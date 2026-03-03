Tendencias

Receta de mermelada de mandarina sin azúcar, rápida y facil

Esta versión exprés, con ingredientes simples y naturales, transforma a estas frutas en un dulce saludable y lleno de sabor, ideal para acompañar desayunos, meriendas o postres

Mermelada de mandarina sin azúcar
Mermelada de mandarina sin azúcar lista para untar en pan integral o galletas de arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de la mandarina recién pelada que nos transporta directo a la niñez. Ese perfume cítrico y fresco es sinónimo de otoño y meriendas improvisadas en cualquier rincón de la casa.

En muchas cocinas argentinas, la mermelada de mandarina aparece cuando la fruta está en su mejor momento y queremos aprovechar hasta la última pieza. Es ideal para acompañar tostadas al desayuno, yogur natural o para dar un toque especial a postres sencillos.

La versión sin azúcar, rápida y fácil, se volvió una aliada para quienes buscan opciones más saludables, sin resignar sabor ni practicidad.

Receta de mermelada de mandarina sin azúcar

La mermelada de mandarina sin azúcar es una preparación casera donde la pulpa y la cáscara de la mandarina se cocinan con un poco de jugo de limón y, en reemplazo del azúcar, se utiliza edulcorante apto para cocción o simplemente se aprovechan los azúcares naturales de la fruta. El resultado es una mermelada de textura untuosa, con un sabor intenso y fresco, ideal para quienes cuidan la ingesta de azúcares.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Ingredientes frescos, incluyendo mandarinas, limón,
Ingredientes frescos, incluyendo mandarinas, limón, manzana verde, edulcorante y agua, listos para la preparación de una mermelada casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 1 kg de mandarinas (bien maduras)
  2. Jugo de 1 limón
  3. 1 manzana verde (aporta pectina y ayuda a espesar)
  4. 1 cucharadita de edulcorante apto para cocción (opcional, preferentemente sucralosa o stevia)
  5. Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer mermelada de mandarina sin azúcar, paso a paso

  1. Lavar y pelar las mandarinas, retirando la mayor cantidad posible de lo blanco para evitar el amargor. Reservar la mitad de las cáscaras.
  2. Cortar la pulpa en trozos y eliminar las semillas. Picar finamente la cáscara reservada.
  3. Colocar la pulpa, las cáscaras picadas, la manzana rallada y el jugo de limón en una olla. Agregar 50 ml de agua.
  4. Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto, hasta que la fruta esté bien tierna y comience a deshacerse (aprox. 20 minutos).
  5. Procesar con mixer o licuadora de mano para obtener la textura deseada.
  6. Volver al fuego y cocinar 10 minutos más, revolviendo seguido. Si la mermelada queda muy líquida, cocinar unos minutos extra hasta lograr el punto.
  7. Incorporar el edulcorante (si se usa). Mezclar bien y apagar el fuego.
  8. Envasar en frascos esterilizados, cerrar inmediatamente y dejar enfriar boca abajo para hacer vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 2 frascos medianos (de 300 gr). Es decir, rinde entre 12 y 16 porciones.

Mandarinas frescas y una receta
Mandarinas frescas y una receta simple: así se logra una mermelada casera sin azúcar, lista en menos de una hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 35
  • Grasas: 0,2 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 10 días. En freezer, hasta 3 meses. Utilizar frascos bien esterilizados y manipular con utensilios limpios para prolongar la conservación.

