Cuáles son las claves del bienestar integral de Kim Kardashian: su rutina de ejercicio y alimentación

La experiencia de Kim Kardashian inspira a quienes buscan adaptar el entrenamiento y la alimentación a sus metas personales (The Grosby Group)

Kim Kardashian se consolidó como una de los principales referentes globales en bienestar integral. Para la empresaria, la clave reside en la constancia en el entrenamiento.

Esta disciplina se complementa con una dieta baja en carbohidratos, un enfoque al que la celebridad atribuye sus transformaciones más visibles.

Motivación y mentalidad en el entrenamiento

Kardashian considera esencial reservar tiempo y comprometerse con la rutina para progresar en el ejercicio. “Creo que la constancia es lo más importante, reservar tiempo y comprometerte. Porque puedes hacer un entrenamiento increíble, pero si no te mantienes constante durante la semana y lo replicas, es un desperdicio, así que diría que la constancia es clave”, declaró a Vogue.

Si bien reconoce que la moda deportiva puede incrementar la motivación, sostiene que la decisión personal y la actitud ante el hábito físico son los factores realmente determinantes. Para Kardashian, mientras la persona se sienta bien con lo que lleva puesto y eso motive para entrenar, el objetivo se cumple.

La empresaria apuesta por la tecnología y la ropa deportiva funcional para potenciar su motivación diaria

La tecnología también ocupa un lugar destacado en la rutina de Kardashian. Utiliza relojes inteligentes y aplicaciones para monitorizar el rendimiento, ajustar la intensidad de los entrenamientos y registrar los progresos. Además, prefiere rutinas variadas que incluyen ejercicios funcionales, levantamiento de pesas y entrenamientos de alta intensidad, adaptando cada sesión a sus objetivos semanales.

Estructura del entrenamiento semanal

El plan de entrenamiento de Kardashian, diseñado junto a entrenadores personales, prioriza la variedad y la constancia. Dedica entre cinco y seis días a la semana al ejercicio, combinando sesiones de fuerza, cardio y trabajo de flexibilidad. Suele comenzar las jornadas con ejercicios de movilidad articular y calentamiento, para luego enfocarse en circuitos de fuerza que incluyen sentadillas, peso muerto, zancadas y ejercicios con bandas elásticas.

Los entrenamientos de alta intensidad (HIIT) forman parte de su rutina, optimizando la quema calórica y el desarrollo muscular en intervalos cortos.

Los ejercicios de alta intensidad y la variedad semanal forman parte central del método de Kim Kardashian (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresaria también incorpora sesiones específicas para glúteos y piernas, así como ejercicios para el core, que refuerzan la estabilidad y la postura. El estiramiento y la recuperación muscular reciben atención particular, utilizando técnicas como el foam rolling y la crioterapia para evitar lesiones y mejorar el rendimiento.

Principios de la alimentación de Kim Kardashian

En el aspecto nutricional, sigue un plan bajo en carbohidratos, centrado en limitar los carbohidratos netos y priorizar proteínas magras y verduras frescas. Tras el nacimiento de uno de sus hijos, adoptó este método cuyo objetivo es facilitar la quema de grasa y mantener la saciedad. El plan privilegia alimentos frescos y restringe comidas procesadas y suplementos artificiales.

Quienes han seguido este enfoque suelen comenzar el día con desayunos ricos en proteínas: huevos revueltos con queso, yogur griego natural con bayas y opciones como tocino o salchichas de pavo. Incorporan refrigerios saludables, como barras de frutos secos o frutos secos con semillas.

Los almuerzos y cenas habituales incluyen pollo a la parrilla, hamburguesa de pavo sobre espinaca o verduras asadas, y alternativas como el falso macarrón con queso a base de coliflor. Entre las cenas recomendadas destacan el salmón al pesto y los zoodles (tallarines de calabacín) con salchicha de pollo.

La planificación del menú semanal ayuda a mantener la disciplina y el equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adherencia a este régimen aporta una sensación de saciedad estable, facilita el control del peso y contribuye a la estabilidad del ánimo. Quienes implementan este método reportan mayor disciplina y facilidad para mantener los hábitos, incluso tras períodos exigentes como el postparto en el caso de Kardashian.

La experiencia de Kim Kardashian muestra que los resultados sostenidos dependen de la disciplina diaria, la planificación y la capacidad de adaptar tanto el entrenamiento como la alimentación a las metas personales, elementos decisivos más allá de las tendencias o novedades temporales.