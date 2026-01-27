Tendencias

De Teyana Taylor a Pharrell Williams: las figuras que deslumbraron en una pasarela de alta costura en París

Vestidos translúcidos, chaquetas de cuero, accesorios llamativos y siluetas relajadas definieron los estilismos elegidos por las celebridades

El contraste entre prendas clásicas
El contraste entre prendas clásicas y apuestas arriesgadas define la esencia del estilo en la alta costura (REUTERS/Benoit Tessier)

En la Semana de la Alta Costura de París, la ciudad se convierte en el epicentro donde convergen las apuestas más audaces y sofisticadas del mundo de la moda.

Más allá de las pasarelas, las celebridades que asisten a estos eventos despliegan un abanico de estilismos que anticipan las tendencias que dominarán la temporada.

Entre materiales de alto impacto, cortes arquitectónicos y accesorios llamativos, los looks vistos en París no solo destacan por su originalidad individual, sino también por los ejes estéticos que los conectan. Un repaso por los estilos predominantes y las elecciones de figuras, según las tendencias que marcaron presencia en la capital francesa.

Transparencias, encaje y juegos de superposición

El vestido translúcido de encaje
El vestido translúcido de encaje negro de Teyana Taylor, combinado con un abrigo largo de solapa satinada y corona plateada (REUTERS/Abdul Saboor)

La tendencia de las transparencias y los tejidos delicados, combinados con prendas estructuradas, cobra fuerza en looks como el de Teyana Taylor. Ella llevó un vestido translúcido de encaje negro con motivos florales, que dejó ver piernas y parte del torso, cubierto por un abrigo largo negro de solapa satinada y botones dorados en las mangas.

El outfit se realzó con un collar voluminoso de aplicaciones brillantes y una corona plateada de pedrería. Zapatos de plataforma completaron la propuesta, que equilibró sensualidad y presencia.

Carla Bruni apuesta por la
Carla Bruni apuesta por la sofisticación con un vestido negro, medias de encaje floral y accesorios dorados (REUTERS/Abdul Saboor)

Carla Bruni también incorporó transparencias, aunque en su caso, a través de medias de encaje negro con patrón floral. El vestido negro con detalles dorados, abrigo de solapas satinadas y botones metálicos dorados reforzaron una imagen sofisticada. Los accesorios, collar ancho, clutch negro con borde metálico y anillos dorados sumaron al brillo.

Cuero, siluetas marcadas y estética biker

Chiara Ferragni reinventa la estética
Chiara Ferragni reinventa la estética biker con un vestido corto marrón de cuero, cinturón ancho y detalles metálicos (REUTERS/Abdul Saboor)

El cuero y las prendas de inspiración biker definen los estilismos de Chiara Ferragni y Valentina Ferragni. Chiara lució un vestido corto marrón de cuero tipo chaqueta biker, con cierre cruzado, cinturón ancho y detalles de cremalleras y botones dorados. Las medias negras translúcidas y los zapatos de charol negro con adorno metálico en la puntera dieron una imagen poderosa y moderna.

Valentina Ferragni fusiona robustez y
Valentina Ferragni fusiona robustez y elegancia al combinar un suéter de punto grueso con falda midi negra de cuero (REUTERS/Abdul Saboor)

Valentina Ferragni optó por un suéter de punto grueso marrón oscuro junto a una falda midi negra de cuero con abertura frontal y cordones laterales. Dos cinturones de cuero negro con hebillas doradas sobre la falda, bolso rígido negro y zapatos de tacón negro completaron un look robusto y elegante. Las gafas oscuras y pendientes dorados de aro añadieron un matiz contemporáneo.

Prendas amplias, comodidad y corte relajado

Manuel Ríos elige la comodidad
Manuel Ríos elige la comodidad con un conjunto de pantalón ancho, chaqueta oscura y camisa de puntos (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La comodidad y las siluetas relajadas se imponen en los looks de Manuel Ríos y Deva Cassel. Manuel eligió un conjunto de pantalón ancho y chaqueta en tono oscuro, con camisa blanca de pequeños puntos multicolores. Un cinturón marrón y zapatos oscuros acompañaron una postura distendida.

Deva Cassel destaca la frescura
Deva Cassel destaca la frescura y el aire juvenil con una camisa celeste, chaleco de punto geométrico y pantalones beige de corte amplio (REUTERS/Abdul Saboor)

Deva Cassel recurrió a una camisa celeste de manga larga, chaleco de punto con patrón geométrico en tonos vivos y pantalones beige de corte amplio. El cinturón negro con hebilla dorada y zapatos marrón claro reforzaron el aire suelto y juvenil, rematado por el cabello suelto y raya al medio.

Materiales con textura y volúmenes llamativos

Leonie Hanne se adueña de
Leonie Hanne se adueña de la escena con una chaqueta corta de pelo sintético topo, falda asimétrica marrón y botines de gamuza (REUTERS/Abdul Saboor)

El uso de tejidos con volumen y texturas marcadas caracteriza los estilismos de Leonie Hanne y Jodie Turner. Leonie presenta una chaqueta corta de pelo sintético topo con cuello alto y herrajes dorados, falda asimétrica marrón, botines de gamuza y bolso estructurado marrón. El peinado recogido y sonrisa aportaron frescura al conjunto.

Jodie Turner deslumbra con un
Jodie Turner deslumbra con un mono negro plisado y una estola voluminosa de pelo (REUTERS/Abdul Saboor)

Jodie Turner apostó por un mono negro plisado de corte recto, acompañado de una estola voluminosa de pelo negro. Accesorios dorados de gran tamaño, sandalias de tacón y moño alto en el cabello consolidaron una imagen elegante y de alto impacto visual.

Monocromía sofisticada y detalles metálicos

Demi Moore opta por la
Demi Moore opta por la monocromía sofisticada con un conjunto negro y patrones plateados, top de cuello alto y sombrero decorativo (REUTERS/Abdul Saboor)

La monocromía y el uso de detalles metálicos definen los looks de Demi Moore y Jeanne Damas. Demi escogió un conjunto negro con patrones plateados en abrigo y pantalón, top de cuello alto y sombrero decorativo. El bolso negro con apliques metálicos y calzado de tacón bajo con lazos en los tobillos cerraron un estilismo sobrio y detallista.

Jeanne Damas conquista la pasarela
Jeanne Damas conquista la pasarela urbana con un conjunto de punto beige, bolso estructurado y zapatos bicolor (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Jeanne Damas eligió un conjunto de punto beige, cárdigan y falda midi, bolso estructurado crudo, zapatos bicolor con lazo, pendientes blancos de aro y labios rojos. El resultado fue un look suave, atemporal y femenino, en el que la monocromía transmitía serenidad.

Accesorios y detalles que definen el look

Pharrell Williams transforma lo sencillo
Pharrell Williams transforma lo sencillo en tendencia al lucir una chaqueta corta beige de textura cocodrilo (REUTERS/Abdul Saboor)

El impacto de los accesorios sobresalió en la propuesta de Pharrell Williams. Su chaqueta corta beige de textura tipo cocodrilo y cinturón a juego se acompañó de pantalones oscuros y camiseta blanca. El reloj metálico, collar de cuentas plateadas, pendientes, gafas oscuras y gorra beige completaron el look.

