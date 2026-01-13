Receta de ensalada de quinoa con ternera y palta, rápida y fácil

La receta de quinoa, con ternera y palta promete una mezcla de sabores interesante (Freepik)

La ensalada de quinoa con ternera y palta es una opción perfecta para quienes buscan una comida rápida, nutritiva y llena de sabor. Esta receta no solo es rica, sino que la combinación de los ingredientes también aporta una textura interesante y una variedad de nutrientes en cada bocado.

Este plato tiene raíces en la tendencia contemporánea de fusionar ingredientes autóctonos sudamericanos con proteínas magras, creando recetas balanceadas y completas. La quinoa, originaria de los Andes, se ha ganado un lugar protagónico en la alimentación saludable global, mientras que la carne de ternera, tan valorada en la gastronomía argentina, aporta el aporte proteico ideal. La palta, rica en grasas saludables, agrega cremosidad y un perfil nutricional único. Esta ensalada es ideal para almuerzos express, cenas livianas y se puede llevar fácilmente al trabajo o a un picnic.

Receta de ensalada de quinoa con ternera y palta

Este plato inicia al cocinar la quinoa hasta que esté tierna y aireada. Mientras tanto, se saltea o grillan tiras de ternera hasta que queden jugosas y doradas. Una vez que el cereal andino ya está frío junto con la carne, se le agregan palta en cubos o tiras, tomates cherry, cebolla morada y hojas frescas de rúcula o espinaca. Para condimentar, es opcional utilizar un poco de aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta para realzar los sabores y aportar frescura.

El resultado es una ensalada colorida y contundente que puede servirse tibia o fría, perfecta para aprovechar sobras de carne o para prepararla con antelación. Es una receta flexible: se pueden sumar ingredientes como zanahoria rallada, pimientos o semillas según el gusto o la temporada, al igual que los aderezos.

Tiempo de preparación

Esta receta rápida y fácil se puede preparar en unos 25 minutos:

Cocción de la quinoa: 15 minutos.

Cocción de la ternera: de 5 a 7 minutos.

Armado y mezcla de la ensalada: 3 minutos.

Ingredientes

200 g de quinoa.

200 g de carne de ternera (puede ser lomo, cuadril o roast beef, cortada en tiras finas).

1 palta madura.

10 tomates cherry.

Media cebolla morada.

1 puñado de hojas de rúcula o espinaca fresca.

Jugo de 1 limón.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer ensalada de quinoa con ternera y palta, paso a paso

Enjuagar la quinoa bajo agua fría y cocinarla en agua hirviendo con sal durante 15 minutos o hasta que esté tierna. Escurrir y dejar enfriar.

Mientras se cocina la quinoa, calentar una sartén o grill con un poco de aceite de oliva y saltear las tiras de ternera a fuego fuerte, salpimentando a gusto. Cocinar hasta que estén doradas por fuera pero jugosas por dentro, entre 5 y 7 minutos. Reservar.

Cortar la palta en cubos y rociar con jugo de limón para evitar que se oxide.

Partir los tomates cherry a la mitad y cortar la cebolla morada en pluma fina.

En un bol grande, mezclar la quinoa fría, la carne, la palta, los tomates, la cebolla y la rúcula.

Agregar el resto del jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclar suavemente y servir.

La receta también puede incorporar otros ingredientes y hojas frescas (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 2 porciones abundantes como plato principal, o 4 porciones si se sirve como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 420

Grasas: 22 gramos

Grasas saturadas: 4 gramos

Carbohidratos: 35 gramos

Azúcares: 5 gramos

Proteínas: 24 gramos

Los valores presentados son estimados y cada número depende de los ingredientes utilizados, la porción preparada y las cantidades escogidas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede conservar en la heladera hasta 2 días, siempre en un recipiente hermético. Es recomendable agregar la palta justo antes de servir para mantener su frescura y evitar que se oscurezca.