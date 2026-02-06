La teoría de las uñas rojas: por qué este color se asocia con mayor confianza y atracción

La teoría de las uñas rojas viralizada en TikTok atribuye a este color mayor confianza y poder en las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia nacida en redes sociales ha convertido un gesto cotidiano en un símbolo de poder: la teoría de las uñas rojas sostiene que elegir este color para la manicura no solo resalta las manos, sino que incrementa la atracción y la seguridad personal.

Viral desde 2022 en TikTok, esta idea explora la psicología del color rojo como emblema de fuerza y sensualidad, al tiempo que despierta debate sobre su respaldo científico y su impacto real en la autoestima y las relaciones. Su auge ha captado la atención de expertas y de la industria, según analizó un reportaje de Women’s Health.

Del viral al espejo: cómo nació la tendencia

El impulso de esta tendencia comenzó cuando Robyn DelMonte, creadora de contenido, compartió en TikTok que recibía más atención con uñas rojas y sugirió que muchos hombres asocian este color con figuras femeninas icónicas de los noventa. Desde entonces, el hashtag #rednailtheory se volvió viral, con miles de mujeres describiendo cambios en su vida social y laboral tras optar por la manicura roja. De acuerdo con Women’s Health, este fenómeno se refleja en más cumplidos, citas y una percepción de mayor seguridad para quienes lo adoptan.

Expertas en psicología señalan que el color rojo en la manicura se asocia con energía, liderazgo y una autoimagen más segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de la tendencia se apoya en la psicología del color. Stefanie Mazer, psicóloga, explicó a Women’s Health: “El rojo siempre se ha asociado con la confianza y la atracción”, por lo que quien lo elige se siente más visible y audaz frente a los tonos neutros. El rojo evoca energía, pasión y liderazgo, características que, según Mazer, influyen tanto en la conducta propia como en la percepción ajena.

¿Ciencia o sugestión? El debate detrás del color

El respaldo científico de la teoría sigue en análisis. Un estudio publicado en 2008 en la Revista de Personalidad y Psicología Social indicó que los hombres tienden a ver más atractivas a las mujeres vestidas de rojo, incluso de forma subconsciente.

Otras investigaciones han replicado este efecto en otras culturas, lo que demuestra que el fenómeno trasciende fronteras. Según Mazer, en diversas especies el rojo evolucionó como señal de dominio y fertilidad, y suele vincularse a la excitación sexual y el flujo sanguíneo, elementos asociados a la atracción.

Sin embargo, las especialistas destacan que el mayor impacto proviene de la autopercepción. Renee Solomon, psicóloga clínica, comentó a Women’s Health: “Estamos programados para notar el rojo porque se asocia al rubor y la atracción”. El efecto placebo resulta clave: si una persona cree que las uñas rojas potencian su atractivo, probablemente actúe con más confianza, lo que puede beneficiar tanto las relaciones personales como el desempeño profesional.

Especialistas señalan que el impacto del esmalte rojo proviene también de la autopercepción y el aumento de la confianza personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios recogidos por Women’s Health reflejan esta percepción. Una mujer relató que, al usar esmalte rojo, se sentía más arreglada y segura, y percibía mayor atención, aunque no podía distinguir si el cambio se debía al color o a su actitud. Otra entrevistada señaló que su pareja valoraba especialmente este tono y que recibía cumplidos incluso cuando la manicura no era reciente. Algunas coincidieron en que el efecto era tan notable que influía en el contacto físico y las relaciones sentimentales.

El mercado de belleza ha respondido con rapidez al crecimiento de la demanda. Ann McFerran, empresaria, señaló a Women’s Health que la venta de esmaltes rojos ha alcanzado máximos históricos, agotando líneas populares y llevando a las marcas a ampliar la oferta de tonos clásicos y modernos de manicura roja.

El color como lenguaje: más teorías virales

La teoría de las uñas rojas convive con otras tendencias en redes. La “teoría de las uñas azules” sostiene que los tonos fríos transmiten calma y compromiso; la “teoría de las uñas blancas” vincula ese color a quienes buscan nuevas relaciones; la de las negras, a energía de liderazgo; y la de las rosas, a una feminidad divertida.

Otras tendencias como la teoría de las uñas azules, blancas, negras y rosas refuerzan la relación entre color de uñas y expresión de personalidad en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas comparten la inspiración en la psicología del color y el anhelo de reflejar la energía propia a través del estilo. Convertir la manicura en una extensión de la individualidad trasciende la moda y se transforma en una forma de mostrar seguridad y autenticidad.