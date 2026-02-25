Receta rápida y fácil de cannoli siciliano casero

Cannoli listos para servir: crocantes por fuera, cremosos por dentro y con el toque justo de azúcar impalpable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mordida y la boca se llena de contrastes: crocante, cremoso, dulce y fresco. Pocos postres evocan el sur de Italia como el cannoli, pero en muchas casas argentinas ya es habitual verlos como tentación de sobremesa o en celebraciones especiales.

En la Argentina, el cannoli siciliano suele disfrutarse en reuniones familiares, mesas dulces o como homenaje a las raíces italianas. Aunque tradicionalmente se fríen y llevan relleno de ricota, las variantes caseras ganan terreno por ser más simples y veloces, sin perder el sabor clásico.

Receta de cannoli siciliano casero, rápida y fácil

El cannoli siciliano es un tubo de masa fina frita, relleno con una mezcla dulce de ricota y ralladura de cítricos. En esta versión exprés, la masa se puede reemplazar por tapas de empanada para freír, logrando un resultado muy similar con menos trabajo.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Los ingredientes esenciales como tapas de empanada, ricota, azúcar impalpable, chocolate y naranja, están dispuestos sobre una mesada oscura, listos para hacer cannoli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

12 tapas de empanada para freír (bien finitas) 500 gr de ricota fresca (bien escurrida) 100 gr de azúcar impalpable 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de ralladura de naranja o limón 50 gr de chips de chocolate o chocolate rallado 1 huevo (solo para sellar) Aceite neutro, cantidad necesaria para freír Azúcar impalpable extra, para espolvorear Cerezas al marrasquino o cascaritas de naranja confitadas (opcional)

Cómo hacer cannoli siciliano casero, paso a paso

Estirar las tapas de empanada con palo de amasar hasta que queden bien finitas. Enrollar cada tapa alrededor de un tubo (puede ser de metal o improvisado con papel aluminio), sellando el extremo con huevo batido. Calentar el aceite a 180 °C. Freír los tubos de masa hasta que estén dorados y bien crocantes. ¡El aceite debe estar bien caliente para que la masa no absorba de más! Retirar y dejar enfriar sobre papel absorbente. Desmoldar con cuidado para no romperlos. Mezclar la ricota con el azúcar impalpable, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica. Integrar bien hasta lograr una crema espesa y pareja. Agregar los chips de chocolate o el chocolate rallado, mezclando suavemente. Rellenar los tubos ya fríos con la crema de ricota usando manga o cuchara. Decorar los extremos con cerezas, naranja confitada o más chips de chocolate. Espolvorear generosamente con azúcar impalpable antes de servir. Servir frescos; la masa se mantiene crocante solo unas horas.

La tentación italiana en clave exprés: cannoli caseros recién preparados, ideales para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 cannoli.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 26 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez rellenos, conviene consumir dentro de las 8 horas (heladera), ya que la masa absorbe humedad y pierde crocancia. Las tapas fritas solas pueden congelarse hasta 1 mes.