Glamour y brillos: los impactantes looks de Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin en el show del Super Bowl

Bad Bunny eligió un outfit completamente blanco para el Super Bowl, combinando camiseta deportiva, pantalones anchos, guantes y zapatillas a juego, destacando su presencia (REUTERS/Mike Blake)

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl fue uno de los momentos centrales del show. Benito Antonio Martínez Ocasio logró combinar música urbana con una propuesta visual diseñada para impactar desde el primer segundo.

El artista puertorriqueño eligió un outfit minimalista completamente blanco, compuesto por una camiseta de mangas cortas de inspiración deportiva, pantalones anchos, guantes y zapatillas a juego. Esta decisión estilística resaltó tanto en pantalla como sobre el escenario, ya que facilitó movimientos amplios y una coreografía de alto ritmo, y permitió que la iluminación potenciara su presencia.

La escenografía acompañó el enfoque visual con una ambientación caribeña: plataformas de colores vivos, caminos entre césped artificial, vegetación exuberante y detalles que remitieron a las playas y la vida isleña.

Lady Gaga se sumó a la actuación de Bad Bunny luciendo un vestido azul celeste con volados, escote en V y un gran adorno floral rojo en el hombro izquierdo (REUTERS/Carlos Barria)

Uno de los grandes momentos fue la aparición de Lady Gaga sobre el escenario. La artista estadounidense participó en la interpretación de “Die With a Smile” y eligió un vestido azul celeste con volados y falda asimétrica, escote en V y un gran adorno floral rojo en el hombro izquierdo. El look se completó con zapatos de tacón rojos y un peinado de ondas rubias al estilo glam. Su aparición generó un fuerte contraste visual, integrando glamour y teatralidad a la escena.

Ricky Martin participó del show con camisa blanca de tejido ligero y pantalones a juego para integrarse al entorno tropical del escenario (REUTERS/Mike Blake)

La presencia de Ricky Martin fue otro de los puntos altos del show. El cantante boricua se sumó para interpretar una parte de “Lo que le pasó a Hawaii”. Martin lució un look en sintonía con la propuesta general: camisa blanca de tejido ligero, con un diseño cruzado y cuello amplio, y pantalones a juego sujetados con un cinturón beige. La combinación aportó elegancia y frescura, además de integrarse de forma natural con el entorno tropical del escenario, donde destacó una vegetación densa.

El segmento en el que Lady Gaga y Ricky Martin compartieron escena con Bad Bunny reforzó la diversidad estilística de la puesta en escena. La coreografía y la escenografía se adaptaron para integrar a los tres artistas y a la banda de músicos, que lucieron trajes burdeos y camisas celestes, completando la paleta cromática del show.

La escenografía del show de Bad Bunny presentó una ambientación caribeña con plataformas coloridas, césped artificial y detalles inspirados en playas isleñas (REUTERS/Carlos Barria)

En un momento destacado del show, entre coreografías y cambios de ritmo, se pudo ver a Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Younk Miko y Jessica Alba compartiendo el escenario. Los cuatro acompañaron y mostraron su apoyo a Bad Bunny, lo que sumó energía y diversidad a la puesta en escena, reforzando el carácter internacional y colaborativo del espectáculo.

Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Jessica Alba compartieron escenario con Bad Bunny, sumando apoyo y energía internacional a la performance del show (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La narrativa visual estuvo marcada por la interacción constante entre los protagonistas y el entorno: vegetación tropical, caminos de césped, plataformas de vivos colores y elementos caribeños. El vestuario de los artistas se eligió no solo por su impacto estético sino también por la funcionalidad, permitiendo libertad de movimiento y comodidad para una performance en vivo de gran escala.

El cierre del show integró luces, efectos y outfits protagónicos, consolidando una de las actuaciones más memorables y visuales del Super Bowl (REUTERS/Carlos Barria)

El cierre de la actuación, con una secuencia de luces y efectos que resaltaron la escenografía y los outfits protagónicos, consolidó una de las presentaciones más memorables del evento. Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin unieron música, moda y cultura en uno de los escenarios más exigentes del espectáculo mundial, entregando una actuación que trascendió lo musical para convertirse en un show visual, cultural y narrativo de nivel internacional.

