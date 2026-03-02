Tendencias

Identifican la colonia de coral más grande jamás documentada en la Gran Barrera de Coral en Australia

El hallazgo, realizado por una madre y su hija durante una expedición de ciencia ciudadana, subraya el impacto del compromiso familiar en la conservación marina y el monitoreo de ecosistemas únicos bajo amenaza climática

Imágenes subacuáticas muestran la magnitud
Imágenes subacuáticas muestran la magnitud y vitalidad del coral más extenso registrado hasta ahora. (Fotos de Citizensgbr.org)

Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope, un equipo de “científicas ciudadanas” formado por madre e hija realizó un hallazgo sin precedentes frente a la costa de Australia: encontraron la colonia de coral documentada más grande del mundo en la Gran Barrera de Coral.

El hallazgo, realizado por pobladoras que monitorean este ecosistema, se realizó durante una expedición a fines del año pasado, en el coral Pavona clavu, que mide 111 metros de largo y cubre casi 4.000 metros cuadrados, una extensión similar a la de una cancha de fútbol profesional. De acuerdo con Citizens of the Reef, la organización ambiental que lidera el monitoreo participativo del arrecife, esta estructura figura entre las más significativas jamás registradas en el ecosistema coralino australiano.

La verificación del tamaño del coral requirió mediciones subacuáticas precisas y tecnología de imágenes de alta resolución. Kalkowski-Pope, coordinadora de operaciones marinas de la organización ciudadana, y su madre, experimentada buceadora y fotógrafa, regresaron al sitio para documentar la magnitud real del hallazgo tras una primera inmersión exploratoria. El modelo 3D generado permite ahora monitorear la evolución del coral y analizar su respuesta a los cambios ambientales.

Según el portal de noticias CNN, el área donde se ubicó el coral sufre menos exposición a ciclones tropicales y soporta fuertes corrientes de marea, factores que podrían explicar el desarrollo de una colonia de tal tamaño. La ubicación exacta permanece reservada para evitar daños accidentales y preservar el equilibrio del entorno. La Gran Barrera de Coral, considerada la mayor estructura viva del planeta, enfrenta amenazas crecientes por el blanqueamiento, un fenómeno que afecta al 80% de los arrecifes globales desde 2023 debido a las altas temperaturas oceánicas.

Un hallazgo clave para la ciencia y la conservación marina

Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope
Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope durante la expedición en la que identificaron el coral gigante. (Fotos de Citizensgbr.org)

La colonia de coral Pavona clavus representa una oportunidad única para estudiar la resiliencia de los arrecifes ante el cambio climático.

El descubrimiento se produjo durante una misión del Gran Censo del Arrecife, un programa de ciencia ciudadana que involucra a más de 100 embarcaciones y voluntarios. El objetivo es recopilar imágenes y datos sobre el estado de los corales para mejorar las estrategias de protección. El equipo de madre e hija inspeccionaba la zona desde la embarcación familiar cuando notaron la dimensión extraordinaria de la colonia.

Pete Mumby, del Laboratorio de Ecología Espacial Marina de la Universidad de Queensland, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas. El Gran Censo permite localizar las fuentes más prometedoras para la recuperación del arrecife y orientar los esfuerzos de conservación. La participación de la ciudadanía resulta fundamental para ampliar la escala de monitoreo y sumar información clave a los programas científicos oficiales.

La ingeniera Serena Mou, del Centro de Robótica de la Universidad Tecnológica de Queensland, explicó que el modelado espacial en 3D facilitará el seguimiento del coral a lo largo del tiempo. Esta herramienta permite comparar el estado actual con registros futuros y detectar posibles cambios en la estructura y la salud de la colonia. Los datos podrían arrojar luz sobre la resistencia de los corales ante corrientes y temperaturas extremas, información valiosa para el diseño de políticas de protección.

La Gran Barrera de Coral bajo presión y el rol de la ciencia ciudadana

La Gran Barrera de Coral
La Gran Barrera de Coral alberga ecosistemas únicos amenazados por el cambio climático y el blanqueamiento. (Fotos de Citizensgbr.org)

El nuevo registro se da en un contexto de desafíos ambientales críticos para los arrecifes del mundo.

La Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la Humanidad, exprimentó episodios masivos de blanqueamiento en los últimos años. El aumento de la temperatura marina provoca la expulsión de algas simbióticas, lo que debilita y puede llevar a la muerte a las colonias coralinas. El fenómeno se extiende a nivel global y amenaza la supervivencia de ecosistemas enteros.

Andy Ridley, director ejecutivo de Citizens of the Reef, destacó que el proyecto busca complementar los monitoreos oficiales mediante el aporte de miles de científicos ciudadanos. Las observaciones y mediciones realizadas por equipos como el de Sophie y Jan Pope refuerzan la base de datos y ayudan a identificar zonas prioritarias para la recuperación y protección. El trabajo conjunto entre expertos y voluntarios se consolida como una estrategia eficaz para enfrentar los desafíos del cambio climático.

El hallazgo de la colonia de coral más grande registrada hasta hoy no solo aporta conocimiento científico, sino que renueva el impulso para preservar la biodiversidad marina en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. La colaboración entre organizaciones ambientales, universidades y ciudadanos marca el camino para la conservación de la Gran Barrera y otros arrecifes del mundo.

