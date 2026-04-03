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Valentina Zenere impactó con un look gótico y romántico en blanco y negro

La actriz argentina apostó por una túnica de broderie, bustier de encaje y botas altas. Cómo su contraste visual la posiciona entre las referentes actuales del estilo

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Valentina Zenere redefine la moda con un estilismo gótico y romántico durante su última sesión fotográfica (Instagram: @adriandiazfoto)
Valentina Zenere redefine la moda con un estilismo gótico y romántico durante su última sesión fotográfica (Instagram: @adriandiazfoto)

En su última sesión de fotos, Valentina Zenere captó la atención del mundo de la moda con un estilismo que fusionó elementos góticos y románticos. La actriz argentina apostó por un look en blanco y negro que combinó una túnica de broderie con un bustier de encaje negro y accesorios de inspiración religiosa, logrando un contraste visual que destacó en la promoción de “Amor animal”.

La propuesta no solo renovó su imagen, también impuso una nueva tendencia entre las figuras jóvenes con proyección internacional.

Superposición y contraste: las claves del nuevo gótico

El outfit de la actriz de “Elite” se estructuró a partir de la superposición de prendas. La elección de una túnica blanca de broderie con volantes y calados circulares aportó una referencia visual ligada al romanticismo y la artesanía. Al llevar esta pieza abierta y con caída desprolija, la actriz eliminó cualquier rastro de inocencia, sumando un componente de rebeldía.

Debajo de la túnica, el centro del estilismo fue un bustier de encaje negro. Este recurso, lejos de ser un descuido, se convirtió en el eje de la narrativa visual, proporcionando un contraste fuerte con la prenda exterior.

La actriz elige una túnica de broderie blanca y un bustier de encaje negro para marcar tendencia en “Amor animal” (Instagram: @adriandiazfoto)
La actriz elige una túnica de broderie blanca y un bustier de encaje negro para marcar tendencia en “Amor animal” (Instagram: @adriandiazfoto)

La silueta se definió a través de volúmenes opuestos: mangas amplias y fluidas en la parte superior y un área inferior mínima, que dejó el foco sobre las piernas y el calzado. Esta estructura de extremos reforzó la idea de un look pensado para destacarse tanto en fotografía como en eventos vinculados a la moda.

Accesorios de impacto: símbolos y referencias góticas

La selección de accesorios consolidó la impronta gótica del estilismo. La intérprete eligió collares con cruces negras de gran tamaño, una referencia directa a la estética de los años ochenta y al estilo de figuras como Madonna. Estos elementos, combinados con cadenas y perlas negras, imprimieron un aire de misticismo moderno al conjunto.

El equilibrio llegó desde la elección de anillos minimalistas en plata y oro blanco, que evitaron la saturación visual y mantuvieron un perfil elegante. El calzado, unas botas bucaneras de cuero negro, aportó estructura y eliminó cualquier asociación con el boho-chic tradicional.

Una apuesta de belleza disruptiva: cejas decoloradas y maquillaje frío

El impacto del look se completó con un trabajo de belleza alineado a las tendencias más actuales. Zenere optó por cejas decoloradas, una decisión estilística que modificó la percepción de sus facciones y trasladó el foco a sus ojos. Este recurso, presente en las pasarelas de marcas como Rick Owens y Givenchy, refuerza la idea de ruptura con los estándares clásicos de belleza.

El contraste entre blanco y negro se convierte en el sello visual del look destacado por Zenere (Instagram: @adriandiazfoto)
El contraste entre blanco y negro se convierte en el sello visual del look destacado por Zenere (Instagram: @adriandiazfoto)

El maquillaje se centró en contouring frío para definir pómulos y mandíbula, mientras que los labios en tono nude apagado sumaron severidad al rostro. El cabello, negro intenso y peinado con raya al medio, proporcionó un marco que potenció el contraste con la prenda superior y acentuó la mirada.

Una narrativa visual de autonomía y transformación

El estilismo elegido por la actriz de Soy Luna no solo funcionó como declaración de moda, sino que también propuso una narrativa visual de autonomía y experimentación. Ella dejó atrás la imagen tradicional de “it-girl”.

El uso exclusivo de blanco y negro, la mezcla de texturas y la simbología de los accesorios le otorgaron al conjunto coherencia y actualidad. La armonía surge del contraste y que la prenda de broderie, asociada habitualmente al día, se transformó en un uniforme de noche con proyección editorial. Así, Valentina Zenere consolida su perfil como referente de la moda argentina contemporánea, en sintonía con las corrientes globales.

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