Descubrir tu tipo de piel: el primer paso para una rutina facial efectiva

Una mujer madura se aplica crema hidratante en el rostro frente al espejo de su baño, rodeada de productos de cosmética y cuidado personal. La escena resalta la importancia de mantener una rutina diaria para el bienestar de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferenciar entre piel seca, grasa, mixta o normal permite adaptar la rutina de cuidado, evitar inconvenientes como exceso de sebo, resequedad o sensibilidad y optimizar la elección de cosméticos para cada caso particular, según recomendaciones de especialistas en dermatología.

Identificar correctamente el tipo de piel es fundamental para prevenir problemas derivados del uso inadecuado de productos faciales, como oleosidad excesiva, sequedad o sensibilidad. Un método sencillo, recomendado por el dermatólogo Simón Scarano, permite distinguir entre los principales tipos cutáneos en pocos minutos y sin equipamiento especializado. Esta clasificación facilita la selección adecuada de cosméticos y previene complicaciones cutáneas a largo plazo, según expertos consultados por la Academia Americana de Dermatología.

Las principales categorías cutáneas se definen por la producción de sebo y el nivel de hidratación. La piel seca se caracteriza por una falta significativa de hidratación, sensación de tirantez, aspereza, áreas de descamación y poros poco visibles. Personas con este tipo de piel presentan mayor propensión a manchas rojizas, líneas finas y arrugas, así como una textura opaca, de acuerdo con la Academia Americana de Dermatología.

Por el contrario, la piel grasa se distingue por una producción elevada de sebo, lo que genera brillo persistente durante el día, poros dilatados y mayor tendencia a puntos negros y brotes de acné. Este tipo de piel requiere rutinas específicas para evitar que la limpieza excesiva incremente la actividad sebácea, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

La piel mixta combina características de los tipos anteriores: la oleosidad predomina en la zona T —frente, nariz y mentón—, mientras que las mejillas pueden ser normales o secas. Especialistas internacionales recomiendan adaptar la rutina de cuidado según las áreas del rostro para este tipo de piel.

Por su parte, la piel normal mantiene un equilibrio natural: no es ni excesivamente grasa ni seca, presenta textura uniforme, poros pequeños y una apariencia saludable.

El método casero recomendado por el dermatólogo Simón Scarano ayuda a distinguir entre piel grasa, seca, mixta o normal sin equipamiento especializado - (Freepik)

Cómo identificar el tipo de piel en casa

Un procedimiento práctico recomendado por dermatólogos consiste en limpiar el rostro y permanecer sin aplicar productos durante aproximadamente una hora. Si pasado ese tiempo se observa brillo generalizado y sensación oleosa, se trata de piel grasa. Si, en cambio, aparecen opacidad, tirantez o incomodidad, corresponde a piel seca.

La piel mixta se reconoce cuando el brillo se localiza solo en la zona T y las mejillas se perciben normales o secas. Si el rostro no muestra ni brillo ni tirantez y mantiene una textura uniforme al finalizar la espera, corresponde a piel normal.

Esta autoevaluación inmediata, que no requiere instrumentos, permite tomar decisiones informadas al elegir cremas, limpiadores o sérums y reduce el riesgo de seleccionar productos que puedan agravar la condición cutánea.

Consecuencias del uso de productos inadecuados y recomendaciones de rutina

El uso de cosméticos no apropiados puede aumentar el riesgo de producción excesiva de sebo, resequedad o sensibilidad. Para pieles grasas o mixtas, la Academia Americana de Dermatología recomienda limpiadores que regulen el sebo y fórmulas con ingredientes como la niacinamida, que fortalece la barrera cutánea y aporta hidratación ligera.

Las pieles grasas se benefician del uso de cremas hidratantes ligeras de rápida absorción, que ayudan a reducir el brillo. Todas las opciones deben ser no comedogénicas —es decir, no obstruyen los poros—, y el uso de protector solar es imprescindible durante todo el año para mitigar los daños producidos por la radiación ultravioleta, según la Fundación del Cáncer de Piel de Estados Unidos.

Las pieles grasas se benefician del uso de cremas hidratantes ligeras de rápida absorción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exfoliación también juega un papel relevante. La piel seca debe exfoliarse solo una vez por semana con productos suaves y emolientes, mientras que la piel grasa puede tolerar una frecuencia mayor, siempre que los exfoliantes no sean agresivos. Una exfoliación regular en piel grasa elimina células muertas y puede favorecer la producción de colágeno a largo plazo, de acuerdo con la revista médica Dermatology Times.

Para pieles normales a secas, se recomiendan limpiadores nutritivos enriquecidos con ácido hialurónico, glicerina o lípidos, que refuercen la hidratación y prevengan la sequedad. La hidratación debe aplicarse inmediatamente después de la limpieza, cuando la piel aún está húmeda, para maximizar la absorción y el efecto protector.

Ajustar la rutina según las necesidades específicas de cada piel

En el caso de la piel mixta, conviene adaptar los cuidados según las zonas del rostro: aplicar hidratantes ligeros en áreas oleosas y reforzar la hidratación en sectores secos. Observar la respuesta de la piel permite ajustar la rutina de manera precisa, según recomendaciones de la Sociedad Española de Dermatología.