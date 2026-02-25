Receta rápida y fácil de cannoli siciliano casero

Una mordida y la boca se llena de contrastes: crocante, cremoso, dulce y fresco. Pocos postres evocan el sur de Italia como el cannoli, pero en muchas casas argentinas ya es habitual verlos como tentación de sobremesa o en celebraciones especiales.
En la Argentina, el cannoli siciliano suele disfrutarse en reuniones familiares, mesas dulces o como homenaje a las raíces italianas. Aunque tradicionalmente se fríen y llevan relleno de ricota, las variantes caseras ganan terreno por ser más simples y veloces, sin perder el sabor clásico.
Receta de cannoli siciliano casero, rápida y fácil
El cannoli siciliano es un tubo de masa fina frita, relleno con una mezcla dulce de ricota y ralladura de cítricos. En esta versión exprés, la masa se puede reemplazar por tapas de empanada para freír, logrando un resultado muy similar con menos trabajo.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 12 tapas de empanada para freír (bien finitas)
- 500 gr de ricota fresca (bien escurrida)
- 100 gr de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de naranja o limón
- 50 gr de chips de chocolate o chocolate rallado
- 1 huevo (solo para sellar)
- Aceite neutro, cantidad necesaria para freír
- Azúcar impalpable extra, para espolvorear
- Cerezas al marrasquino o cascaritas de naranja confitadas (opcional)
Cómo hacer cannoli siciliano casero, paso a paso
- Estirar las tapas de empanada con palo de amasar hasta que queden bien finitas.
- Enrollar cada tapa alrededor de un tubo (puede ser de metal o improvisado con papel aluminio), sellando el extremo con huevo batido.
- Calentar el aceite a 180 °C. Freír los tubos de masa hasta que estén dorados y bien crocantes. ¡El aceite debe estar bien caliente para que la masa no absorba de más!
- Retirar y dejar enfriar sobre papel absorbente. Desmoldar con cuidado para no romperlos.
- Mezclar la ricota con el azúcar impalpable, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica. Integrar bien hasta lograr una crema espesa y pareja.
- Agregar los chips de chocolate o el chocolate rallado, mezclando suavemente.
- Rellenar los tubos ya fríos con la crema de ricota usando manga o cuchara.
- Decorar los extremos con cerezas, naranja confitada o más chips de chocolate.
- Espolvorear generosamente con azúcar impalpable antes de servir.
- Servir frescos; la masa se mantiene crocante solo unas horas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 cannoli.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 26 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Una vez rellenos, conviene consumir dentro de las 8 horas (heladera), ya que la masa absorbe humedad y pierde crocancia. Las tapas fritas solas pueden congelarse hasta 1 mes.