El impacto de Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin en el mundo de la moda

El ascenso de Bad Bunny a la cima de la música y la cultura pop global se reflejó no solo en sus presentaciones y éxitos musicales, sino también en su capacidad para reinventar los códigos de la moda durante cada aparición pública, transformando tanto la alfombra roja como los eventos de premiación en espacios de expresión personal.

Bad Bunny consolidó su reputación como referente de la moda contemporánea al recibir el Grammy 2026 con un esmoquin de terciopelo negro y prendedor floral blanco (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para los Premios Grammy 2026, donde obtuvo el reconocimiento al mejor álbum de la noche, eligió un esmoquin de terciopelo negro con solapas anchas, camisa blanca, moño negro clásico, un prendedor floral blanco en la solapa izquierda y zapatos de cuero negro, consolidando su reputación como referente de la moda contemporánea.

En los Latin Grammy 2025, Bad Bunny fusionó un traje negro de corte ancho, camisa blanca, corbata fina, gorra blanca y gafas de sol oscuras (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus participaciones más comentadas en los Latin Grammy 2025, fusionó un traje negro de corte ancho y camisa blanca con corbata fina, añadiendo una gorra blanca y gafas de sol oscuras para imprimir un aire urbano y desenfadado.

En la Met Gala 2025, Bad Bunny eligió camisa marrón, corbata dorada, broche de flor plateada, guantes oscuros y gafas de sol redondas de montura metálica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, captó la atención en la Met Gala de 2025 al elegir una camisa marrón, corbata dorada y broche de flor plateada, acompañados por guantes oscuros con apliques brillantes y gafas de sol redondas de montura metálica. Su look se completó con un sombrero marrón trenzado, un bolso grande de cuero en tonos marrón y amarillo y zapatos blancos, aportando un marcado contraste al conjunto.

Lady Gaga reafirmó su estatus de ícono con un body negro de tirantes, transparencias, detalles brillantes, medias de red y botas altas de cuero

Por su lado, la cantante Lady Gaga reafirmó su estatus como ícono de moda durante su reciente aparición en el Tour Mayhem Ball, donde lució un body negro con tirantes delgados, detalles brillantes y transparencias, acompañado de medias de red oscuras y botas de cuero alto. El maquillaje con labios rojos y pómulos marcados completó el impacto visual.

En la Met Gala 2019, Lady Gaga lució un vestido voluminoso fucsia con mangas abombadas, lazo en la cabeza y capa sostenida por asistentes en la alfombra rosa (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Otro ejemplo fue en la Met Gala de 2019, cuando avanzó sobre la alfombra rosa escoltada por asistentes que sostenían una capa fucsia a juego con su vestido voluminoso, con mangas abombadas y un lazo estructurado en la cabeza.

Desde hace años, Ricky Martin eligió cada alfombra roja y escenario para expresar su identidad a través del estilo. La presencia de Ricky Martin en los MTV Video Music Awards 2025 atrajo la atención tras recibir el Premio Ícono Latino. El cantante optó por una camiseta sin mangas negra acanalada, acompañándola con pantalones amplios y zapatos oscuros; mostró su brazo derecho tatuado y eligió un peinado corto sin accesorios, sosteniendo la estatuilla dorada durante la ceremonia.

Ricky Martin impactó en los MTV VMAs 2025 con camiseta negra sin mangas acanalada, pantalones amplios, zapatos oscuros y su brazo tatuado a la vista (REUTERS/Kylie Cooper)

El impacto visual de este look reafirmó la posición de Ricky Martin como referente internacional de moda y glamour. Su habilidad para combinar la elegancia con propuestas audaces lo consolidó como un ícono cuya versatilidad estilística es reconocida por la crítica y sus seguidores.

En Premios Lo Nuestro 2020, Ricky Martin eligió traje blanco clásico, camisa de seda verde y azul estampada, cabello peinado de lado y barba recortada (REUTERS/Maris Alejandra Cardona)

Durante los Premios Lo Nuestro 2020, Ricky Martin apostó por un traje blanco clásico en conjunto con una camisa de seda verde y azul de estampado abstracto, luciendo el cabello hacia un lateral y la barba perfectamente recortada.