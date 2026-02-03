La moda según Bad Bunny: nueve looks que deslumbraron en las principales alfombras rojas

La evolución de los looks de Bad Bunny a lo largo de los años confirma su influencia en la moda global y su capacidad para desafiar constantemente los códigos tradicionales de vestimenta (AP)

En los últimos años, Bad Bunny se consolidó como uno de los íconos más influyentes de la música y la cultura pop global. Su impacto no solo se percibe en los escenarios y listas de éxitos, sino también en el universo de la moda, donde transformó códigos tradicionales con cada aparición pública.

El artista puertorriqueño, que se llevó el galardón más importante de la noche de los Premios Grammy 2026 a mejor álbum, convirtió la alfombra roja y los eventos de premiación en una pasarela para expresar su personalidad sin restricciones.

A continuación, nueve looks emblemáticos a lo largo del tiempo:

1. Esmoquin de terciopelo negro

El esmoquin de terciopelo negro con solapas anchas y prendedor floral de Bad Bunny se convierte en símbolo de sofisticación y personalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su look más reciente para los Premios Grammy 2026, eligió un esmoquin de terciopelo negro con solapas anchas y camisa blanca. El conjunto se completó con un moño negro clásico y un prendedor floral blanco sobre la solapa izquierda, además de zapatos de cuero negro.

2. Traje negro con gorra blanca y anteojos oscuros

La combinación de traje negro, gorra blanca y anteojos oscuros redefine el estilo urbano y elegante en los Latin Grammy 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ceremonia, para los Latin Grammy 2025 sorprendió al combinar un traje negro de corte ancho y camisa blanca con una corbata fina, sumando una gorra blanca. Los anteojos de sol oscuros aportaron un giro urbano y relajado.

3. Saco marrón de cuadros y gorra gris

El saco marrón de cuadros con corbata de patrón geométrico y gorra gris revela el gusto de Bad Bunny por los detalles clásicos y los accesorios distintivos en sus apariciones públicas (@LatinBillboards/X)

En otro momento, el artista también lució un saco marrón de cuadros de doble botonadura, acompañado de camisa blanca y corbata con patrón geométrico en tonos marrón y verde. Completó el atuendo con una gorra gris claro y anteojos de sol oscuros.

4. Chaleco de punto blanco y corbata gris

El chaleco de punto blanco y la corbata gris, acompañados de gafas rectangulares, consolidan una imagen casual y refinada (Europa Press)

En un contexto más relajado, para la premiere de “Caught Stealing”, el artista optó por una camisa blanca de manga larga con cuello clásico, un chaleco de punto blanco y una corbata gris claro de líneas diagonales. Los anteojos de sol rectangulares con cristales marrón oscuro y montura metálica, junto con el cabello rizado y la barba recortada, definieron un estilo casual y refinado.

5. Saco azul marino y shorts estampados

El saco azul marino de doble botonadura y los shorts estampados demuestran el atrevimiento y la originalidad con los que Bad Bunny transforma cada evento (REUTERS/Kylie Cooper)

Otra propuesta informal y audaz, para la premiere de “Happy Gilmore 2″ incluyó un saco azul marino de doble botonadura con estampado de cuadros claros, camisa blanca parcialmente desabotonada y varias cadenas doradas. Shorts azul marino con patrón geométrico blanco, gorra beige y anteojos de sol de gran tamaño completaron el conjunto.

6. Traje gris clásico con gorra y anteojos

El traje gris clásico combinado con gorra beige y gafas oscuras muestra la versatilidad de Bad Bunny al fusionar sobriedad y actualidad (Image Press)

En otra ocasión, para el Aniversario de Rockefeller Plaza en Nueva York eligió un traje gris de corte clásico, camisa blanca y corbata azul petróleo, junto a una gorra beige. Los anteojos de sol rectangulares con cristales oscuros completaron el look.

7. Traje marrón oscuro con guantes brillantes y bolso grande

El traje marrón oscuro con guantes brillantes y bolso grande destaca la preferencia de Bad Bunny por los accesorios audaces y la combinación de texturas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Met Gala de 2025, el artista optó por una camisa marrón, corbata dorada y broche de flor plateada, sumando guantes oscuros con aplicaciones brillantes, anteojos de sol redondas de montura metálica fina y un sombrero marrón trenzado. Un bolso grande de cuero en tonos marrón y amarillo y zapatos blancos añadieron contraste.

8. Blazer azul marino con franjas rojas y flores negras

La chaqueta azul marino con franjas rojas, flores negras y gafas geométricas ejemplifica el costado más experimental y teatral del artista (REUTERS/Andrew Kelly)

Para una de sus apuestas más experimentales, durante la Met Gala de 2024 eligió un blazer y pantalón azul marino con costuras blancas visibles y franjas rojas en las piernas. El blazer, de corte estructurado y detalles asimétricos, se combinó con un ramo de flores negras, guantes de cuero, anteojos de sol geométricos dorados y un sombrero azul de gran tamaño.

9. Traje blanco con capa de flores

El traje blanco con capa de flores grandes eleva el concepto de moda etérea y memorable (EFE/EPA/Justin Lane)

Finalmente, para la edición 96 de los Premios Oscar, el artista deslumbró con un traje blanco de dos piezas con textura, camisa y corbata a tono, junto a una capa formada por grandes flores blancas que caían sobre los hombros. El cabello peinado hacia atrás, los pendientes pequeños completaron una de sus apariciones más etéreas y memorables.