Los 6 eventos deportivos imperdibles en 2026 que fusionan estadios con cultura y gastronomía

Los eventos deportivos internacionales se convierten en destinos clave para turistas que buscan experiencias únicas y emoción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo deportivo se afirma como uno de los grandes motores de la industria de los viajes en todo el mundo. Cada vez más aficionados organizan sus rutas para coincidir con eventos deportivos internacionales, atraídos tanto por la emoción de la competencia como por las vivencias culturales y sociales de cada destino.

Entre mundiales, Olimpiadas, campeonatos de élite y torneos que cruzan países, el calendario global de 2026 representa una oportunidad especial para quienes desean unir deporte y exploración, según resalta Condé Nast Traveler.

1. Copa Mundial FIFA 2026: Norteamérica como epicentro futbolístico

El Mundial FIFA 2026 congregará a 6,5 millones de visitantes internacionales en México, Estados Unidos y Canadá (crédito Federación Portuguesa de Fútbol)

Este evento reunirá a cerca de 6,5 millones de visitantes internacionales en las 16 ciudades sede que alojarán la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Será la primera vez que tres países compartan la organización del torneo, dando paso a una celebración deportiva de dimensión global.

En Ciudad de México, la vida cotidiana se entrelaza con la pasión por el fútbol. Al recorrer el Centro Histórico, la presencia de la Catedral Metropolitana y el Zócalo resalta la riqueza histórica y cultural de la ciudad. La Avenida Francisco I. Madero conecta con el Palacio Nacional, donde los murales relatan la historia del país, mientras el Mercado de San Juan representa la diversidad gastronómica local y los barrios de Roma y Condesa muestran una vida urbana con cafés, bares y taquerías.

En Los Ángeles, la experiencia mundialista se mezcla con la cultura pop y la naturaleza urbana. Caminar por Hollywood Boulevard, sentir los ecos del cine, recorrer el Griffith Park y contemplar el icónico cartel de Hollywood al atardecer es vivir la ciudad como un escenario gigante. Las playas de Santa Mónica y Venice Beach invitan a pasear al filo del Pacífico mientras el espíritu multicultural de la ciudad se filtra en cada barrio y en cada opción gastronómica presente en sus calles.

Griffith Park es el punto ideal para observar el famoso cartel de Hollywood y disfrutar del atardecer californiano (EFE/ Mónica Rubalcava)

En Toronto la ciudad junto al lago Ontario espera a quienes llegan para ver los partidos del Mundial con el imponente perfil de la CN Tower dominando el horizonte. El Fort York y The Bentway se llenarán de música y pantallas gigantes donde miles de voces se unirán en cantos y festejos. Pasear por el Distillery District es como viajar a otra época con sus calles empedradas arte y cafés, mientras el St. Lawrence Market despierta los sentidos con productos locales y delicias diversas.

2. Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Deporte y cultura en el norte de Italia

El norte de Italia se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que finalizan este domingo, con competencias repartidas entre Milán y la cordillera de los Dolomitas. Seguir el evento permite al visitante admirar tanto esquí y patinaje como paisajes naturales y arquitectónicos de gran belleza.

Los visitantes disfrutan de la oportunidad de presenciar eventos deportivos y paisajes naturales de gran belleza en el norte de Italia (REUTERS/Matthew Childs)

En Milán la elegancia italiana se mezcla con la emoción de los Juegos Olímpicos de Invierno dejando que el Duomo milanés contemple desde su esplendor gótico la llegada de visitantes que después de ver las competiciones pueden perderse en la Galleria Vittorio Emanuele II o sentarse en una trattoria para degustar risotto alla milanese.

Es que Milán cautiva desde el primer vistazo, fusionando la solemnidad con bullicio contemporáneo de sus avenidas y barrios. La ciudad invita a perderse entre calles adoquinadas y elegantes galerías, donde el arte renacentista convive con la innovación del diseño moderno. Cada rincón despliega historias: desde el asombro ante La Última Cena de Leonardo Da Vinci hasta la vitalidad del Barrio Chino y el encanto bohemio de Brera, donde galerías, mercados y cafeterías animan la vida local.

