Tendencias

De camisas de gasa a prendas “oversize”: los outfits que eligen los famosos argentinos para el verano

Figuras como Luciano Castro, Nicolás Vázquez y Rodrigo De Paul marcan el pulso del glamour estival

Guardar
Prendas holgadas y materiales livianos
Prendas holgadas y materiales livianos marcan tendencia entre los famosos argentinos este verano

La temporada de verano trae consigo una consigna clara entre los famosos argentinos: moda urbana y comodidad absoluta. Figuras como Luciano Castro, Nicolás Vázquez, Rodrigo De Paul y Lizardo Ponce marcaron tendencia con outfits que priorizan prendas holgadas, materiales livianos y detalles urbanos.

El calor, las playas, los atardeceres y los espacios al aire libre se transformaron en el escenario ideal donde estos estilos encuentran su máxima expresión.

Luciano Castro con buzo con
Luciano Castro con buzo con capucha y short de algodón gris, sandalias beige y anteojos oscuros (@castrolucianook)

Luciano Castro se dejó ver con una elección que fue un conjunto de buzo con capucha gris claro y pantalón corto de algodón a tono, una mezcla que fusiona la ropa deportiva con el aire urbano.

Como calzado eligió unas sandalias tipo pantufla en color beige, mientras que como accesorio unos anteojos de sol oscuros y un reloj metálico.

Agustín “Cachete” Sierra con camisa
Agustín “Cachete” Sierra con camisa de gasa blanca, short de baño negro y anteojos de sol de marco fino (@cachetesierra)

Agustín “Cachete” Sierra eligió una versión relajada y elegante para disfrutar del verano. Se lo pudo ver sentado en una lancha, vistiendo una camisa de gasa blanca, de corte amplio y tejido liviano, ideal para mantener la frescura en jornadas calurosas. La prenda llevaba los primeros botones abiertos, dejando a la vista parte del pecho.

Completó el look con un short de baño negro clásico y un reloj en la muñeca izquierda. Como accesorio optó por anteojos de sol de marco fino que reforzaron la impronta sofisticada y funcional del conjunto.

Musculosa verde, short negro con
Musculosa verde, short negro con parches, anteojos oscuros y accesorio (@nicovazquez)

Nicolás Vázquez apostó por la versatilidad y el aire fresco del verano con dos variantes de look frente al mar.

En la primera imagen, optó por una musculosa verde y un pantalón corto negro decorado con parches de colores y símbolos, sumando unos anteojos de sol oscuros y una pulsera blanca en la muñeca derecha. También, como otro accesorio sumó un reloj negro en la otra muñeca que completó el primer look.

Musculosa blanca, short negro liso
Musculosa blanca, short negro liso y anteojos con marco metálico (@nicovazquez)

En la segunda toma, Vázquez eligió una musculosa blanca y short negro liso, acompañado de unos anteojos de sol con marco metálico.

Rodrigo De Paul encarnó el minimalismo en su máxima expresión, posando de pie sobre la arena frente al mar. Su vestimenta se redujo a lo esencial: un short de baño azul oscuro y un pañuelo estampado azul anudado en la cabeza.

Rodrigo de Paul con short
Rodrigo de Paul con short de baño azul oscuro y pañuelo azul en la cabeza (@rodridepaul)

En otra de sus apariciones veraniegas, Rodrigo De Paul se mostró sin remera, dejando a la vista sus numerosos tatuajes y sumó accesorios que elevaron el conjunto.

Sin remera, piluso negro,
Sin remera, piluso negro, cadena dorada y aros plateados (@rodridepaul)

Se destacó el uso de un sombrero piluso negro, que ofreció protección solar y marcó tendencia entre los complementos de temporada. La cadena dorada doble con dije de caracola añadió un toque distintivo y veraniego, mientras los aros plateados en ambas orejas reforzaron la estética relajada y moderna.

Lizardo Ponce llevó la moda relajada hacia el terreno del vintage, al elegir una remera oversize roja con un diseño. El short holgado en tonos rosados con rayas finas sumó ligereza, acompañado de un sombrero tipo piluso azul con detalles bordados. Además, decidió completar el look con un calzado que era mocasines marrón oscuro.

Lizardo Ponce con remera oversize
Lizardo Ponce con remera oversize roja, short rosa a rayas, piluso azul y mocasines marrón (@lizardoponce)

Prendas holgadas, materiales frescos y accesorios

La moda veraniega de estas celebridades se define por la elección de prendas sueltas y materiales transpirables. Los conjuntos deportivos de algodón, las musculosas y los shorts amplios dominaron la escena, asegurando libertad de movimiento y adaptación a las altas temperaturas.

Los accesorios fueron los encargados de cumplir un papel clave: anteojos de sol oscuros, relojes, pulseras y bolsos grandes sumaron personalidad y funcionalidad. Los tatuajes visibles y la barba prolija aportaron identidad y estilo propio en cada caso.

En todos los estilos, la búsqueda del confort se impuso sin resignar identidad. Los detalles urbanos, los guiños vintage y la paleta de colores neutros o vibrantes definieron una tendencia de moda relajada que se consolidó entre los famosos durante el verano.

Temas Relacionados

VeranoModa masculinaCalorLooksÚltimas noticiasLuciano CastroRodrigo De PaulVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Qué comer en la ruta: cinco viandas prácticas para llevar en el auto camino a la costa

Preparar la comida antes de salir de viaje puede evitar gastos innecesarios y sumar comodidad durante el traslado. Recetas rápidas que se adaptan a los gustos de grandes y chicos

Qué comer en la ruta:

¿Por qué repetimos relaciones y hábitos que nos hacen daño? Gabriel Rolón analiza los patrones inconscientes que no nos dejan avanzar

En La Fórmula Podcast, el psicoanalista explora las razones por las que las personas tienden a repetir patrones de sufrimiento en su vida, profundizando en el papel del inconsciente, las pulsiones internas y la dificultad de romper con aquello que nos lastima. En este episodio, Rolón analiza cómo nuestras primeras experiencias moldean elecciones y relaciones, y destaca la importancia de asumir los propios síntomas para abrir la posibilidad de un verdadero cambio

¿Por qué repetimos relaciones y

Millie Bobby Brown revolucionó la moda con su nuevo look: el giro fashionista de la actriz de Stranger Things

La intérprete presentó un corte bob castaño y un estilo renovado en los Joy Awards

Millie Bobby Brown revolucionó la

Qué es la independencia tóxica y cómo reconocer las señales que afectan tus vínculos

Esta tendencia puede afectar la salud emocional. Expertos explican cómo identificar cuándo se convirtió en un obstáculo y qué señales no ignorar

Qué es la independencia tóxica

Los niveles bajos de vitamina D se vinculan con más hospitalizaciones por gripe o neumonía

Un estudio británico detectó que las personas con deficiencia grave de este micronutriente tienen mayor riesgo frente a cuadros infecciosos

Los niveles bajos de vitamina
DEPORTES
Los 20 refuerzos más importantes

Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Internas, guerras abiertas y otras en tensa paz: el panorama de las barras en el arranque de la nueva temporada del fútbol argentino

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

TELESHOW
Pablo Alarcón y Claribel Medina

Pablo Alarcón y Claribel Medina celebran en Carlos Paz un regreso compartido: “El escenario es sanador”

De los escenarios a la playa, el día de relax de La Konga en Pinamar: “Tener el mar cerca cambia la energía”

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

INFOBAE AMÉRICA

La UE alertó que los

La UE alertó que los ataques de Rusia a subestaciones ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían advertencias de la OIEA

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor