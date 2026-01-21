De camisas de gasa a prendas “oversize”: los outfits que eligen los famosos argentinos para el verano

Prendas holgadas y materiales livianos marcan tendencia entre los famosos argentinos este verano

La temporada de verano trae consigo una consigna clara entre los famosos argentinos: moda urbana y comodidad absoluta. Figuras como Luciano Castro, Nicolás Vázquez, Rodrigo De Paul y Lizardo Ponce marcaron tendencia con outfits que priorizan prendas holgadas, materiales livianos y detalles urbanos.

El calor, las playas, los atardeceres y los espacios al aire libre se transformaron en el escenario ideal donde estos estilos encuentran su máxima expresión.

Luciano Castro con buzo con capucha y short de algodón gris, sandalias beige y anteojos oscuros (@castrolucianook)

Luciano Castro se dejó ver con una elección que fue un conjunto de buzo con capucha gris claro y pantalón corto de algodón a tono, una mezcla que fusiona la ropa deportiva con el aire urbano.

Como calzado eligió unas sandalias tipo pantufla en color beige, mientras que como accesorio unos anteojos de sol oscuros y un reloj metálico.

Agustín “Cachete” Sierra con camisa de gasa blanca, short de baño negro y anteojos de sol de marco fino (@cachetesierra)

Agustín “Cachete” Sierra eligió una versión relajada y elegante para disfrutar del verano. Se lo pudo ver sentado en una lancha, vistiendo una camisa de gasa blanca, de corte amplio y tejido liviano, ideal para mantener la frescura en jornadas calurosas. La prenda llevaba los primeros botones abiertos, dejando a la vista parte del pecho.

Completó el look con un short de baño negro clásico y un reloj en la muñeca izquierda. Como accesorio optó por anteojos de sol de marco fino que reforzaron la impronta sofisticada y funcional del conjunto.

Musculosa verde, short negro con parches, anteojos oscuros y accesorio (@nicovazquez)

Nicolás Vázquez apostó por la versatilidad y el aire fresco del verano con dos variantes de look frente al mar.

En la primera imagen, optó por una musculosa verde y un pantalón corto negro decorado con parches de colores y símbolos, sumando unos anteojos de sol oscuros y una pulsera blanca en la muñeca derecha. También, como otro accesorio sumó un reloj negro en la otra muñeca que completó el primer look.

Musculosa blanca, short negro liso y anteojos con marco metálico (@nicovazquez)

En la segunda toma, Vázquez eligió una musculosa blanca y short negro liso, acompañado de unos anteojos de sol con marco metálico.

Rodrigo De Paul encarnó el minimalismo en su máxima expresión, posando de pie sobre la arena frente al mar. Su vestimenta se redujo a lo esencial: un short de baño azul oscuro y un pañuelo estampado azul anudado en la cabeza.

Rodrigo de Paul con short de baño azul oscuro y pañuelo azul en la cabeza (@rodridepaul)

En otra de sus apariciones veraniegas, Rodrigo De Paul se mostró sin remera, dejando a la vista sus numerosos tatuajes y sumó accesorios que elevaron el conjunto.

Sin remera, piluso negro, cadena dorada y aros plateados (@rodridepaul)

Se destacó el uso de un sombrero piluso negro, que ofreció protección solar y marcó tendencia entre los complementos de temporada. La cadena dorada doble con dije de caracola añadió un toque distintivo y veraniego, mientras los aros plateados en ambas orejas reforzaron la estética relajada y moderna.

Lizardo Ponce llevó la moda relajada hacia el terreno del vintage, al elegir una remera oversize roja con un diseño. El short holgado en tonos rosados con rayas finas sumó ligereza, acompañado de un sombrero tipo piluso azul con detalles bordados. Además, decidió completar el look con un calzado que era mocasines marrón oscuro.

Lizardo Ponce con remera oversize roja, short rosa a rayas, piluso azul y mocasines marrón (@lizardoponce)

Prendas holgadas, materiales frescos y accesorios

La moda veraniega de estas celebridades se define por la elección de prendas sueltas y materiales transpirables. Los conjuntos deportivos de algodón, las musculosas y los shorts amplios dominaron la escena, asegurando libertad de movimiento y adaptación a las altas temperaturas.

Los accesorios fueron los encargados de cumplir un papel clave: anteojos de sol oscuros, relojes, pulseras y bolsos grandes sumaron personalidad y funcionalidad. Los tatuajes visibles y la barba prolija aportaron identidad y estilo propio en cada caso.

En todos los estilos, la búsqueda del confort se impuso sin resignar identidad. Los detalles urbanos, los guiños vintage y la paleta de colores neutros o vibrantes definieron una tendencia de moda relajada que se consolidó entre los famosos durante el verano.