¿Por qué estaba allí? Algo significativo está ocurriendo. Cuando algo aparece en una pasarela de París, significa que la idea ya cruzó un umbral”.

El empresario estadounidense invierte millones en tratamientos para frenar el envejecimiento (Instagram)

La propuesta de Matières Fécales giró en torno a símbolos contundentes que cuestionaban quién ha ostentado el poder y quién lo tendrá en el futuro. Los modelos representaron figuras “cegadas por el dinero”, “con sangre en las manos”, “esposadas con perlas”, “bebiendo sangre”, “modificaciones corporales extremas”, “trajes de Wall Street” y “ahogándose con joyas”.

Cada elemento visual lanzaba un mensaje sobre las estructuras de poder pasadas y presentes. El segmento final, titulado “los inmortales”, planteó una predicción: quienes consigan acceso a tecnologías capaces de extender la vida humana podrían convertirse en la nueva élite. Johnson subrayó en X: “Como meme, represento a los inmortales. El último segmento abordó un nuevo tipo de poder. Más allá del dinero o el estatus, se trata del acceso a herramientas para prolongar la vida”.

Según relató el propio Johnson a Interview, su presencia en la pasarela fue totalmente novedosa: “Nunca había ido a un desfile, nunca había estado en uno y había tanta energía. Me pareció genial. No vengo del mundo de la moda, así que al ver la variedad y la expresión, me encanta”.

Su aparición en el evento planteó la inmortalidad como nuevo símbolo de estatus (Captura de video)

Cuando le preguntaron si optimizaría algo del show, respondió: “Creo que en la moda y la creatividad no se debe optimizar, porque al hacerlo se eliminan las diferencias. Prefiero tomar las ineficiencias y ver esta expresión emergente, caótica y hermosa de la belleza”.

Johnson explicó en X: “Controlar, medir y modificar el cuerpo humano está emergiendo como símbolo de poder. La ciencia de la longevidad y la optimización de la salud ya no son solo patrimonio de laboratorios; se han transformado en aspiraciones públicas y ahora desfilan en las pasarelas”.

El segmento final, “los inmortales”, sugirió que la longevidad podría definir a la nueva élite (Instagram)

La rutina de Johnson incluye decenas de exámenes médicos, tratamientos personalizados y una estricta disciplina diaria. Publica en línea sus datos biométricos y resultados, convencido de que la muerte puede dejar de ser el desenlace inevitable. En palabras de Johnson: “La idea de intentar no morir incomoda a muchos. Algunos lo rechazan de inmediato, otros sienten una curiosidad profunda. En cinco años, estamos digiriendo colectivamente una nueva realidad: la muerte puede no ser inevitable”.

La convergencia entre la biotecnología y la moda de lujo se manifestó en la Paris Fashion Week. Vogue resaltó que la presencia de empresarios tecnológicos refleja una transformación en la industria, con el lujo adaptándose a nuevos símbolos. La colección de Matières Fécales ironizó sobre los excesos del capitalismo y presentó la longevidad como una alternativa para quienes buscan distinguirse más allá de la riqueza o la apariencia.

El paso de Bryan Johnson por la pasarela parisina marcó un punto de inflexión. Su figura, más allá del espectáculo, encarna el debate sobre el futuro de la salud y la calidad de vida.