Receta de tarta de calabaza, rápida y fácil

La tarta de calabza es una alternativa sencilla y rápida tanto para cenas como almuerzos

La calabaza forma parte del recetario criollo y de la memoria gustativa de muchísimos argentinos. Su color vibrante y dulzura natural la convirtieron en ingrediente clave en la mesa cotidiana. Desde el clásico puré para acompañar milanesas hasta sopas y guisos, la verdura se adapta a las estaciones y a todos los bolsillos. Es sinónimo de cocina casera, de platos que reconfortan y de ese aroma suave que anticipa algo rico en el horno.

Asimismo, la tarta es una de las soluciones más prácticas y versátiles que hay en la cocina nacional. Con miles de variedades y rellenos, ocupan un lugar de privilegio en almuerzos, cenas y viandas. Si hay algo que une a las mesas argentinas, es este plato salado recién salido del horno con un aroma que reconforta a todos. De este modo, la receta de calabaza es sinónimo de cocina casera rápida y de “algo rico” para la vianda o la cena liviana.

Suele prepararse en otoño, cuando la planta está en su mejor punto, pero su versatilidad la hace favorita todo el año. En muchas familias, es el plato de los días de apuro: económica, rendidora, de cocina rápida y siempre bienvenida por grandes y chicos.

Receta de tarta de calabaza

La tarta de calabaza es una preparación salada compuesta por una base de masa (puede ser casera o comprada), rellena con un puré de calabaza condimentado y ligado con huevo y queso, que se cocina al horno hasta dorar. Perfecta para una comida rápida, sin perder sabor ni textura, aporta una cremosidad y sabor únicos que lo convierten en el favorito de muchos. De igual manera, la receta puede variar de acuerdo a los gustos y preferencias de cada uno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (pueden ser hojaldrados o criollos)

1 kg de calabaza (aprox. 1 calabaza mediana)

2 cebollas medianas

3 huevos

200 gr de queso fresco (tipo cuartirolo o similar)

2 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de aceite

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

La receta se adapta a los gustos de cada persona y los ingredientes que se hallen en cada cocina

Cómo hacer tarta de calabaza, paso a paso

Pelar y cortar la calabaza en cubos, hervirla o cocinarla al vapor hasta que esté bien blanda. Hacer un puré y dejar enfriar. Picar las cebollas y rehogarlas en una sartén con aceite hasta que estén transparentes. Dejar enfriar un poco y mezclar con el puré de calabaza. Batir los huevos en un bol. Incorporar el puré de calabaza y cebolla, el queso fresco desmenuzado, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta integrar todo. Forrar una tartera con uno de los discos de masa. Volcar el relleno y distribuir parejo. Cubrir con el otro disco de masa. Hacer el repulgue y pinchar la superficie con tenedor. Pintar la tapa con huevo batido o un poco de leche para un dorado parejo. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 30 minutos, o hasta que esté bien dorada. Retirar, dejar entibiar y servir. Evitar desmoldar en caliente para que el relleno no se desarme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 8 gr

Los datos numéricos son estimaciones de acuerdo a la cantidad de elementos utilizados. Los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos para la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar la tarta en heladera hasta 3 días bien tapada. También se puede freezar (en porciones o entera) hasta 1 mes. Para recalentar, usar horno o sartén tapada para que conserve la humedad.