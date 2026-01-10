Lionel Messi revolucionó el verano con su forma de disfrutar el vino

La declaración de Lionel Messi sobre su gusto por el vino con gaseosa reactivó el interés por esta bebida tras un año difícil para la industria (Instagram)

Así como está claro que “sobre gustos no hay nada escrito”, al vino cada cual lo puede disfrutar como quiera. Es decir que, una vez comprado y probado, ya puede decidir si para disfrutarlo necesitará de algún agregado. Por eso, tanto el hielo como la soda u otras bebidas complementarias no están prohibidas. Sin dudas, los vinos de calidad no se conciben para mezclarse con nada. Pero cada uno es dueño de su copa y de su paladar. El único consejo válido sería degustarlo antes.

Aunque siempre hay que tener en cuenta, a la hora de servirse un vino, que no se trata de una bebida más. Porque detrás de cada botella hay muchas manos que trabajaron para un momento especial.

Por su parte, los enólogos siempre imaginan sus vinos para ser consumidos en copas, con buena compañía y acompañando ricas comidas. Es más, hasta servidos a la temperatura adecuada. Y lo mismo pasa en un buen restaurante, donde el chef ha pensado en todos los detalles de su preparación y, obviamente, anhela que se la aprecie tal cual salió de la cocina.

El vino puede disfrutarse de múltiples formas y cada persona decide cómo prefiere tomarlo, con o sin agregados

Y si bien en vinos vale todo, hay que tener presente que los agregados modifican los atributos del vino, ya sea por frescura o por dilución. Porque el vino es un producto natural, compuesto por agua pura biológica de la uva, alcohol y ácidos (generados por la fermentación), entre otros componentes naturales. Y todos ellos conviven en equilibrio dentro de la botella.

Cualquier cosa que se le sume, romperá ese equilibrio natural y el producto cambiará. Esto significa que los vinos importantes, intensos de aromas y concentrados en sabores y texturas, serán los que más sufran. Mientras que, los vinos más discretos, no tanto, y hasta muchas veces, se verán beneficiados, ya que, gracias a los agregados, sus defectos quedarán enmascarados.

Por otro lado, es comprensible que una persona se acostumbre a tomar siempre algo fresco en verano y, por eso, el vino; sea tinto o blanco; debe llegar al paladar de la misma forma. Pero el frío anestesia las papilas gustativas y resalta los taninos en los tintos, volviéndolos ásperos.

Servir vino implica considerar que no es una bebida ordinaria, sino el resultado del trabajo de muchas personas

Pero esta semana el vino volvió a estar en boca de todos, gracias a Lionel Messi. Después del peor año (2025) de los últimos veintitrés en materia de ventas y consumo, la industria necesitaba un nuevo impulso. Y, al parecer, el 2026 llegó con este regalito del 10. Quién en una entrevista casi íntima que dio para un streaming, confesó cuál era una de sus bebidas favoritas y lo justificó. Así, sin querer queriendo, Lio armó un lío bárbaro.

¿Cuál es la bebida preferida de Messi y cómo la toma?

Si después del mundial 2022, el capitán de la Selección Nacional de Fútbol inmortalizó la frase “andá pa’ allá, bobo”, ahora dejó un nuevo mensaje que ya impactó en el mundo del vino. Porque dijo “me gusta el vino, tomo así vino... si no es lo mismo de siempre. Vino y Sprite, para que pegue rápido. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”.

Sin dudas, estas declaraciones de Messi ya pegaron fuerte en el universo vitivinícola, ya que decenas de bodegas inundaron las redes sociales con memes del astro disfrutando sus vinos tintos junto con la famosa gaseosa sabor lima-limón.

A su vez, Alejandro Vigil, el reconocido enólogo de la bodega Catena Zapata y El Enemigo Wines, en su rol de Presidente de Wines of Argentina, opinó que “los dichos de Messi fueron lo mejor que la ha pasado a la industria vitivinícola en los últimos cinco años, porque ha sido la forma más fácil de comunicar que el vino se toma como cada uno quiere, y él, lo ha hecho perfecto”.

