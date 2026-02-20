Los dos consejos de una cocinera española para cocinar lasaña con pollo

La receta destaca la importancia de aportar jugosidad al relleno con tomate frito, agua o caldo de pollo para una textura perfecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña es uno de los platos más tradicionales que existen en la gastronomía internacional. De origen italiano, esta preparación ha conquistado mesas en todo el mundo gracias a su sabor inconfundible y a la textura cremosa que caracteriza sus capas alternadas de pasta, carne, verduras y salsas. Si bien la receta clásica suele asociarse a celebraciones familiares o reuniones numerosas, también es cierto que su elaboración puede resultar laboriosa y requerir varios pasos, sobre todo cuando se apuesta por versiones horneadas y rellenos complejos.

Muchas personas sienten que preparar un buen plato en casa implica invertir tiempo, utilizar muchos utensilios y seguir una larga lista de instrucciones. Sin embargo, la cocinera Loli Domínguez, reconocida por compartir recetas prácticas en su canal de YouTube, ha mostrado que es posible disfrutar de este plato sin complicaciones. En una de sus publicaciones, la chef reveló los dos consejos esenciales para lograr una lasaña fácil y rápida: “La más fácil y deliciosa se hace con 500 gramos de pollo y una sartén”, explicó, demostrando que con ingredientes sencillos y algunos trucos, cualquier persona puede sorprender con una receta casera y sabrosa.

Los consejos de Loli Domínguez para hacer lasaña de pollo

Preparar una lasaña de pollo en casa puede transformarse en una tarea sencilla si se siguen los trucos que comparte Loli Domínguez. La cocinera, conocida por sus recetas prácticas y directas en YouTube, sostiene que el primer gran secreto está en dejar de lado el horno y apostar por la sartén.

La cocinera Loli Domínguez revela dos consejos clave para preparar una lasaña de pollo fácil y deliciosa en casa (Captura de video / La Cocina de Loli Domínguez)

El segundo consejo fundamental es aprovechar la jugosidad del relleno para cocer directamente las placas de la receta. Para esto, recomienda que tenga una textura más líquida de lo habitual, añadiendo agua o caldo de pollo al tomate frito. “Las placas se deben cocer directamente en el relleno”, explica Loli, lo que permite reducir tiempos y evitar pasos extras, logrando que la pasta absorba todos los sabores y se integre con el resto de los ingredientes.

A estos dos pilares, la cocinera suma otros trucos prácticos para que la receta sea infalible. Por ejemplo, destaca la importancia de cortar las verduras en trozos pequeños para que se cocinen rápido y se mezclen de manera uniforme con la carne. Recomienda no remover la lasaña con cuchara mientras se cocina, sino mover suavemente la sartén para evitar que las placas se rompan. También señala que cualquier sartén o cazuela grande con tapa es válida, ya que esto garantiza una cocción pareja y evita que la pasta se seque.

En cuanto al armado, sugiere colocar las placas de lasaña en vertical, inclinadas al principio, para que vayan encajando a medida que se humedecen y se cocinen. Por último, para la salsa bechamel, aconseja cocinar la harina al menos un minuto antes de añadir la leche y batir con varillas para evitar grumos y lograr una cobertura cremosa, dorada por fuera y suave por dentro.

Preparar la lasaña de pollo en sartén y no en horno acorta tiempos y simplifica el proceso sin perder sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer lasaña de pollo a la sartén

Preparar las verduras. Picar el ajo y la cebolla. Cortar en cubos pequeños la zanahoria, el morrón, la calabaza y los champiñones.

Cocinar el pollo. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Saltear el ajo y la cebolla. Agregar el pollo picado, salpimentar y cocinar hasta que cambie de color.

Incorporar las verduras. Añadir la zanahoria, el morrón, la calabaza y los champiñones. Condimentar con orégano y albahaca. Cocinar unos minutos hasta que las verduras estén tiernas.

Agregar el tomate frito y el líquido. Mezclar con el resto de los ingredientes. Incorporar agua o caldo de pollo (entre 300 y 400 ml) para lograr un relleno jugoso, ideal para cocer la pasta en el mismo recipiente.

Integrar las placas de lasaña. Colocarlas precocidas directamente en la sartén, intercalándolas con el relleno. Añadir más líquido si es necesario. Tapar y dejar cocinar hasta que la pasta esté tierna, moviendo la sartén suavemente para evitar que se rompa la pasta.

Preparar la bechamel. En otra sartén o cacerola, calentar el aceite de oliva, añadir la harina y mezclar. Cocinar la harina un minuto antes de agregar la leche poco a poco, batiendo con varillas para evitar grumos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada hasta que la salsa espese.

Montar la lasaña. Cubrir la preparación de la sartén con la bechamel. Tapar y dejar cocinar unos minutos más, hasta que todo quede bien integrado, cremoso y dorado por fuera.

El truco para una salsa bechamel cremosa reside en cocinar la harina antes y batir con varillas para evitar grumos y obtener suavidad (Captura de video / La Cocina de Loli Domínguez)

Quién es Loli Domínguez

Se trata de una cocinera española que ha logrado destacarse en el mundo digital gracias a su estilo directo y accesible para compartir recetas. Su canal de YouTube reúne a casi tres millones de seguidores, lo que la convierte en una de las referentes más consultadas para quienes buscan ideas prácticas y sabrosas para el día a día.

A través de sus videos, Loli Domínguez se especializa en adaptar platos tradicionales, como la lasaña, a versiones más simples y rápidas, sin perder el espíritu casero ni el sabor auténtico. Sus propuestas se caracterizan por el aprovechamiento de ingredientes comunes, la reducción de pasos complejos y la búsqueda constante de soluciones para quienes disponen de poco tiempo o no cuentan con experiencia previa en la cocina.

La influencia crece a partir de su capacidad para transmitir trucos y consejos útiles, siempre acompañados de explicaciones claras. Además, interactúa con su audiencia respondiendo dudas y alentando a que cada persona adapte las recetas a lo que tenga en casa, consolidando una comunidad activa y participativa.