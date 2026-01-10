Golden Globes: los looks más icónicos de la alfombra roja que anticipan la edición 2026

La alfombra roja de los Golden Globes se consolida como el principal escaparate de tendencias en la moda internacional (REUTERS/Daniel Cole)

La antesala de los Golden Globes siempre es el epicentro del glamour mundial, donde cada paso sobre la alfombra roja anticipa las tendencias. Durante la edición 2026, que será el 11 de enero, las celebridades van a desplegar su ingenio y personalidad a través de elecciones de estilo, como lo hicieron años pasados.

Desde el minimalismo sofisticado hasta la opulencia más audaz, los looks más icónicos de los premios durante los años:

Timothée Chalamet: elegancia moderna en la alfombra roja

Timothée Chalamet reinventa el traje negro con pañuelo azul al cuello (AP)

Timothée Chalamet posó con un traje negro de corte ajustado, al que añadió un giro singular: llevó un pañuelo azul anudado al cuello en lugar de corbata.

La camisa clara de rayas suavizó el conjunto y las botas negras de cuero con punta alargada reforzaron el aire contemporáneo. Su cabello, voluminoso y despeinado, acompañó.

Demi Moore: glamour clásico y dorado con trofeo en mano

Demi Moore deslumbra con vestido dorado y trofeo en mano (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Demi Moore brilló con un vestido largo de satén dorado, corte sirena y escote asimétrico. El tejido reflectante y los detalles metálicos aumentaron el impacto visual, mientras que la pulsera plateada y el cabello largo peinado con raya lateral aportaron sofisticación.

Kate Hudson: dos piezas nude con brillo y accesorios llamativos

Kate Hudson apuesta por dos piezas nude y accesorios protagonistas (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Kate Hudson eligió un conjunto formado por un top tipo bandeau y una falda larga ajustada, ambos en tono nude con destellos.

El abdomen al descubierto aportó frescura, mientras que el clutch rectangular y el collar ancho elevaron el look. Su peinado fue con ondas suaves en su cabello rubio.

Selena Gomez y Benny Blanco: contraste de estilos y pareja en escena

Selena Gomez y Benny Blanco contrastan estilos en pareja (Foto AP/Chris Pizzello)

Selena Gomez deslumbró con un vestido largo de satén azul claro, escote barco y hombros descubiertos, acompañado de un collar plateado de gran tamaño y recogido elegante.

A su lado, Benny Blanco apostó por un traje blanco texturizado con camisa de encaje y pantalón a juego.

Melissa McCarthy: volumen y color en un look fucsia floral

Melissa McCarthy elige volumen y color con vestido fucsia (REUTERS/Daniel Cole)

El conjunto fucsia de Melissa McCarthy fusionó escote en V, mangas voluminosas y volantes de organza en capas de rosa. Su peinado recogido y el maquillaje con labios rosados reforzaron el look.

Sebastian Stan: traje clásico con detalles modernos y premio dorado

Sebastian Stan combina traje clásico y detalles modernos (REUTERS)

Sebastian Stan apostó por un traje negro con ribetes claros y pantalón a juego, complementado por un suéter negro sobre camisa blanca. El toque moderno lo dio los zapatos de charol.

Jeremy Strong: terciopelo verde claro y accesorios distintivos

Jeremy Strong sorprende con terciopelo verde y sombrero bucket (REUTERS/Daniel Cole)

Destacando en la alfombra roja, Jeremy Strong eligió un traje de terciopelo verde claro con suéter blanco de cuello alto y sombrero tipo bucket a juego. Sostuvo unas gafas de sol en la mano y llevó zapatos negros.

Anya Taylor-Joy: satén rosado y joyas de gran tamaño

Anya Taylor-Joy luce satén rosado y joyas de gran tamaño (REUTERS/Daniel Cole)

El vestido largo de satén rosado con tirantes finos y escote drapeado de Anya Taylor-Joy se realzó con un chal claro de flecos largos y joyas plateadas de gran tamaño. Su cabello rubio recogido y el fondo de rosas y letras doradas de “Golden Globes” reforzaron la imagen sofisticada.

Angelina Jolie: vestido plateado con flecos y aplicaciones brillantes

Angelina Jolie destaca con vestido plateado de flecos y brillos (REUTERS/Daniel Cole)

Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja con un vestido largo en tono plata, cubierto de aplicaciones que formaron líneas diagonales y flecos metálicos. La abertura en la falda y los pendientes largos completaron un look que fusionó elegancia y brillo.

Margaret Qualley: tul blanco y detalles de lazo negro

Margaret Qualley opta por tul blanco y lazo negro (REUTERS/Daniel Cole)

El vestido blanco de tirantes y escote cuadrado de Margaret Qualley sumó capas de tul y un cinturón de lazo negro con lentejuelas. Los detalles de pedrería en el escote y la coleta con cinta negra aportaron un aire etéreo, realzado por pendientes largos plateados.

Zendaya: naranja satinado y silueta estructurada

Zendaya impone silueta estructurada con vestido naranja (REUTERS)

Zendaya se inclinó por un vestido largo en tono naranja satinado, palabra de honor, con una sobrefalda voluminosa que partió de la cintura. La parte inferior ajustada y el peinado corto y ondulado realzaron la silueta escultural, mientras posó de perfil para destacar el diseño.

Taylor Swift: lentejuelas verdes y reflejos metálicos

Taylor Swift elige lentejuelas verdes y reflejos metálicos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El vestido largo de lentejuelas verdes con tirantes finos de Taylor Swift fue ceñido y mostró reflejos metálicos en varios tonos. El cabello suelto con ondas y flequillo, junto a los pendientes largos y sortijas, consolidaron una imagen de sofisticación y color.

Dua Lipa: terciopelo negro, aplicaciones doradas y escote palabra de honor

Dua Lipa apuesta por terciopelo negro y aplicaciones doradas (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Dua Lipa optó por un vestido tipo sirena de terciopelo negro con escote palabra de honor, decorado con aplicaciones doradas en botones y bordados. La falda amplia y el collar de cadena dorada completaron el look.

Ryan Gosling: traje negro y estilo relajado

Ryan Gosling muestra estilo relajado con traje de ribetes blancos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El traje negro de corte recto con ribetes blancos de Ryan Gosling transmitió sobriedad y modernidad. Llevó la chaqueta abierta sobre una camisa negra, manos en los bolsillos y barba corta.

Margot Robbie: rosa intenso y estola de tul voluminoso

Margot Robbie lleva lentejuelas rosa y estola de tul voluminoso (REUTERS/Mario Anzuoni)

Margot Robbie posó sonriente con un vestido largo ajustado de lentejuelas rosa intenso, tirantes dobles y escote en V. La estola de tul voluminoso y el clutch brillante reforzaron la inspiración festiva, mientras el cabello rubio suelto en ondas y el maquillaje rosado cerraron el look.

Billy Porter: terciopelo fucsia en abrigo-vestido escénico

Billy Porter impone presencia con abrigo-vestido de terciopelo fucsia (REUTERS)

Sobre el escenario, Billy Porter impuso presencia con un abrigo largo de terciopelo fucsia que se abrió en una amplia falda, solapas y detalles en satén del mismo tono. La pajarita, camisa blanca y cabello recogido en trenzas realzaron el impacto visual bajo luces azules y violetas.