Receta de mermelada de pera sin azúcar, rápida y fácil

Esta sencilla preparación destaca por su dulzura natural y practicidad, ideal para quienes buscan opciones saludables y deliciosas para acompañar desayunos o postres favoritos

La receta de mermelada de
La receta de mermelada de pera sin azúcar ofrece una alternativa saludable para quienes buscan reducir el consumo de azúcar en desayunos y postres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de mermelada de pera casera transforma una tostada en un desayuno distinto, mientras el aroma suave de la pera cocida evoca recuerdos de meriendas familiares y tardes de invierno en diversos rincones de Argentina.

Esta versión sin azúcar suele elegirse por quienes desean controlar su ingesta de azúcares sin perder sabor ni textura; se prepara preferentemente con peras de estación, bien maduras y jugosas, y resulta ideal para acompañar pan casero, yogur o aportar un matiz especial a postres.

Receta de mermelada de pera sin azúcar

La mermelada de pera sin azúcar se prepara cociendo peras frescas, manzana y jugo de limón, que aportan dulzor natural y pectina para dar la textura adecuada. No lleva azúcar agregada ni edulcorantes, y es ideal para quienes buscan una opción más saludable y rápida.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de peras maduras (preferentemente Williams o de estación)
  2. 1 manzana (verde o roja, aporta pectina)
  3. Jugo de 1 limón grande
  4. Ralladura de 1/2 limón
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. 1 pizca de jengibre fresco rallado (opcional)
  7. 50-100 ml de agua (si las frutas están poco jugosas)
  8. Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética, cantidad necesaria
La preparación casera utiliza peras
La preparación casera utiliza peras maduras, manzana y jugo de limón, sin necesidad de agregar azúcar ni edulcorantes artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de pera sin azúcar, paso a paso

  1. Pelar y cortar las peras en cubos chicos, descartando semillas y partes duras. Hacer lo mismo con la manzana.
  2. Colocar las frutas en una olla de fondo grueso y agregar el jugo y ralladura de limón.
  3. Si las frutas no están muy jugosas, sumar el agua.
  4. Cocinar a fuego medio, removiendo con cuchara de madera. Cuando rompa hervor, bajar el fuego y continuar cocinando 30 minutos, revolviendo cada tanto.
  5. Pisar la fruta con pisapuré o mixer, hasta obtener la textura deseada (bien lisa o con trozos, a gusto).
  6. Agregar la vainilla y el jengibre si se desea, y cocinar 5 minutos más.
  7. Llevar la mermelada bien caliente a los frascos esterilizados. Cerrar y colocar boca abajo hasta que enfríen, para lograr vacío.

Consejos clave:

  • Usar fruta bien madura aporta más dulzor natural.
  • Cocinar a fuego bajo para evitar que se pegue.
  • Esterilizar los frascos asegura una mejor conservación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 3 frascos medianos (de 250-300 gr cada uno).

Para conservar la mermelada de
Para conservar la mermelada de pera sin azúcar, se recomienda refrigerar hasta dos semanas o congelar hasta tres meses en frascos esterilizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 0,2 g
  • Carbohidratos: 11 g (principalmente azúcares naturales de la fruta)
  • Proteínas: 0,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 semanas. En freezer, hasta 3 meses. Siempre usar frasco esterilizado y retirar porciones con cucharita limpia.

