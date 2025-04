De una familia refugiada y una vida complicada al éxito global: la historia de The Weeknd

The Weeknd - Cry For Me

The Weeknd no solo es una superestrella global con récords históricos en Spotify y Billboard. También vive en una mansión valuada en 70 millones de dólares, ubicada en Bel Air, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles. Pero su camino fue todo menos fácil, ya que viene de una infancia marcada por la ausencia de su padre, la pobreza, las drogas y el desarraigo. Su verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye y su vida comenzó muy lejos del lujo y la fama.

Infancia en Toronto y raíces etíopes

The Weeknd nació en 1990 en Toronto, hijo único de Samra y Makkonen Tesfaye, dos inmigrantes etíopes que huyeron del régimen del “Terror Rojo”. La pareja llegó a Canadá como refugiada en 1987 y Abel creció en Scarborough, un barrio del este de Toronto, criado por su madre y su abuela, ya que su padre los abandonó cuando él era niño.

Aprendió primero el amárico, el idioma de su abuela, y vivió una infancia sin lujos, mientras su madre trabajaba todo el día. Con el tiempo, la ausencia paterna lo afectó profundamente. “Apenas sé el nombre de mi padre”, dijo. Además, nunca se reconciliaron.

Desde el inicio, su música introspectiva y oscura llamó la atención, llevando a colaboraciones con Drake y su primer mixtape en 2011

Drogas y abandono escolar

Desde muy joven, The Weeknd tuvo problemas con las drogas. Empezó a fumar marihuana a los 11 años y más adelante experimentó con sustancias más fuertes.

A los 18 años dejó la escuela y se mudó con amigos a un departamento. “Creía que necesitaba las drogas. Hoy agradezco no necesitarlas”, dijo en una entrevista con GQ.

Primeros pasos como artista y el nacimiento de The Weeknd

En 2009, comenzó a subir canciones a YouTube bajo el seudónimo XO, sin mostrar su rostro. Era música oscura, introspectiva, muy influida por el R&B. El rapero Drake lo descubrió y escribió sobre él en su blog. En 2011 lanzó su primer mixtape, House of Balloons, seguido ese mismo año por Thursday y Echoes of Silence.

Así nació The Weeknd como personaje. Según la leyenda urbana, el nombre viene de un fin de semana en el que se fue de fiesta y nunca volvió al colegio. Pero él dijo que se inspiró en el título de su primer disco.

Hijo de inmigrantes etíopes refugiados, The Weeknd creció en Scarborough, criado por su madre y abuela tras el abandono de su padre (EFE)

La consagración: fama mundial y estilo propio

Después de lanzar los mixtapes, firmó con Republic Records y en 2012 salió el álbum Trilogy. Su primer disco oficial, Kiss Land, apareció en 2013, con una estética inspirada en películas de terror y ciencia ficción.

La fama global llegó con Beauty Behind The Madness (2015), que incluía éxitos como Can’t Feel My Face y The Hills, y colaboraciones con Ariana Grande y la película Cincuenta Sombras de Grey. Ese disco lo posicionó como uno de los artistas más escuchados del planeta.

El cambio con “Starboy” y el nuevo personaje

En 2016 lanzó Starboy. En el video del tema homónimo, mata a su antiguo yo y se presenta con nuevo look, sin sus rastas emblemáticas.

Fue una declaración simbólica, un nuevo The Weeknd nacía, con una estética futurista influida por el cine, el terror y el cyberpunk.

“After Hours” y “Dawn FM”: oscuridad, muerte y purgatorio

Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, superó una infancia de pobreza y desarraigo en Toronto para alcanzar el éxito global (REUTERS)

En 2020 llegó After Hours, su disco más exitoso, con hits como “Blinding Lights” y “Save Your Tears”. Fue seguido en 2022 por Dawn FM, en el que se muestra como un hombre viejo atrapado en una especie de purgatorio, guiado por la voz de Jim Carrey. Estos dos álbumes forman una narrativa conceptual sobre la muerte, las adicciones y la búsqueda de redención.

El final de The Weeknd con “Hurry Up Tomorrow”

En 2025, lanzó Hurry Up Tomorrow, su sexto álbum y último como The Weeknd. Lo acompañó con una película donde interpreta una versión de sí mismo, rodeado de mansiones, limusinas y caos. “No te quedes más tiempo del debido en la fiesta”, le dijo a Variety, al anunciar el fin del personaje.

En este disco, The Weeknd reflexiona sobre lo que queda después de la fama: soledad, vacío y legado. Canta sobre lágrimas de whisky, encierros en áticos y una vida marcada por la oscuridad. “Llamame por el nombre viejo y familiar”, dice citando un poema.

Un músico que sufre de insomnio se ve arrastrado a una odisea con una desconocida que comienza a desentrañar el núcleo mismo de su existencia.

Relaciones amorosas y distancia familiar

Tuvo relaciones con Bella Hadid, Selena Gómez y Yovanna Ventura, todas seguidas con atención por los medios. Siempre se mantuvo cercano a su madre y distanciado de su padre. Este último intentó contactarlo en 2017, pero la reconciliación nunca ocurrió.

Hoy, The Weeknd es dueño de una de las mansiones más caras de California. Además, ganó múltiples premios Grammy, rompió dos récords Guinness y realizó una gira mundial con más de 100 shows, que incluyó una experiencia inmersiva transmitida por Amazon Video.

Pasó de ser un chico criado por su abuela en un barrio obrero de Toronto a convertirse en uno de los artistas más influyentes de su generación. Con Hurry Up Tomorrow, le pone fin a su alter ego y se prepara para lo que sigue, una nueva etapa.