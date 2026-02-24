Quién es el joven actor que redefine la moda en Hollywood: las claves de sus looks

Con solo veinte años, el británico Noah Jupe destaca por su capacidad para experimentar con prendas y accesorios, situándose a la vanguardia del estilismo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Noah Jupe marcó un antes y un después en el estilismo juvenil de Hollywood gracias a sus arriesgadas y cuidadas elecciones de vestuario. Con solo 20 años, el actor británico se convirtió en referente para una generación que busca autenticidad y frescura en cada aparición pública.

Su capacidad para experimentar con texturas, cortes y accesorios lo posicionó a la vanguardia, demostrando que el estilo masculino puede reinventarse con audacia sobre la alfombra roja y fuera de ella.

Noah ha participado en producciones como Un lugar tranquilo y su secuela, así como en Honey Boy (2019), donde recibió elogios de la crítica y obtuvo una nominación al Independent Spirit Award. Su filmografía incluye también Wonder (2017), Suburbicon (2017), y trabajos en series como The Night Manager y The Undoing. En Hamnet, Jupe interpreta al actor que encarna a Hamlet dentro de la obra, un rol que demanda madurez y que resuelve con naturalidad y elegancia.

Looks icónicos de Noah Jupe

Trench clásico y botas negras

El trench beige de doble botonadura y las botas negras redefinen la sobriedad y elegancia en el estilismo juvenil de Hollywood (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para la Semana de la Moda en Londres 2025, Noah Jupe llevó botas negras de caña media con hebilla lateral, que aportaron un elemento robusto a su estilismo. Combinó este calzado con un pantalón azul oscuro de corte recto y un trench beige de doble botonadura, que tenía cinturón y detalles de hebillas en los puños.

El abrigo presentaba solapas estructuradas y botones oscuros, mientras que el pantalón se mantuvo liso, sin estampados ni detalles llamativos a la vista.

La sastrería tradicional en tonos neutros consolidó una imagen clásica

El traje gris oscuro de corte clásico y la corbata marrón claro consolidan la imagen atemporal y sofisticada de Noah Jupe sobre la alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)

Para los Globos de Oro 2026, optó por un traje de dos piezas en tono gris oscuro, de corte clásico, con solapas anchas y botonadura simple. La chaqueta y el pantalón presentaron una confección pulcra y líneas rectas. Debajo de la chaqueta, llevó una camisa blanca de cuello estructurado, complementada con una corbata marrón claro de textura lisa. El conjunto no incluyó accesorios visibles ni detalles decorativos en la ropa.

El total look utilitario marrón reafirmó la influencia urbana

El conjunto utilitario marrón, con chaqueta de efecto lavado y pantalón cargo, resalta la influencia urbana y la versatilidad en la moda masculina joven (REUTERS/Caroline Brehman)

El conjunto que usó para la fiesta de té de los BAFTA estuvo compuesto por una chaqueta y un pantalón cargo en tejido marrón, con efecto lavado y costuras marcadas. La chaqueta tenía cremallera frontal metálica y bolsillos de solapa a ambos lados del pecho, además de un cuello en contraste de color marrón más oscuro.

El pantalón, a juego, incluyó bolsillos laterales y costuras visibles que reforzaron la estética utilitaria. Jupe completó el look con zapatos negros de punta redonda y suela baja.

El traje de cuadros y la camisa satinada aportaron sofisticación y brillo

El traje de cuadros marrón y beige junto a la camisa satinada aportan un brillo sofisticado y una combinación de texturas inédita en el vestuario de Noah Jupe (REUTERS/Mario Anzuoni)

La base del look para la Premiere de Hamnet en Los Ángeles en 2025 fueron zapatos marrones de punta redonda, sin detalles ornamentales visibles. Además, sumó un pantalón de corte recto en tejido de cuadros marrón y beige, que formó parte de un conjunto de sastrería de doble botonadura. La chaqueta presentó solapas anchas y botones negros, mientras que la camisa satinada en tono marrón oscuro aportó brillo y textura.

El conjunto negro texturizado y camiseta básica resaltaron la fuerza del material

El conjunto negro texturizado, acompañado de una camiseta básica, enfatiza la fuerza del material y el minimalismo en el look de Noah Jupe (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El estilismo para otra Premiere de Hamnet consistió en un pantalón y una chaqueta de tejido negro texturizado, decorada con botones dorados en la parte frontal. Bajo la chaqueta, Jupe vistió una camiseta básica en color negro, de escote redondo y sin estampados. El pantalón mantuvo la misma textura que la chaqueta y fue de corte recto, acompañado por zapatos negros de diseño sobrio.

La combinación de transparencias y cuadros desafió los códigos convencionales

La mezcla de transparencias con un pantalón de cuadro inglés y camiseta de malla negra desafía los códigos convencionales e impone una nueva tendencia en la moda masculina. REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En la parte superior, para el Festival de Cine de Venecia 2022, vistió una camiseta de malla negra completamente translúcida, decorada con pequeños puntos y ribetes sólidos en cuello y mangas. El look continuó con botines negros de punta y una cadena plateada corta. Lo principal del estilismo fue un pantalón de cuadro inglés en tonos marrón y beige, con cinturón negro de hebilla metálica.

El blazer estampado y el pantalón rojo exploraron el contraste cromático

El blazer estampado con logotipo “GG” y el pantalón rojo intenso exploran el contraste cromático y demuestran la confianza estilística de Noah Jupe (REUTERS/Danny Moloshok)

En este estilismo, Noah partió de los mocasines negros con detalle metálico dorado, perfectamente combinados con un pantalón rojo intenso de corte recto. Sobre la clásica camisa blanca y corbata azul marino, sumó un blazer beige con patrón geométrico en rojo y azul, ribeteado en azul marino en solapas y bolsillos.

La elección cromática y el juego de estampados reflejaron una personalidad fuerte y una confianza estilística poco habitual para su edad, mostrando cómo el riesgo puede convertirse en un sello propio.

El saco oversized y los accesorios plateados modernizaron la silueta

El saco negro oversized y las cadenas plateadas superpuestas modernizan la silueta masculina y proponen una visión contemporánea del estilismo joven (AP)

Para los Premios BAFTA 2026 Noah apostó por la superposición de cadenas plateadas al descubierto, prescindiendo de camisa bajo un saco negro oversized de solapa ancha y un solo botón. El saco, de textura mate y caída amplia, no incluyó estampados ni otros accesorios visibles, logrando un efecto visual impactante.

Esta elección propuso una masculinidad contemporánea, alejada de los convencionalismos y abierta a nuevas formas de expresión en la moda joven.