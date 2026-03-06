Receta de budín de pan con freidora de aire, rápida y fácil

La versión rápida de budín de pan en freidora de aire conserva el sabor casero y reduce el tiempo de preparación en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a pan, caramelo y vainilla que sale de la cocina tiene la capacidad de transportarnos a la infancia y a los domingos en familia. Nada grita “casa argentina” como un budín de pan recién hecho, húmedo y dorado, con la promesa de transformar el pan viejo en un postre reconfortante.

El budín de pan es ese clásico que aparece en cualquier mesa del país cuando sobran algunos trozos de pan y las ganas de comer algo dulce. Suele prepararse en reuniones, meriendas o como broche de oro después de un asado. Esta es una versión rápida y práctica: budín de pan en freidora de aire, ideal para los que buscan sabor casero sin complicaciones ni largas horas en la cocina.

Receta de budín de pan en freidora de aire

El budín de pan es una preparación en la que el pan (mejor si es del día anterior) se remoja en leche y se mezcla con huevos, azúcar y un toque de ralladura de cítricos. Se cocina hasta que queda compacto, húmedo y con una cubierta de caramelo. Hacerlo en freidora de aire acelera el proceso y da un resultado suave, con menos uso de grasa y sin prender el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

300 g de pan (preferentemente del día anterior)

500 ml de leche

3 huevos

150 g de azúcar

1 tapita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

80 g de pasas de uva (opcional)

1 cucharada de manteca (para el molde)

100 g de azúcar extra (para el caramelo)

Los ingredientes sencillos como pan, leche, huevos y azúcar convierten al budín de pan en un postre accesible y popular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pan en freidora de aire, paso a paso

Cortar el pan en cubos pequeños y colocarlos en un bol grande. Calentar la leche hasta que esté tibia y volcarla sobre el pan. Dejar remojar 10 minutos, mezclando bien para que se humedezca por completo. En otro bol, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica hasta que quede una mezcla homogénea. Incorporar la mezcla de huevos al pan remojado y uní bien. Si se usa pasas, agregarlas en este momento. Para el caramelo: en una sartén, colocar el azúcar extra y calentar a fuego bajo hasta que se derrita y tome color ámbar. Volcar el caramelo en el fondo y los bordes de un molde chico apto para airfryer, moviéndolo con cuidado. Enmantecar los bordes del molde para evitar que el budín se pegue. Vertir la mezcla en el molde y emparejar la superficie. Colocar el molde dentro de la freidora de aire precalentada a 160 °C. Cocinar durante 35 minutos. Es clave chequear con un palillo: debe salir apenas húmedo, no líquido. Si es necesario, sumar 5 minutos más. Dejar enfriar 20 minutos antes de desmoldar. Desmoldar cuando esté tibio para evitar que se rompa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 37 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 5 días, bien tapado. Se puede freezar en porciones y se conserva hasta 2 meses.