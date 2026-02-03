Tendencias

La moda según Bad Bunny: nueve looks que deslumbraron en las principales alfombras rojas

El artista puertorriqueño sorprendió en diferentes eventos internacionales al fusionar prendas clásicas con accesorios inesperados

Guardar
La evolución de los looks
La evolución de los looks de Bad Bunny a lo largo de los años confirma su influencia en la moda global y su capacidad para desafiar constantemente los códigos tradicionales de vestimenta (AP)

En los últimos años, Bad Bunny se consolidó como uno de los íconos más influyentes de la música y la cultura pop global. Su impacto no solo se percibe en los escenarios y listas de éxitos, sino también en el universo de la moda, donde transformó códigos tradicionales con cada aparición pública.

El artista puertorriqueño, que se llevó el galardón más importante de la noche de los Premios Grammy 2026 a mejor álbum, convirtió la alfombra roja y los eventos de premiación en una pasarela para expresar su personalidad sin restricciones.

A continuación, nueve looks emblemáticos a lo largo del tiempo:

1. Esmoquin de terciopelo negro

El esmoquin de terciopelo negro
El esmoquin de terciopelo negro con solapas anchas y prendedor floral de Bad Bunny se convierte en símbolo de sofisticación y personalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su look más reciente para los Premios Grammy 2026, eligió un esmoquin de terciopelo negro con solapas anchas y camisa blanca. El conjunto se completó con un moño negro clásico y un prendedor floral blanco sobre la solapa izquierda, además de zapatos de cuero negro.

2. Traje negro con gorra blanca y anteojos oscuros

La combinación de traje negro,
La combinación de traje negro, gorra blanca y anteojos oscuros redefine el estilo urbano y elegante en los Latin Grammy 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ceremonia, para los Latin Grammy 2025 sorprendió al combinar un traje negro de corte ancho y camisa blanca con una corbata fina, sumando una gorra blanca. Los anteojos de sol oscuros aportaron un giro urbano y relajado.

3. Saco marrón de cuadros y gorra gris

El saco marrón de cuadros
El saco marrón de cuadros con corbata de patrón geométrico y gorra gris revela el gusto de Bad Bunny por los detalles clásicos y los accesorios distintivos en sus apariciones públicas (@LatinBillboards/X)

En otro momento, el artista también lució un saco marrón de cuadros de doble botonadura, acompañado de camisa blanca y corbata con patrón geométrico en tonos marrón y verde. Completó el atuendo con una gorra gris claro y anteojos de sol oscuros.

4. Chaleco de punto blanco y corbata gris

El chaleco de punto blanco
El chaleco de punto blanco y la corbata gris, acompañados de gafas rectangulares, consolidan una imagen casual y refinada (Europa Press)

En un contexto más relajado, para la premiere de “Caught Stealing”, el artista optó por una camisa blanca de manga larga con cuello clásico, un chaleco de punto blanco y una corbata gris claro de líneas diagonales. Los anteojos de sol rectangulares con cristales marrón oscuro y montura metálica, junto con el cabello rizado y la barba recortada, definieron un estilo casual y refinado.

5. Saco azul marino y shorts estampados

El saco azul marino de
El saco azul marino de doble botonadura y los shorts estampados demuestran el atrevimiento y la originalidad con los que Bad Bunny transforma cada evento (REUTERS/Kylie Cooper)

Otra propuesta informal y audaz, para la premiere de “Happy Gilmore 2″ incluyó un saco azul marino de doble botonadura con estampado de cuadros claros, camisa blanca parcialmente desabotonada y varias cadenas doradas. Shorts azul marino con patrón geométrico blanco, gorra beige y anteojos de sol de gran tamaño completaron el conjunto.

6. Traje gris clásico con gorra y anteojos

El traje gris clásico combinado
El traje gris clásico combinado con gorra beige y gafas oscuras muestra la versatilidad de Bad Bunny al fusionar sobriedad y actualidad (Image Press)

En otra ocasión, para el Aniversario de Rockefeller Plaza en Nueva York eligió un traje gris de corte clásico, camisa blanca y corbata azul petróleo, junto a una gorra beige. Los anteojos de sol rectangulares con cristales oscuros completaron el look.