3. Fórmula 1: Lujo y adrenalina en destinos icónicos

Las carreras de Fórmula 1 en lugares como Las Vegas ofrecen a los fanáticos experiencias que van más allá del deporte motor (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130222941)

El circuito de la Fórmula 1 sigue expandiendo horizontes, llevando la emoción del automovilismo a destinos como Las Vegas, Mónaco y Bahréin. Más allá de la pista, estos lugares se distinguen por su vida nocturna, gastronomía de renombre y la aparición de figuras famosas en cada carrera.

Durante tres noches en noviembre, Las Vegas transforma su icónico Strip en un espectáculo de luces, música y actividades exclusivas. Locales, visitantes y celebridades se mezclan en hoteles y atracciones como la Sphere, multiplicando las opciones de disfrute.

El Gran Premio de Mónaco suma glamour europeo con una mirada al lujo y la belleza, mientras que Bahréin resalta por su hospitalidad y festivales en torno al automovilismo. Así, según Condé Nast Traveler, asistir a la Fórmula 1 es mucho más que ver autos en pista: es experimentar el entretenimiento y los sabores internacionales de cada sede.

4. Torneos de tenis: Más allá de los Grand Slam

En Roma, la cercanía del tenis con monumentos históricos, como el Coliseo Romano, ofrece una experiencia única para los aficionados al deporte (Pexels)

Quienes disfrutan del tenis pueden buscar emociones fuera de los tradicionales Grand Slam. Torneos ATP en Indian Wells, Phoenix y Roma ofrecen la oportunidad de estar cerca de figuras destacadas en un ambiente más relajado y accesible.

En Estados Unidos, la llamada Sunshine Double —que une el BNP Paribas Open en California y el Miami Open— convoca a las principales estrellas y miles de espectadores.

En Indian Wells, la combinación del desierto californiano con el deporte del tenis ofrece un ambiente tranquilo, mientras que el Parque Nacional Joshua Tree permite contemplar un cielo estrellado lejos de las luces de la ciudad. En tanto, en Miami, el tenis se mezcla con la brisa del mar al caminar por South Beach escuchando música latina en Wynwood Walls y saboreando platos bajo las palmeras.

En Roma, por su parte, la cercanía del tenis con monumentos y la propuesta gastronómica hacen que la experiencia sea completa. Estos torneos, considerados de menor categoría, abren espacio para vivir el deporte con mayor intimidad, de acuerdo con Condé Nast Traveler.

5. NFL más allá de Estados Unidos: América y Europa vibran con el fútbol americano

La experiencia del público en Londres incluye música de bandas callejeras y una oferta gastronómica de sabores globales (Reuters/Andrew Boyers)

El fútbol americano amplía su presencia con partidos de temporada regular en ciudades como Londres, Melbourne, São Paulo y Berlín. La NFL apunta a conquistar nuevos aficionados fuera de Estados Unidos, reuniendo deportes y fiestas públicas en lugares emblemáticos.

En Londres, la NFL crea una atmósfera carnaval en el Wembley Stadium o el Tottenham Hotspur Stadium donde las bandas callejeras y el aroma de la gastronomía global se mezclan con las conversaciones en pubs históricos.

En São Paulo, la ciudad bulle de energía durante los partidos con la Avenida Paulista vibrando de música arte y sabores brasileños que se filtran en cada esquina, mientras que en Berlín, la mezcla entre historia alternativa y modernidad se siente en cada barrio donde after-parties y exploraciones culturales se funden en un pulso urbano constante.

6. Cricket en India: Tradición y pasión en Chennai y más allá

La pasión por el cricket en India se hace visible cada primavera con el comienzo de la Indian Premier League (IPL) (REUTERS/Stringer)

En India, el amor por el cricket se refleja con intensidad cada primavera, cuando la Indian Premier League (IPL) transforma ciudades como Chennai en auténticos festivales deportivos. El estadio MA Chidambaram se inunda de seguidores vestidos de amarillo, mientras el capitán Mahendra Singh Dhoni desata ovaciones masivas.

El ambiente musical, los cánticos y la identidad de comunidad marcan la experiencia. Si bien el formato rápido atrae a nuevas generaciones, el cricket tradicional de cinco días conserva adeptos que valoran la táctica y el desarrollo lento del partido. Estos dos estilos permiten a los visitantes descubrir la pasión india por el deporte en distintas facetas.