Argentina será sede del primer Festival Internacional de Live Looping en 2026

Por primera vez, el país acogerá el Y2K26 Argentina, un evento gratuito y pionero que reunirá a músicos internacionales y nacionales para explorar la creación musical en tiempo real en Buenos Aires y la Patagonia

Juan Carrizo y la Dama
Juan Carrizo y la Dama monstruo. Y2K23 México, Guadalajara

Por primera vez, Argentina será escenario del Y2K26 Argentina, Festival Internacional de Live Looping, una celebración gratuita que invita a sumergirse en la creación musical en tiempo real.

Con dos etapas en diferentes regiones y la presencia de artistas internacionales y nacionales, el festival busca fortalecer la escena local y tender puentes con la red global del live looping.

Qué es el live looping y por qué es central en el festival

El eje del festival es el live looping, una técnica de creación musical que permite grabar y superponer sonidos en tiempo real durante una presentación. De esta manera, los músicos construyen composiciones completas en vivo, sin recurrir a pistas o secuencias pregrabadas. El resultado es una experiencia única para la audiencia, que presencia el nacimiento de la música en el mismo instante.

Y2K Argentina es el único festival internacional dedicado por completo al live looping, sin restricciones de género o estilo. La propuesta convoca a artistas de todo el mundo, fomentando la diversidad estética, generacional y territorial.

Dominika Belanskà y David Tristram
Dominika Belanskà y David Tristram en visuales

Dos etapas, un territorio sonoro: Buenos Aires y Patagonia

La edición 2026 se dividirá en dos momentos. El sábado 7 de febrero, la apertura será en cheLA, en Ciudad de Buenos Aires, espacio de referencia para el arte experimental y la tecnología. Allí se realizarán talleres y una jornada de conciertos inédita, que reunirá a músicos internacionales y de distintas regiones del país en un mismo escenario.

Desde el 9 al 16 de febrero, el festival se traslada a la Comarca Viedma–Patagones, donde la programación se expande en espacios públicos, instituciones educativas y culturales, y emprendimientos aliados de la región. La agenda incluye conciertos, charlas, talleres, intervenciones sonoras y visuales, y showcases remotos.

La grilla del festival destaca la presencia de nombres como Bodybeat (México), David Tristram (Estados Unidos), Dominika Belanská (Eslovaquia), Eugenio Fernández (CABA), James Sidlo (Estados Unidos), Juan Carrizo (Viedma), Katja Šulc (Eslovenia), Mariano Sandoval (Formosa), Sesiones Looprimas (CABA), Rick Walker (Estados Unidos), Viejalok (CABA) y Violoncheloops (México).

En la Patagonia, la programación suma a referentes como Hernán Hecht (Lago Puelo) y Josue Arias (El Bolsón), junto a creadores regionales y nacionales, como Aipu, Diadema, Gustavo Sapir, Jeremías Adriel Martínez, Lo.rez, Pez Nómade, RosasRosas y Shincal. Uno de los momentos destacados será la performance con sonidos recolectados en Cabo Raso (Chubut), en el marco de una residencia dirigida por Pablo Trilnik.

Rick Walker
Rick Walker

Talleres y charlas abiertos para todos

La dimensión formativa es central en Y2K26 Argentina. Los talleres y charlas, gratuitos y con cupos limitados, exploran el live looping desde múltiples enfoques. El público podrá sumarse a propuestas como la charla-taller “Creando música visual” de David Tristram (California), el taller “Live looping como herramienta de narración musical” a cargo de Katja Šulc (Eslovenia), y la charla performática “Cuando el ruido se ordena: live looping y salud mental” de Pedeplei (México).

Completan la oferta actividades didácticas y técnicas con Violoncheloops (México), Rick Walker (California), Dominika Belanská (Eslovaquia) y un showcase a distancia de Bernd Keul (Alemania), entre otros.

El festival se sostiene en la colaboración generosa de los artistas, quienes se autofinancian los traslados y comparten con el público por el solo hecho de “loopear en vivo”. La organización, horizontal y sin grandes estructuras, reúne a colectivos como Sonus Terra, Rara Avis Patagonia Audiovisual, Lado C y Viento Sur Diseños y Arte.

Para Juan Carrizo, director de la edición argentina, la motivación es clara: “mostrar que es posible un mundo donde quepan otros mundos”, y convertir el festival en “un refugio para el corazón”.

Violoncheloops
Violoncheloops

El carácter federal y el corredor latinoamericano

En diálogo con Infobae, Eugenia Galeano, parte del equipo organizador, subraya la importancia de la integración regional: “Nos interesa mucho destacar el carácter federal del Festival. Y que esta primera edición sea el inicio de un corredor cultural latinoamericano, un puente desde México a la Patagonia”.

Sobre la convocatoria y el intercambio artístico, Galeano afirma: “Se propone el intercambio entre artistas de distintos países y localidades de Argentina, con muy diferentes trayectorias. Es un espacio para compartir y generar cruces. Para esto abrimos una convocatoria con el único requisito de propuestas con loop en vivo, sin distinción de géneros, estilos o trayectorias”.

Respecto a la organización, recalca el compromiso colectivo: “Todo es posible por el compromiso de los artistas, que se financian sus pasajes para llegar a Argentina y a la Comarca, los que no son de ahí y que se juntan a tocar por el amor a loopear en vivo y compartir eso con el público. No hay una mega estructura atrás del Festival. Somos un pequeño grupo de amigos armando una red que va creciendo, todo a puro corazón”.

Katja Sulc
Katja Sulc

El Y2K26 Argentina es la versión local del Y2K International Live Looping Festival, fundado en 2001 por Rick Walker en Santa Cruz, California. Desde 2013, el encuentro se expandió a 103 ciudades de 32 países, como México, Londres, París, Berlín, Sicilia, Seattle y Singapur, consolidándose como la principal plataforma mundial del género.

