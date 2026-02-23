Receta de mousse de limón con yogur griego, rápida y fácil

La receta de mousse de limón con yogur griego destaca como el postre refrescante ideal para el verano argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada más refrescante que un postre que combina lo cítrico con lo cremoso. Un mousse de limón con yogur griego es esa caricia ácida y suave que, al probarla, te transporta directo a una sobremesa veraniega en cualquier rincón de Argentina. La textura liviana y el punto exacto de dulzura hacen que sea ideal para quienes buscan un final fresco y distinto.

El mousse de limón suele aparecer en reuniones familiares, celebraciones y como opción ligera después de un asado. Su versión con yogur griego suma cremosidad y un aporte nutritivo extra, convirtiéndolo en un postre muy elegido cuando el calor aprieta o simplemente cuando hay antojo de algo rico, fácil y rápido.

Receta de mousse de limón con yogur griego

El mousse de limón con yogur griego es un postre frío, aireado y de textura cremosa, que se arma en minutos sin batidora eléctrica ni horno. Lleva solo unos ingredientes: jugo y ralladura de limón, yogur griego natural, leche condensada y gelatina sin sabor, logrando una mousse firme y bien aromática.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Enfriado: 1 hora

Ingredientes

2 limones (su jugo y ralladura)

400 gr de yogur griego natural sin azúcar

200 gr de leche condensada

6 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)

40 cc de agua

2 cucharadas de azúcar (opcional, según el gusto)

Ralladura de limón extra para decorar

El mousse de limón combina el toque cítrico del limón con la suavidad y cremosidad del yogur griego natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de limón con yogur griego, paso a paso

Lavar bien los limones y rallar la cáscara (evitar la parte blanca para que no amargue). Exprimir los limones hasta obtener 60 cc de jugo. Disolver la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar hidratar 5 minutos. En un bol grande, mezclar el yogur griego, la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Agregar el azúcar si se desea una mousse más dulce. Llevar la gelatina hidratada al microondas 10 segundos o a baño María hasta que esté totalmente líquida (sin grumos). No debe hervir, solo derretirse. Incorporar rápidamente la gelatina líquida a la mezcla de yogur y limón, batiendo enérgicamente para que no se formen hilos. Volcar la preparación en copas o un bol grande. Llevar a la heladera al menos 1 hora para que tome cuerpo y adquiera textura de mousse. Decorar con ralladura de limón antes de servir. Para una presentación distinta, sumar frutos rojos o menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 35 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar hasta 3 días en la heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la textura puede cambiar y volverse acuosa.