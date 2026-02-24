Receta de mermelada de pera sin azúcar, rápida y fácil

Una cucharada de mermelada de pera casera transforma una tostada en un desayuno distinto, mientras el aroma suave de la pera cocida evoca recuerdos de meriendas familiares y tardes de invierno en diversos rincones de Argentina.
Esta versión sin azúcar suele elegirse por quienes desean controlar su ingesta de azúcares sin perder sabor ni textura; se prepara preferentemente con peras de estación, bien maduras y jugosas, y resulta ideal para acompañar pan casero, yogur o aportar un matiz especial a postres.
Receta de mermelada de pera sin azúcar
La mermelada de pera sin azúcar se prepara cociendo peras frescas, manzana y jugo de limón, que aportan dulzor natural y pectina para dar la textura adecuada. No lleva azúcar agregada ni edulcorantes, y es ideal para quienes buscan una opción más saludable y rápida.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de peras maduras (preferentemente Williams o de estación)
- 1 manzana (verde o roja, aporta pectina)
- Jugo de 1 limón grande
- Ralladura de 1/2 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de jengibre fresco rallado (opcional)
- 50-100 ml de agua (si las frutas están poco jugosas)
- Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética, cantidad necesaria
Cómo hacer mermelada de pera sin azúcar, paso a paso
- Pelar y cortar las peras en cubos chicos, descartando semillas y partes duras. Hacer lo mismo con la manzana.
- Colocar las frutas en una olla de fondo grueso y agregar el jugo y ralladura de limón.
- Si las frutas no están muy jugosas, sumar el agua.
- Cocinar a fuego medio, removiendo con cuchara de madera. Cuando rompa hervor, bajar el fuego y continuar cocinando 30 minutos, revolviendo cada tanto.
- Pisar la fruta con pisapuré o mixer, hasta obtener la textura deseada (bien lisa o con trozos, a gusto).
- Agregar la vainilla y el jengibre si se desea, y cocinar 5 minutos más.
- Llevar la mermelada bien caliente a los frascos esterilizados. Cerrar y colocar boca abajo hasta que enfríen, para lograr vacío.
Consejos clave:
- Usar fruta bien madura aporta más dulzor natural.
- Cocinar a fuego bajo para evitar que se pegue.
- Esterilizar los frascos asegura una mejor conservación.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 3 frascos medianos (de 250-300 gr cada uno).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 45 kcal
- Grasas: 0,2 g
- Carbohidratos: 11 g (principalmente azúcares naturales de la fruta)
- Proteínas: 0,3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 semanas. En freezer, hasta 3 meses. Siempre usar frasco esterilizado y retirar porciones con cucharita limpia.