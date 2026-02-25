Tendencias

Receta rápida y fácil de cannoli siciliano casero

Este postre clásico de la pastelería italiana se reinventa en versión exprés: masa crocante, relleno suave de ricota y el toque justo de cítricos y chocolate

Guardar
Cannoli listos para servir: crocantes
Cannoli listos para servir: crocantes por fuera, cremosos por dentro y con el toque justo de azúcar impalpable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mordida y la boca se llena de contrastes: crocante, cremoso, dulce y fresco. Pocos postres evocan el sur de Italia como el cannoli, pero en muchas casas argentinas ya es habitual verlos como tentación de sobremesa o en celebraciones especiales.

En la Argentina, el cannoli siciliano suele disfrutarse en reuniones familiares, mesas dulces o como homenaje a las raíces italianas. Aunque tradicionalmente se fríen y llevan relleno de ricota, las variantes caseras ganan terreno por ser más simples y veloces, sin perder el sabor clásico.

Receta de cannoli siciliano casero, rápida y fácil

El cannoli siciliano es un tubo de masa fina frita, relleno con una mezcla dulce de ricota y ralladura de cítricos. En esta versión exprés, la masa se puede reemplazar por tapas de empanada para freír, logrando un resultado muy similar con menos trabajo.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos
Los ingredientes esenciales como tapas
Los ingredientes esenciales como tapas de empanada, ricota, azúcar impalpable, chocolate y naranja, están dispuestos sobre una mesada oscura, listos para hacer cannoli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 12 tapas de empanada para freír (bien finitas)
  2. 500 gr de ricota fresca (bien escurrida)
  3. 100 gr de azúcar impalpable
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  5. 1 cucharadita de ralladura de naranja o limón
  6. 50 gr de chips de chocolate o chocolate rallado
  7. 1 huevo (solo para sellar)
  8. Aceite neutro, cantidad necesaria para freír
  9. Azúcar impalpable extra, para espolvorear
  10. Cerezas al marrasquino o cascaritas de naranja confitadas (opcional)

Cómo hacer cannoli siciliano casero, paso a paso

  1. Estirar las tapas de empanada con palo de amasar hasta que queden bien finitas.
  2. Enrollar cada tapa alrededor de un tubo (puede ser de metal o improvisado con papel aluminio), sellando el extremo con huevo batido.
  3. Calentar el aceite a 180 °C. Freír los tubos de masa hasta que estén dorados y bien crocantes. ¡El aceite debe estar bien caliente para que la masa no absorba de más!
  4. Retirar y dejar enfriar sobre papel absorbente. Desmoldar con cuidado para no romperlos.
  5. Mezclar la ricota con el azúcar impalpable, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica. Integrar bien hasta lograr una crema espesa y pareja.
  6. Agregar los chips de chocolate o el chocolate rallado, mezclando suavemente.
  7. Rellenar los tubos ya fríos con la crema de ricota usando manga o cuchara.
  8. Decorar los extremos con cerezas, naranja confitada o más chips de chocolate.
  9. Espolvorear generosamente con azúcar impalpable antes de servir.
  10. Servir frescos; la masa se mantiene crocante solo unas horas.
La tentación italiana en clave
La tentación italiana en clave exprés: cannoli caseros recién preparados, ideales para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 cannoli.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez rellenos, conviene consumir dentro de las 8 horas (heladera), ya que la masa absorbe humedad y pierde crocancia. Las tapas fritas solas pueden congelarse hasta 1 mes.

Temas Relacionados

CannoliPostre italianoRicottaCocina fácilClásico sicilianoTapas de empanadaReceta rápidaReceta de cocinaRecetas saladasPastasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo funciona la siembra asociada, la técnica milenaria que transforma huertas y jardines

Esta práctica permite que distintas plantas se beneficien entre sí, mejora la salud del suelo y ayuda a obtener cultivos más fuertes y productivos con menos uso de químicos

Cómo funciona la siembra asociada,

Del método Feldenkrais a las técnicas somáticas: así son los ejercicios que ayudan a aliviar dolores y reducir el estrés

La práctica de movimientos conscientes y suaves permite identificar tensiones ocultas, mientras favorece una mayor armonía entre cuerpo y mente

Del método Feldenkrais a las

Por qué recomiendan consumir huevos y pescado para mantener la masa muscular después de los 60 años

La inclusión regular de determinados alimentos en la dieta de los adultos mayores favorece la síntesis de proteínas musculares y protege frente a la sarcopenia, un deterioro que compromete la autonomía en la vejez. Cuál es la mejor manera de incorporarlos para aprovechar todas sus propiedades

Por qué recomiendan consumir huevos

Bullying y ciberbullying: qué reveló un informe testigo y las estrategias para un clima escolar seguro

Una investigación a estudiantes de 2º y 3º año del secundario en Mendoza dejó resultados sorprendentes. Qué herramienta de medición inédita diseñada en el país se utilizó para medir el acoso escolar y puede ser aplicada en todo el país. Infobae entrevistó a uno de los autores

Bullying y ciberbullying: qué reveló

Cómo la práctica intensiva de la observación de aves puede favorecer la longevidad cerebral

La experiencia acumulada en la identificación de especies ofrece pistas sorprendentes sobre cómo el cerebro adulto puede conservar y potenciar habilidades cognitivas a lo largo de los años, según un nuevo estudio canadiense

Cómo la práctica intensiva de
DEPORTES
Se jugarán cuatro partidos con

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

TELESHOW
Noelia Marzol sorprendió al contar

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

Yanina Zilli, la vedette que fue furor en los ’90 por sus romances explosivos, entró a Gran Hermano: “Vengo a ganar”

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

INFOBAE AMÉRICA

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6 representaciones muy diferentes de la pasión

Detectan en Uruguay un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos

Tragedia en el sureste de Brasil: ascienden a 36 las muertes por las lluvias torrenciales en Minas Gerais

Zelensky anunció que los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”