Vivir bajo el dominio del viento: 10 lugares del mundo que desafían cualquier pronóstico

En varios puntos del mapa, el viento no solo marca el clima, sino que transforma la vida cotidiana.

Hay ciudades donde las personas caminan junto a cuerdas tendidas entre edificios para evitar caer, regiones que aprovechan las ráfagas para generar energía limpia y zonas tan expuestas que la naturaleza desafía cualquier registro meteorológico.

Los lugares más ventosos del mundo no solo representan un desafío para quienes los habitan, sino que se han convertido en escenarios únicos de adaptación y resistencia.

Commonwealth Bay, la Antártida

El viento catabático más veloz del mundo, con ráfagas sostenidas que superan los 270 km/h, dificulta la presencia humana y científica en este extremo polar Foto: Ignacio Juárez Martínez/Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes.

En la remota Commonwealth Bay, ubicada en la Antártida, el viento alcanza dimensiones extremas. Este lugar ostenta el récord Guinness del viento catabático más veloz del planeta, con mediciones de hasta 270 km/h (150 mph) de forma regular y un promedio anual de 80 km/h (50 mph).

Las tormentas polares y la topografía inclinada hacia el mar provocan descensos de aire frío que se aceleran por la bahía, generando ráfagas que pueden durar semanas y dificultan cualquier actividad humana o científica.

Wellington, Nueva Zelanda

Wellington, la capital de Nueva Zelanda, es célebre por su clima impredecible y sus vientos persistentes. La ciudad vive bajo el efecto de los Roaring Forties (Cuarenta Rugientes), una franja de latitudes donde los vientos occidentales cruzan el Pacífico sin obstáculos y se intensifican en el estrecho de Cook.

El promedio anual de velocidad del viento en Wellington alcanza los 27 km/h, y las ráfagas más intensas han superado los 248 km/h. La ciudad ha aprendido a convivir con estas condiciones, integrando la energía eólica en su matriz y celebrando esculturas como "Consuelo en el viento", símbolo local de esta convivencia permanente.

Patagonia, Argentina

El viento caracteriza el paisaje y la vida cotidiana, con ráfagas que superan los 120 km/h y obligan a adaptar rutinas y construcciones REUTERS/Horacio Cordoba NO RESALES. NO ARCHIVES

La Patagonia, compartida por Argentina y Chile, es uno de los territorios más expuestos al viento del planeta. En ciudades como Punta Arenas y Río Gallegos, la velocidad media anual supera los 25 km/h, con ráfagas de hasta 128 km/h, especialmente en verano.

Barrow Island, Australia

La isla ostenta el récord mundial de velocidad superficial del viento, con 407 km/h medidos durante el ciclón Olivia (Pixabay)

Barrow Island en Australia Occidental se destaca por registrar la mayor velocidad de viento superficial jamás medida fuera de un tornado.

Durante el ciclón Olivia de 1996, una estación automatizada documentó una ráfaga de 407 km/h. Este registro desplazó al mítico Monte Washington de Estados Unidos y convirtió a esta isla, centro de actividad petrolera y reserva natural, en un referente para meteorólogos de todo el mundo.

Monte Washington, Estados Unidos

Con ráfagas de huracán y un récord histórico de 372 km/h, este pico desafía a meteorólogos y excursionistas (Wikipedia)

El Monte Washington, en Nuevo Hampshire, es conocido en la meteorología por sus vientos extremos. Entre sus récords figura una ráfaga de 372 km/h registrada en 1934, que se mantuvo como la máxima mundial durante décadas.

El promedio anual de velocidad ronda los 56 km/h, y las condiciones de tormenta son habituales más de 100 días al año. Su ubicación en la intersección de diversas rutas de tormenta favorece la formación de ráfagas con fuerza de huracán.

Dodge City, Kansas, Estados Unidos

La ciudad más ventosa de Estados Unidos soporta vientos constantes que impactan en la vida diaria y la economía regional (Pixabay)

En el Medio Oeste estadounidense, Dodge City se lleva el título de la ciudad más ventosa del país, superando incluso a la famosa Chicago. La velocidad promedio del viento es de 24 km/h y las ráfagas son constantes, producto de la influencia de los vientos descendentes desde las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras. La localidad vive bajo una brisa incesante, que impacta tanto en la vida urbana como en las actividades agrícolas y ganaderas.

Bakú, Azerbaiyán

Conocida como la “ciudad del viento impetuoso”, la capital combina corrientes del Caspio y del continente, que superan los 50 km/h (Unsplash)

La capital de Azerbaiyán, Bakú, es conocida desde la antigüedad como la “ciudad del viento impetuoso”.

La influencia de los vientos fríos del mar Caspio y los aires cálidos continentales crean un fenómeno único, con velocidades que superan los 28 km/h y ráfagas que llegan a los 50 km/h durante el invierno. La geografía, situada a 28 metros bajo el nivel del mar, potencia las corrientes de aire y contribuye a la limpieza del aire en una ciudad con alta densidad urbana y problemas de contaminación.

Saint John’s, Terranova, Canadá

Las casas de colores brillantes se aferran a las laderas rocosas con vistas a la bahía de Saint John's, ofreciendo una vista icónica de la capital de Terranova y Labrador. (Unsplash)

Saint John’s, capital de Terranova y Labrador, sobresale por su clima adverso. La ciudad registra una velocidad media anual de 21 km/h y más de 50 días al año con ráfagas superiores a 48 km/h. Junto al viento, la niebla, la lluvia y la nieve conforman un combo meteorológico que define el día a día de la región. El viento frío acentúa la sensación térmica y convierte a Saint John’s en la ciudad más ventosa, nublada y lluviosa de Canadá.

Escocia

El viento moldea el paisaje y favorece el desarrollo de energías renovables, con ráfagas huracanadas frecuentes en la costa REUTERS/Russell Cheyne

Escocia se ubica a la cabeza de Europa por la fuerza y frecuencia de sus vientos. La velocidad media varía entre 16 y 29 km/h, con ráfagas récord en la costa oeste y hasta 25 días de viento huracanado al año. Este clima ha impulsado el desarrollo de la energía eólica, situando al país como pionero en el sector, según datos de la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido.

Oklahoma, Estados Unidos

El paso de tornados marca récords de velocidad del viento, con registros no oficiales que superan los 480 km/h REUTERS/Nick Oxford

En Oklahoma, dentro del llamado Tornado Alley de Estados Unidos, los vientos asociados a los tornados han alcanzado valores sin precedentes: el radar Doppler midió en 1999 una velocidad de 484 km/h en un tornado en Bridge Creek, el mayor registro no oficial del planeta. Estos fenómenos superan cualquier medición posible en superficie, aunque no se consideran récords oficiales por la naturaleza de los instrumentos utilizados.