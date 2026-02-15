Tendencias

La pasarela urbana de Bad Bunny: Duki, Khea y Cazzu deslumbraron con sus looks en la segunda noche

El escenario del Monumental se transformó en un punto de encuentro entre música y estilo, donde tanto artistas como el público celebraron la creatividad y la identidad de la escena argentina e internacional en una noche inolvidable

Moda, música y cultura urbana
Moda, música y cultura urbana se fusionaron en una noche que redefinió el espectáculo en Buenos Aires

El regreso de Bad Bunny a Buenos Aires transformó el Monumental en un epicentro de moda y música. En la segunda fecha de su paso por la Argentina como parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, que tuvo lugar el sábado 14 de febrero, más de 70.000 personas colmaron el estadio para corear los éxitos del artista puertorriqueño y presenciar una verdadera exhibición de estilos en vivo.

Este show formó parte de una serie de tres presentaciones consecutivas en la ciudad, realizadas los días 13, 14 y 15 de febrero. Entre los invitados sorpresa se destacaron referentes de la escena urbana argentina, quienes, a través de sus looks, sumaron una dimensión visual única al evento.

La expectativa en torno a esta segunda presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio superó lo musical. Tanto el propio artista como sus invitados elevaron el aspecto visual del show al fusionar tendencias de estilo globales con guiños locales. La conjunción de vestuario, puesta en escena y colaboraciones en vivo generó repercusiones inmediatas en redes sociales y marcó un precedente para futuros recitales de gran escala en el país.

Los looks de los invitados en el show de Bad Bunny

El show tuvo momentos de alta expectativa desde el inicio. Bad Bunny abrió la noche con “Callaíta”, acompañado por una orquesta, bailarines y fuegos artificiales. En distintos pasajes, los artistas invitados como Cazzu, Duki y Khea se sumaron al escenario para interpretar “Loca remix”, desatando la euforia del público.

Khea fusionó texturas y brillos,
Khea fusionó texturas y brillos, resaltando una actitud vanguardista en la escena musical

El escenario del Monumental se convirtió en una pasarela donde los artistas invitados presentaron propuestas de moda que reflejan la evolución de la escena urbana argentina. Khea optó por una silueta oversized que desafía la tradición.

Su chaqueta negra, con un patrón de líneas que aporta textura, junto a un pantalón holgado cubierto de apliques brillantes, generó un juego de luces bajo los reflectores. Los guantes negros y las zapatillas chunky remarcaron una estética de lujo urbano, que fusionó comodidad y actitud contemporánea.

El rapero apostó por prendas
El rapero apostó por prendas y accesorios que refuerzan su identidad dentro de la cultura urbana

Por su parte, Duki propuso una imagen sólida. Eligió un pantalón cargo en tonos verdes, confeccionado con parches y texturas que remiten a un camuflaje desestructurado. La musculosa negra y el chaleco de cuero sumaron fuerza al conjunto, mientras que cadenas plateadas completaron un look potente.

La cantante argentina se
La cantante argentina se distingue por su audacia sobre el escenario, combinando colores vibrantes y detalles inesperados

Cazzu sorprendió con una silueta audaz y sensual. La cantante apostó por un vestido neón de corte asimétrico y aberturas que proyectan una estética futurista.

Los tirantes largos aportaron movimiento, mientras que el top negro definió la silueta y el calzado de tiras altas sumó sofisticación. Sus tatuajes, visibles durante la presentación, reforzaron el perfil disruptivo de la artista dentro del circuito musical. La presencia de estos referentes en el escenario de Bad Bunny no solo generó impacto musical, sino que también potenció la conversación sobre moda en el contexto de los shows masivos.

La moda de Bad Bunny en sus shows

Traje sastre marfil, camisa clara
Traje sastre marfil, camisa clara y corbata al tono: Bad Bunny abre el show con una apuesta elegante y sofisticada, marcando el inicio de una noche de contrastes estilísticos

El vestuario de Bad Bunny durante sus presentaciones reafirma su posición como referente de la moda global.

El artista inicia el concierto con un traje sastre marfil de corte impecable, acompañado de camisa clara y corbata al tono. Este look retro-glam, complementado con joyería discreta y un micrófono plateado, proyecta elegancia y sofisticación en cada movimiento.

El artista combinó influencias vintage
El artista combinó influencias vintage y streetwear en un conjunto que evoca el denim noventero y el workwear clásico

La propuesta de moda del puertorriqueño evoluciona a lo largo del show. En un cambio de vestuario, elige un gorro ushanka de piel sintética en tono óxido y gafas rectangulares oscuras, fusionando influencias vintage y streetwear.

La combinación de una camisa blanca con detalles ornamentales y un buzo amplio color crema, junto a jeans celestes de corte recto y tiro alto, evoca el denim noventero y el workwear clásico. Los guantes claros con piedras introducen un detalle distintivo, mientras que el contraste de texturas y épocas define una estética ecléctica y lúdica.

Bad Bunny rinde homenaje a
Bad Bunny rinde homenaje a Lionel Messi y al fútbol argentino, mezclando moda urbana y símbolos deportivos (Victoria Dragonetti)

En uno de los pasajes más comentados, Bad Bunny aparece con la camiseta oversize de la Selección Argentina, con el número 19 en honor al debut de Lionel Messi en el Mundial de 2006. Completa el look con bermudas cargo, zapatillas deportivas blancas y una vincha, logrando un equilibrio entre el universo deportivo y la moda urbana. Este guiño al fútbol argentino consolida la conexión emocional con el público local y refuerza el protagonismo de la indumentaria en la narrativa del show.

La trayectoria del cantante en eventos internacionales respalda su condición de ícono de la moda. En el Super Bowl, el artista lució una camiseta deportiva minimalista, pantalones anchos, guantes y zapatillas en tonos claros, una decisión que le permitió movimientos amplios y una presencia escénica marcada. Para los Grammy 2026, optó por un esmoquin de terciopelo negro de Schiaparelli, con camisa blanca, moño y un prendedor floral, mientras que en la Met Gala 2025 seleccionó un conjunto diseñado por Prada inspirado en Puerto Rico, con camisa marrón, corbata dorada y broche de flor plateada.

