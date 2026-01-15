Tendencias

Receta de muffins de banana sin azúcar, rápida y fácil

La preparación de estos cupcakes es sencilla y utiliza ingredientes que pueden ser hallados en cualquier cocina

La preparación aprovecha el dulzor
La preparación aprovecha el dulzor natural de la banana para eliminar el azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los muffins de banana sin azúcar son una opción deliciosa y saludable para quienes buscan darse un gusto sin excederse con los azúcares agregados. Además de su suavidad y humedad característica, tienen el valor agregado de que se preparan en minutos y solo requieren ingredientes simples que puede haber en cualquier cocina.

Esta receta nació como una adaptación moderna del popular budín de esta fruta, buscando versiones más saludables y aptas para diabéticos o quienes desean reducir el consumo de azúcar. Son ideales para niños, adultos y deportistas, ya que aprovechan el dulzor natural de la fruta madura. Al ser versátiles, se le pueden agregar chips de chocolate, avena o semillas para variar la preparación según la preferencia de cada uno. Son perfectos para llevar al trabajo, la escuela o como snack energético previo a entrenar.

Receta de muffins de banana sin azúcar

Hacer muffins de banana sin azúcar es sumamente fácil y rápido. Solo se necesitan bananas, huevos, un poco de aceite, harina y polvo de hornear. En minutos, se obtiene una masa lista que se distribuye en los moldes y se hornea hasta dorar. El secreto está en usar frutas bien maduras, ya que el dulzor natural será el protagonista y permitirá no necesitar endulzantes extra.

Son ideales para aprovechar cuando quedan bananas que ya están muy maduras y que suelen sobrar en el frutero. Además, no requieren batidora eléctrica ni pasos complicados; con un tenedor y un bol es suficiente. Además de los tradicionales ingredientes, se le puede agregar nueces, pasas o chips de chocolate sin azúcar para darle un toque especial.

Tiempo de preparación

Preparar estos muffins de banana sin azúcar lleva aproximadamente 30 minutos en total:

  • Preparación de la masa: 10 minutos.
  • Distribuir en los moldes: 5 minutos.
  • Horneado: 15 minutos.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras (cuanto más maduras, más dulces).
  • 2 huevos.
  • 1/3 taza de aceite (puede ser de girasol, maíz o coco).
  • 1 y 1/2 tazas de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • 1 pizca de sal.
  • Opcional: 1/2 taza de frutos secos, chips de chocolate sin azúcar, pasas o semillas.

Cómo hacer muffins de banana sin azúcar, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C (moderado) y preparar una bandeja para muffins con pirotines o ligeramente aceitada.
  • Pisar las bananas en un bol grande hasta obtener un puré.
  • Agregar los huevos y el aceite. Mezclar bien hasta integrar.
  • Incorporar la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  • Agregar la harina (y el polvo de hornear si se usa harina común). Integrar todo con movimientos envolventes, sin batir de más, solo hasta que desaparezca la harina.
  • Es opcional sumar frutos secos, chips de chocolate o pasas.
  • Distribuir la mezcla en los moldes llenando hasta 3/4 de su capacidad.
  • Llevar al horno por unos 15 minutos, o hasta que al pincharlos con un palillo, salga seco.
  • Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y disfrutar.
La decoración y otros ingredientes
La decoración y otros ingredientes son opcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, esta receta rinde aproximadamente 12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada muffin de banana sin azúcar contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 5 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Azúcares: 4 g (naturales de la banana)
  • Proteínas: 2 g

Se trata de estimaciones y no números exactos, ya que cada valor nutricional preciso depende de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins de banana sin azúcar se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera hasta 5 días. También se puede congelarlos por hasta 3 meses envueltos individualmente.

