La historia del hincha argentino que irá al Mundial de Estados Unidos caminando

Alejo Ciganotto, fanático de Racing y nominado a mejor hincha del mundo en 2025, contó en Infobae a la Tarde que recorrerá América a pie y a dedo durante tres meses para llegar desde San Martín al debut de la Selección en el Mundial de Estados Unidos

Alejo Ciganotto, hincha argentino de Racing, recorrerá América a pie y a dedo para llegar al Mundial de Estados Unidos en 2026

Arrancó el año mundialista y, para los fanáticos del fútbol, la expectativa toma otra dimensión. En una entrevista en Infobae en vivo, Alejo Ciganotto, reconocido por su pasión y por haber sido nominado a mejor hincha del mundo en los premios The Best, anunció: “El 15 de marzo salgo desde San Martín y voy a llegar a Estados Unidos caminando y haciendo dedo para ver el primer partido de la Selección”.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Ciganotto detalló su singular proyecto: “Ya hice nueve viajes con Racing así. Seguí al equipo en la Sudamericana, fui a la Recopa y la Libertadores. Ahora viene el Mundial y no lo quería dejar pasar, aunque mi novia está embarazada y dudé en hacerlo. Ella misma me dijo: ‘Vos lo tenés que hacer, porque es tu sueño’”.

Alejo Ciganotto y la pasión por el fútbol como forma de vida

Alejo explicó que este desafío es la culminación de un recorrido personal y una manera de vivir el fútbol. “Todo esto es por Racing. Pero también porque aprendí a divertirme con los viajes: estoy conociendo gente todo el tiempo, haciendo cosas nuevas, no me gusta la rutina”, confesó.

El joven de San Martín, que acaba de cumplir 23 años, relató cómo surgió su primer viaje: “Me había peleado en casa, salí con 70 mil pesos y llegué a Chile casi sin plata. Un hincha de Racing me ofreció hospedaje y desde ahí no paré. Siempre salía con lo justo, pero la gente me ayudaba: en TikTok hacía vivos y si me quedaba sin dinero, alguien colaboraba o me ofrecía un canje”.

Al repasar anécdotas, recordó la travesía más peligrosa: “El viaje a Fortaleza fueron 5 mil kilómetros en 15 días, la pasé muy mal. Dormí en una hamaca paraguaya, abajo de un camión, en hoteles que eran pensiones, escuché tiros. Pero cada vez que llegaba a una ciudad, terminaba jugando a la pelota con desconocidos o invitado a comer por alguien”.

El proyecto “al Mundial caminando” y la logística detrás de la travesía

Ciganotto planea salir el 15 de marzo, luego de viajar unos días a Brasil para la revelación de género de su hijo. “Calculé 90 días para llegar sin parar. Son 91 días hasta el debut de Argentina. Siempre improviso el recorrido, voy viendo en el día a día”.

El joven de San Martín
El joven de San Martín inicia el 15 de marzo su travesía de 91 días con destino al debut de la Selección Argentina en el Mundial (Infobae en Vivo)

Sobre el financiamiento, aclaró: “No vivo de esto, pero puedo sobrevivir. Consigo alguna publicidad, colaboraciones y mucho apoyo de la gente en redes. Si me quedo sin plata, hago un vivo: ‘Gente, si tienen un emprendimiento, lo promociono a voluntad y así voy costeando todo’”.

El viaje estará documentado en tiempo real. “Quiero hacer vlogs en YouTube, subir reels en Instagram y TikTok. Planeo hacer streamings en Kick desde cada ciudad o pueblo. Todo con el celular y un micrófono, nada profesional, quiero que sea orgánico. Un editor me va a dar una mano con los videos, y voy a llevar mochila y un bolso porque siempre me regalan camisetas”.

El sueño de llegar a Messi y el reconocimiento internacional

Alejo fue nominado a los premios The Best como mejor hincha del mundo en 2025, un logro que lo impulsó a redoblar la apuesta: “Cuando me nominaron, dije: ‘Ahora quiero ganarlo’. Este viaje va con el propósito de ir a ver el último Mundial de Messi. Soy enfermo de Messi, mi objetivo es sacarme una foto con él. Quiero ganar el premio al hincha del año, voy a vivir mi primer Mundial y siento que me va a cambiar la vida”.

Consultado sobre el futuro, Ciganotto respondió: “Después del Mundial, me vuelvo a Brasil, nace mi hijo, y ahí veremos si volvemos a Argentina. Yo quiero vivir acá, porque soy de Racing y voy a la cancha. Ella extraña su país, así que lo decidiremos después”.

Alejo reconoce los riesgos y la intensidad del viaje, pero su convicción es inquebrantable: “Muchas veces el miedo nos ata a no animarnos. Yo siento que la vida es una y estamos para hacer lo que queremos. Siempre voy por lo que quiero, me da igual lo que digan. Este viaje es mi última gran travesía por fútbol, y quiero vivirlo a pleno”.

