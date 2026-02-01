Por qué una misma publicación en redes sociales puede generar interpretaciones completamente opuestas, según la psicología

La interpretación de mensajes en redes sociales depende de las creencias, experiencias e identidad social de cada usuario, según la psicología - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen referencial

La lectura de un mensaje en redes sociales puede provocar interpretaciones opuestas, a pesar de tener acceso al mismo texto. Los usuarios suelen creer que comprenden el sentido exacto de una publicación, aunque otros le atribuyen significados distintos. Esta brecha en la comprensión se presenta en todo el mundo digital y afecta a millones de personas diariamente.

Las plataformas digitales presentan mensajes sin contexto visual ni emocional. Esto favorece que cada usuario complete el sentido del texto según expectativas, objetivos y experiencias personales. En consecuencia, la comunicación digital se vuelve propensa a malentendidos y discrepancias en la interpretación.

Las plataformas digitales favorecen los malentendidos al presentar mensajes sin contexto visual ni emocional, lo que aumenta la subjetividad en la interpretación - (Imagen ilustrativa Infobae)

Estudios psicológicos sobre la percepción en entornos digitales

Según detalló la profesional Rebecca Dolgin a Psychology Today, la tendencia a interpretar mensajes de forma subjetiva no es exclusiva del entorno digital. Investigaciones clásicas, como la realizada por Albert Hastorf y Hadley Cantril en la década de 1950, demostraron que la identidad y el grupo de pertenencia influyen en la percepción. En ese experimento, estudiantes de diferentes universidades vieron el mismo partido de fútbol, pero identificaron más infracciones cometidas por el equipo rival.

De acuerdo con un boletín reciente de la Universidad de Nueva York, elaborado por Anni Sternisko y Jay van Bavel, este fenómeno se intensifica en redes sociales. La “presunción de interpretabilidad” lleva a los usuarios a suponer que su interpretación del mensaje coincide con la del autor, sin considerar otras lecturas posibles. Este sesgo afecta tanto a publicaciones escritas como a imágenes y videos.

Psychology Today destacó que la interpretación depende de factores como expectativas, creencias y lo que resulta relevante para cada persona en un momento determinado. Así, dos lectores pueden otorgar sentidos opuestos a la misma frase, guiados por sus experiencias y valores.

Estudios de la Universidad de Nueva York destacan el impacto de la “presunción de interpretabilidad” en la percepción de mensajes en redes sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

Identidad social e ideología: variables claves en la interpretación

Un estudio reciente sobre tuits relacionados con Roe contra Wade, citado por Psychology Today, mostró que ningún mensaje fue entendido de manera idéntica por todos los lectores. Los propios autores consideraban que su posición quedaba clara, pero incluso los tuits más explícitos generaron interpretaciones dispares. Más del 10 por ciento de los lectores comprendió de manera distinta el tuit más claro, mientras que solo un tercio coincidió con el sentido que pretendía el autor en el caso del mensaje menos comprensible.

La ideología política de los usuarios influyó en la interpretación: los lectores liberales entendieron mejor los tuits de autores liberales, y la misma tendencia se observó entre los conservadores. Factores como la edad y la experiencia en redes sociales también modificaron la percepción.

"La identidad social actúa como un filtro que selecciona y reinterpreta la información recibida“, explicó Sternisko en el informe de la Universidad de Nueva York. Frases aparentemente neutras, como “Debemos usar todas las herramientas que tenemos disponibles para proteger a nuestras comunidades”, pueden adquirir sentidos opuestos según el posicionamiento político y los valores del receptor.

La identidad social y el posicionamiento político de los lectores influyen de forma significativa en cómo se interpretan publicaciones idénticas (Freepik)

Inteligencia artificial y sesgos en la interpretación

El fenómeno de las interpretaciones divergentes también afecta al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Según Psychology Today, los algoritmos utilizados para detectar discurso de odio o sarcasmo en redes sociales requieren que humanos etiqueten miles de publicaciones, proceso conocido como anotación. Estudios recientes, como el dirigido por Prabhakaran en 2021, demostraron que personas de diferentes grupos sociales etiquetan los mismos mensajes de manera sistemáticamente distinta.

Estas discrepancias introducen sesgos en los algoritmos, lo que puede afectar la moderación de contenidos y la identificación de mensajes problemáticos. La diversidad de percepciones entre anotadores humanos complica la tarea de alcanzar criterios uniformes en el análisis automatizado de textos.

La diversidad de percepciones en la interpretación de mensajes complica la tarea de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección de contenido problemático - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones que favorecen los malentendidos en redes sociales

El diseño de las plataformas digitales dificulta la reparación de malentendidos y facilita su propagación. De acuerdo con Psychology Today, la ausencia de contexto y la inmediatez de la comunicación contribuyen a la aparición de interpretaciones erróneas. Los usuarios completan la información faltante con sus propias experiencias y creencias, lo que refuerza la confianza en su lectura personal del mensaje.

“No siempre los malentendidos surgen por distracción; a veces las personas prestan atención a aspectos diferentes y completan el sentido del mensaje según su historia personal”, expuso Margaret Foley, especialista consultada por el medio.

La frase de Anaïs Nin sintetiza este fenómeno: "Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros“. Esta idea resume la influencia de las perspectivas individuales en la interpretación de cualquier contenido, ya sea un texto, una publicación o un emoji.