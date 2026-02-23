Cómo será el código de vestimenta de la Met Gala 2026 y por qué revolucionará la moda

El lema “Fashion Is Art” marca la temática central de la Met Gala 2026 y promueve la moda como forma de arte (Captura de video)

La Met Gala 2026 ya tiene código de vestimenta oficial y el anuncio llamó la atención de la industria de la moda y el arte en todo el mundo. Bajo el lema “Fashion Is Art”, la organización del evento más importante del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York invita a los asistentes a pensar cada look como una obra lista para exhibirse en un museo.

Esta edición, que se celebrará en mayo, busca que diseñadores y celebridades transformen la alfombra roja en una verdadera galería viviente, donde la creatividad y la interpretación serán las protagonistas.

¿Qué significa el dress code “Fashion Is Art” en la MET Gala 2026?

El código de vestimenta “Fashion Is Art” marca una invitación clara a que los asistentes expresen su propia relación con la moda como forma de arte encarnada.

Esta consigna, conectada directamente con la nueva exposición del Costume Institute llamada “Costume Art”, explora la moda no solo como indumentaria, sino como disciplina artística en sí misma. El llamado es a llevar atuendos que funcionen como esculturas, pinturas vivientes o conceptos abstractos, utilizando telas, volúmenes y siluetas para interpretar la consigna.

El dress code invita a diseñadores y celebridades a crear atuendos conceptuales y piezas inspiradas en el arte contemporáneo (EFE/ Octavio Guzmán)

La exposición “Costume Art”, que abrirá sus puertas en el Metropolitan Museum y estará disponible hasta septiembre, es el eje curatorial de la gala. Su propuesta gira en torno a la relación entre el cuerpo humano y la indumentaria, y sugiere que la ropa no solo se usa, sino que se interpreta y adquiere sentido artístico.

El dress code dialoga con esta visión, al permitir que la creatividad de los diseñadores y la interpretación personal de los invitados sean la esencia de la noche.

El enfoque artístico de la consigna permite propuestas conceptuales y arriesgadas. Se prevén vestidos con proporciones exageradas, referencias a movimientos artísticos, piezas inspiradas en obras de arte contemporáneo y looks que cuenten historias personales a través del diseño.

No se trata solo de lucir bien, sino de comunicar una visión, usando el cuerpo como lienzo y la moda como lenguaje de expresión.

La tendencia de rescatar la moda de archivo y las piezas vintage se consolida en la Met Gala 2026. El dress code incentiva tanto a diseñadores como a celebridades a buscar en los archivos de las casas de moda diseños emblemáticos, sumando valor histórico y nostálgico a la alfombra roja. Esta inclinación, presente en las últimas ediciones, encuentra en el evento una plataforma ideal para la revalorización de la moda con historia.

¿Qué diseñadores podrían destacar bajo esta consigna artística?

Casas y diseñadores que tradicionalmente han tomado al arte como inspiración, como Schiaparelli, Alexander McQueen o Valentino, podrían sorprender con creaciones extravagantes y visualmente impactantes. El dress code otorga libertad total para reinterpretar el concepto de arte a través del vestuario, augurando una edición memorable en términos de innovación y audacia estética.

El evento permitirá ver vestidos con proporciones exageradas y propuestas arriesgadas inspiradas en movimientos artísticos (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Los anfitriones y figuras clave de la Met Gala 2026

Este año, la gala contará con la presencia destacada de Beyoncé, quien regresa como anfitriona desde su última aparición en 2016, junto a Anna Wintour, Nicole Kidman y Venus Williams.

Además, Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz copresidirán el Comité Anfitrión, integrado también por personalidades como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Lena Dunham y Misty Copeland. La elección de estos nombres refleja la diversidad de expresiones artísticas representadas en el evento.

Como es habitual, la lista completa de invitados permanece en secreto hasta el día de la gala, lo que incrementa la expectativa y el interés en redes sociales y medios de comunicación. La consigna “Fashion Is Art” ofrece a cada invitado la oportunidad de interpretar el tema desde su perspectiva personal, asegurando estilismos únicos y sorpresas en la alfombra roja.