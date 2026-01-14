Tendencias

Accidente en Pinamar: la familia del nene de 8 años pidió donantes de sangre, tras confirmarse su delicado estado de salud

Las autoridades analizan las causas y posibles negligencias en el accidente ocurrido en un predio privado, donde un niño resultó con heridas de extrema gravedad y continúa bajo pronóstico reservado

(Enviado especial a Pinamar) A casi 48 horas de que un accidente pusiera en riesgo la vida de un niño de 8 años, una tensa calma reina en La Frontera de Pinamar. Si bien las autoridades realizan los controles pertinentes en el ingreso de la zona, en ese espacio privado, las actividades de verano continúan con normalidad. Al mismo tiempo, se esperan las pericias oficiales que determinen las responsabilidades del siniestro, mientras, los ojos siguen puestos en la evolución del menor afectado.

Lo que parecía un paseo más en La Frontera terminó en un grave accidente. Todo comenzó cuando el menor, que iba en el asiento trasero del vehículo utilitario junto a sus dos hermanas y su padre, se sumó al paseo sobre la arena. Cuando la adrenalina, el viento y la velocidad pintaban el paseo de alegría, la experiencia se vio interrumpida por un choque.

Según pudo saber este medio, ninguno de los niños llevaba el cinturón de seguridad correctamente colocado; engancharon los dispositivos únicamente para silenciar la alarma del vehículo. A causa del impacto, el niño quedó inconsciente y sufrió traumatismo de cráneo. Una médica que pasaba por el lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de la ambulancia, según el Hospital Comunitario de Pinamar. Otras dos niñas resultaron con heridas leves y una de ellas presentó una fractura maxilar, mientras que el padre sufrió lesiones en el rostro.

El niño fue trasladado en estado grave al Hospital Comunitario de Pinamar, donde ingresó con asistencia respiratoria mecánica y fue sometido de inmediato a una cirugía para contener una hemorragia intraabdominal. Según el último parte médico, se le aplicó un packing quirúrgico hepático para controlar el sangrado.

Horas después, los profesionales debieron intervenirlo nuevamente al detectarse una lesión pulmonar causante de una nueva hemorragia. El paciente permanece en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, mientras los médicos evalúan un posible traslado a Mar del Plata, de acuerdo con el hospital.

En redes sociales, la abuela del niño pidió cadenas de oración por la recuperación de su nieto, confirmando la gravedad del estado de B.J. La investigación indica que el choque se produjo durante el horario de máximo tránsito de vehículos recreativos, mientras se desarrollaba un operativo policial en la zona. El parte oficial señala que el UTV circulaba con exceso de ocupantes y sin las medidas de prevención adecuadas.

“Te pedimos señor por la salud de B.V.J. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo”, y continúa con la bendición de Isabel, “bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”, concluyendo con la súplica “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”, expresó la familia del menor en redes sociales, compartiendo diversas oraciones por la salud del menor.

La Secretaría de Gobierno de Pinamar, encabezada por Francisco Montes, explicó en diálogo con TN que el municipio únicamente puede controlar ingresos y egresos de vehículos, ya que el hecho se produjo en un predio privado fuera del área pública habilitada. Montes agregó que banderines y luces laterales son requisitos para circular con este tipo de vehículos, aunque en esos espacios la fiscalización está limitada.

El caso está siendo investigado y fue tipificado como “lesiones culposas”, informó el parte policial. Las autoridades mantienen abiertas las actuaciones para determinar responsabilidades.

En un clima de preocupación e incertidumbre, los profesionales de la salud y la familia reconocen el esfuerzo inmediato que permitió al menor llegar con vida al hospital, a la espera de una evolución favorable y nuevos avances en su estado clínico.