Los enólogos diseñan sus vinos para ser consumidos en copas y en compañía de buena comida, idealmente a la temperatura correcta

Y agregó, “nos ha simplificado un camino, es nuestro nuevo sommelier embajador… y se entiende claramente que el vino es principalmente para disfrutar, pero la parte en la que dice que pega más rápido, habría que charlarla un poco, sobre todo porque desde la industria transmitimos un consumo moderado, de uso recreativo y de diversión. Por suerte el vino, comparada con las bebidas destiladas, tiene mucha menos graduación alcohólica y su consumo siempre está asociado a la mesa y al compartir con tiempo”.

A su vez, desde las redes sociales de la gaseosa también reaccionaron rápido publicando un posteo que dice “el mejor del mundo se refresca como quiere”.

Pero hay que aclarar que lo de Messi no se trata de una innovación, sino más bien de una sana costumbre que debe haber adquirido en sus años en España, donde es muy famoso el “tinto de verano”, un combinado típico español realizado con vino tinto, mucho hielo y gaseosa de limón que, si bien puede ser cualquiera, La Casera es la más elegida, por ser una marca icónica de gaseosa hispana.

Las palabras de Messi generaron una reacción positiva en la industria y en las redes sociales, donde bodegas y marcas de gaseosa respondieron con humor

Fundada en 1949, caracterizada por ser una bebida refrescante, incolora y ligeramente dulce, con un sutil toque de limón, es un elemento fundamental en la cultura culinaria de España y esencial para mezclar con vino tinto. Así, el tinto de verano, bebida popular que surgió a mediados del siglo XX, es especialmente servido en las sobremesas de los meses calurosos.

Cabe destacar que Messi hable de vino para la Argentina es genial. Quizás esto no guste tanto en la bodega italiana que acaba de lanzar sus vinos inspirados en el futbolista, porque son buenos vinos y pensados para ser disfrutados tal como salen de la bodega. Pero cada cual con su botella puede hacer lo que quiera porque, en definitiva, para que haya vino la bodega tiene que tener negocio. Y, para que eso suceda, el vino se tiene que vender.

No obstante, si bien para disfrutar una copa de vino no hace falta saber nada, el conocimiento aumenta el placer, porque el vino es mucho más que una simple bebida. Es una bebida noble que “alegra” el espíritu y nace de la tierra. El vino es cultura, es historia, son paisajes, son lugares y son personajes, entre otras cosas. Además, el vino nunca está solo, sino que es parte de un todo y, para la gran mayoría, ese líquido adentro de la copa no es lo más importante sino la ocasión, el estado de ánimo, la compañía, el entorno, la comida, etc.

El "tinto de verano", mezcla tradicional española de vino tinto, hielo y gaseosa de limón, tiene una larga tradición y es popular durante los meses calurosos

En esa frase de Messi queda claro que el vino es una simple bebida y para un momento determinado. Y en esa circunstancia, ni él ni nadie que lo acompañe, están pensado en que el enólogo imaginó ese vino para ser consumido en copa, con buena compañía y con una rica comida. El tinto con gaseosa de lima de Messi es otra bebida y tiene su propio “equilibrio”, “pega rápido y pasa bien”. El hielo y gaseosa le aportan al vino tinto una frescura importante, por temperatura y las burbujas que resaltan la vivacidad de cada trago y con el dulzor que disimula los amargos del vino. El único tema son los taninos, que se sienten más, potenciados por la baja temperatura y las burbujas. Pero el frío es anestesia y todo se siente fresco y compacto, prevaleciendo la sensación dulce en el final de boca después de cada trago.

Y si bien Messi, sin dudas, sabe disfrutar vinos de calidad en la mesa y entiende que no se conciben para mezclarse con nada, porque así se alteran sus atributos, ya sea por frescura o por dilución. Y que el vino es un producto natural, compuesto por agua pura biológica de la uva, alcohol y ácidos (generados por la fermentación), entre otros componentes naturales, y todos ellos conviven en armonía dentro de la botella, hay situaciones que a Messi le gusta disfrutar el vino tinto con gaseosa.

En vinos vale todo y cada uno es dueño de su copa y de su paladar. Y una vez que alguien compra su botella, puede decidir si para disfrutarla necesitará de algún agregado. Por eso, tanto el hielo como la soda no están prohibidos.

Pero si se trata de buenos vinos, la mejor manera de disfrutarlos será en buenas copas, servidos a la temperatura adecuada; espumosos (6º), blancos y rosados (8º), tintos jóvenes (14º), tintos de guarda (18º).