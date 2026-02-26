Tendencias

Receta de colchón de arvejas, rápida y fácil

Esta preparación, fácil y económica, logra combinar ingredientes sencillos con un resultado delicioso, permitiendo ajustes para cada ocasión

Este plato típico combina papas, arvejas y cebolla, e incorpora huevos y queso para lograr una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colchón de arvejas es uno de esos platos clásicos de la cocina argentina, transmitido de generación en generación, presente en las mesas de todo el país. Es la receta que resuelve cualquier comida con ingredientes sencillos y económicos, al tiempo que ofrece sabor y colorido. Ideal tanto para un almuerzo rápido como para una cena improvisada, el colchón de arvejas se destaca por resultar sencillo de preparar y permitir incorporar distintos ingredientes según la ocasión o lo disponible en casa. Su popularidad se basa en esa facilidad y versatilidad, y cada familia suma algún detalle propio que le otorga identidad.

Aunque suele asociarse a los meses de otoño y primavera, cuando las arvejas frescas alcanzan su mejor momento, este plato se cocina a lo largo de todo el año. Se utilizan indistintamente arvejas en lata, congeladas o recién cosechadas, adaptándose así a la temporada y a la disponibilidad. El colchón se remonta a tradiciones familiares arraigadas, con múltiples versiones que difieren mínimamente en función de costumbres regionales o preferencias personales.

Receta de colchón de arvejas

La base de la receta incluye papas cortadas en rodajas finas, arvejas y cebolla. Además, se suele agregar huevo y queso cuando se dispone de ellos, lo que aporta cremosidad y enriquece el sabor. Para preparar un colchón de arvejas clásico, se pelan y cortan las papas uniformemente para asegurar una cocción pareja. En una fuente aceitada, se alternan capas de papas y una mezcla de cebolla picada y arvejas, sumando queso rallado y huevo batido si se desea una preparación más elaborada. El orden se repite hasta formar una buena capa final de papas, que se rocía con aceite o manteca antes de llevar al horno fuerte.

Puede adaptarse con facilidad para una versión completamente vegetariana o, si se prefiere, sumar algún queso de sabor más intenso. Acepta adaptaciones sencillas o más completas según el momento, manteniendo siempre su carácter práctico y accesible. Se puede servir tanto recién salido del horno como a temperatura ambiente.

Puede prepararse con arvejas frescas, congeladas o en lata, lo que facilita la elaboración del plato durante todo el año según la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 2 cebollas
  • 1 lata de arvejas (o 250 g de arvejas frescas)
  • 4 huevos
  • 100 g de queso fresco (tipo cremoso o mozzarella)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer colchón de arvejas, paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas lo más finas posible.
  2. Pelar y cortar la cebolla en juliana fina.
  3. Rehogar la cebolla en una sartén con el aceite hasta que se ponga transparente.
  4. En una fuente para horno aceitada, colocar una capa de papas, cubrir con parte de la cebolla rehogada y algunas arvejas. Salar y pimentar.
  5. Repetir el armado en capas (papa, cebolla, arvejas, condimentos) hasta terminar los ingredientes, reservando algunas arvejas para la capa superior.
  6. Batir ligeramente los huevos con sal, pimienta y nuez moscada.
  7. Volcar la mezcla de huevos sobre las capas, asegurando que se distribuya bien.
  8. Cubrir con el queso fresco cortado en trozos.
  9. Llevar a horno precalentado (180°C) durante 30 minutos, o hasta que la papa esté cocida y el huevo cuajado.
  10. Para un toque dorado, subir el fuego al final unos minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de colchón de arvejas es ideal y puede rendir hasta 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, bien tapado y enfriado antes de congelar. Para recalentar, usar horno o microondas.

