Dylan Brosnan, el hijo de un James Bond emblemático que conquista la moda internacional con sus versátiles looks

Hijo de Pierce Brosnan, Dylan marca distancia con un estilo propio y audaz

Por las calles de Londres, Dylan Brosnan se ha convertido en una figura reconocible por una versatilidad poco común entre los jóvenes modelos actuales.

Con 29 años y una carrera que abarca colaboraciones con casas de lujo, participaciones en cine internacional y proyectos musicales, Dylan se posiciona como uno de los nuevos rostros más buscados de la moda masculina.

El hijo del célebre actor de 007 Pierce Brosnan y de Keely Shaye Smith colaboró con firmas como Saint Laurent y consolidó su perfil en la industria. Su estatura de 1,93 metros y una imagen que oscila entre el estilo retro y las tendencias contemporáneas le han permitido destacarse en campañas internacionales.

La carrera de Dylan Brosnan abarca también la música y el cine. Es vocalista y guitarrista en la banda Raspberry Blonde, con presencia en plataformas masivas y un marcado estilo pop-rock clásico. En el ámbito audiovisual, ha participado en producciones como The Unholy Trinity (2025), Out of Reach y la miniserie de HBO The Synanon Fix (2024).

Seis estilos, una identidad propia

Pierce Brosnan junto a Dylan y Paris, sus hijos (captura de video Page Six)

El análisis de los estilismos de Dylan Brosnan revela una apuesta clara por la construcción de personajes a través de la moda.

No se trata de prendas casuales o de tendencia efímera, sino de una narrativa visual que recurre a referencias históricas y cinematográficas.

Entre los seis looks más representativos, destacan los siguientes:

Nostalgia noventera y denim sobre denim

Denim oversize azul y corte shag, evocando la rebeldía de los años 90 @dylan_brosnan)

Otro de los looks emblemáticos del joven apuesta por la estética “double denim”, con chaqueta y pantalón oversize en azul índigo y un corte de cabello “shag”. El resultado evoca la moda de los años 90 y el streetwear actual, con una silueta relajada y juvenil. El uso de denim pesado y sin roturas artificiales aporta autenticidad y una vibra atemporal.

Maximalismo glam y psicodelia setentera

Traje brillante de rayas y accesorios llamativos, inspirado en el glam rock setentero (@dylan_brosnan)

En la alfombra roja, el hijo del actor de Mamma Mia! sorprendió con trajes de rayas verticales en turquesa metálico, dorado y negro, confeccionados en materiales brillantes como lurex. El saco de doble botonadura, las solapas de pico y los accesorios metálicos refuerzan una estética de glam rock inspirada en los años 70. Las gafas de sol tintadas y la joyería de cadena completan el conjunto.

Lujo bohemio y relajación californiana

Cárdigan mostaza y denim claro para un look relajado de aire californiano (@dylan_brosnan)

En contextos informales, Dylan recurre a prendas ligeras como cárdigans de punto en amarillo mostaza combinados con pantalones denim deslavados. La paleta de colores tierra y los detalles como collares discretos transmiten una imagen de lujo despreocupado y bohemio, características que los medios británicos han relacionado con el “luxe-boheme” de la costa oeste estadounidense.

Sastrería relajada y minimalismo europeo

Traje beige de lino y camisa blanca, reflejando minimalismo y elegancia europea (@dylan_brosnan)

Entre sus apuestas más sobrias, destaca un traje beige de corte holgado, confeccionado en lino. El look se completa con una camisa blanca sin corbata, siguiendo la tendencia del “lujo silencioso” y la elegancia natural. El peinado mod, con flequillo y capas laterales, refuerza la armonía visual del conjunto.

Inspiración histórica y drama romántico

Abrigo oscuro, chaleco y botas altas para un estilo romántico de inspiración histórica (@dylan_brosnan)

En una interpretación gótica y de época, Dylan ha optado por un abrigo largo oscuro, chaleco y pañuelo de cuello voluminoso, evocando la vestimenta masculina del siglo XIX. El conjunto se completa con guantes de cuero y botas altas, elementos que buscan crear la imagen de un “caballero romántico”.

Minimalismo y sofisticación de mediados de siglo

En otras ocasiones, Dylan también ha adoptado el denominado estilo “The Man in Black”, que conjuga sastrería estructural, solapas anchas y unas gafas de sol de montura gruesa. Su imagen transmite una presencia fuerte y una actitud rebelde, reforzada por un peinado pompadour y una expresión seria. En muchos casos, su aparición en pasarelas remite al cine negro y al rock clásico.