7. Traje marrón oscuro con guantes brillantes y bolso grande

El traje marrón oscuro con
El traje marrón oscuro con guantes brillantes y bolso grande destaca la preferencia de Bad Bunny por los accesorios audaces y la combinación de texturas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Met Gala de 2025, el artista optó por una camisa marrón, corbata dorada y broche de flor plateada, sumando guantes oscuros con aplicaciones brillantes, anteojos de sol redondas de montura metálica fina y un sombrero marrón trenzado. Un bolso grande de cuero en tonos marrón y amarillo y zapatos blancos añadieron contraste.

8. Blazer azul marino con franjas rojas y flores negras

La chaqueta azul marino con
La chaqueta azul marino con franjas rojas, flores negras y gafas geométricas ejemplifica el costado más experimental y teatral del artista (REUTERS/Andrew Kelly)

Para una de sus apuestas más experimentales, durante la Met Gala de 2024 eligió un blazer y pantalón azul marino con costuras blancas visibles y franjas rojas en las piernas. El blazer, de corte estructurado y detalles asimétricos, se combinó con un ramo de flores negras, guantes de cuero, anteojos de sol geométricos dorados y un sombrero azul de gran tamaño.

9. Traje blanco con capa de flores

El traje blanco con capa
El traje blanco con capa de flores grandes eleva el concepto de moda etérea y memorable (EFE/EPA/Justin Lane)

Finalmente, para la edición 96 de los Premios Oscar, el artista deslumbró con un traje blanco de dos piezas con textura, camisa y corbata a tono, junto a una capa formada por grandes flores blancas que caían sobre los hombros. El cabello peinado hacia atrás, los pendientes pequeños completaron una de sus apariciones más etéreas y memorables.

Temas Relacionados

Bad BunnyModaAlfombra rojaPremios Grammy 2026Últimas noticias

Últimas Noticias

Vacuna contra el herpes zóster: nuevos hallazgos la vinculan con la prevención de la demencia

Una investigación publicada en The Lancet Neurology con casi 230.000 historias clínicas analizó estos beneficios. Los detalles

Vacuna contra el herpes zóster:

Receta de empanadas árabes, rápida y fácil

Un plato clásico hecho con masa fina y carne sazonada se afianza como opción preferida en reuniones y celebraciones, destacándose por su preparación sencilla y su característico sabor ácido y especiado a base de ingredientes frescos

Receta de empanadas árabes, rápida

Shakira cumple años: siete looks que marcaron su impacto en la moda

La artista colombiana celebra una trayectoria en la que cada aparición pública ha reflejado su capacidad para transformar tendencias y sorprender con propuestas audaces

Shakira cumple años: siete looks

Tres recomendaciones clave para fomentar el bienestar digital desde la infancia, según expertos

Diversos especialistas subrayaron en The Washington Post que la colaboración familiar y la adaptación de reglas a cada contexto permiten un manejo más saludable de los dispositivos y previenen efectos negativos a largo plazo

Tres recomendaciones clave para fomentar

Cómo el cambio climático intensifica el avance de los incendios forestales

El calentamiento global modifica factores que determinan la propagación del fuego, prolonga las temporadas de riesgo y agrava sus consecuencias

Cómo el cambio climático intensifica
DEPORTES
Máxima tensión con Cristiano Ronaldo

Máxima tensión con Cristiano Ronaldo en Arabia: de la polémica medida de protesta a la decisión de Benzema que lo enfureció

Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: por cuánto tiempo lo perderá River Plate

De los yacimientos de diamantes a la cima de la UFC: la inspiradora travesía de Themba Gorimbo

Sismo en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

Argentinos y Belgrano se miden en La Paternal por la fecha 3 del Apertura

TELESHOW
Beto Casella debuta en América

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la extraña condición

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba