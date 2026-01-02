La sopa minestrone italiana es ideal para quienes buscan una comida saludable y reconfortante en menos de 40 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa minestrone es un clásico de la cocina italiana, ideal para quienes buscan un plato saludable y reconfortante en poco tiempo. Esta receta aprovecha verduras frescas y legumbres listas para usar, logrando un resultado sabroso y balanceado con el mínimo esfuerzo.

Popularizada en todo el mundo, el minestrone se adapta a los ingredientes de cada estación y cada hogar. Sirve tanto como entrada o plato principal, especialmente en días frescos y acompañada de pan crujiente.

Receta de sopa minestrone rápida y fácil

En esta receta, la sopa minestrone se prepara cortando verduras frescas en cubos pequeños y cocinándolas junto a legumbres ya cocidas y una pequeña cantidad de pasta, todo en un caldo aromático con hierbas. El resultado es una sopa espesa y llena de color, ideal para quienes buscan una comida completa en un solo plato.

Las instrucciones paso a paso para la sopa minestrone detallan cómo saltear las verduras y añadir legumbres y pasta al final (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza con un salteado rápido de cebolla, apio y zanahoria, a los que luego se suman papa y zucchini. Los tomates y el caldo de verduras aportan cuerpo y sabor, mientras que el laurel y el orégano realzan el aroma. En la etapa final, se incorporan los porotos y la pasta, que se cocinan apenas unos minutos para mantener su textura.

Tiempo de preparación

La preparación total de esta sopa minestrone rápida y fácil es de aproximadamente 35 minutos:

10 minutos para cortar y preparar los ingredientes.

20 minutos para la cocción de las verduras y el armado de la sopa.

5 minutos adicionales para cocinar la pasta y las legumbres.

Ingredientes

1 cebolla mediana

2 zanahorias

2 ramas de apio

1 papa mediana

1 zucchini

1 lata de tomates perita o tomates picados (400 g)

1 lata de porotos blancos o garbanzos cocidos (400 g), escurridos

1 taza de fideos chicos tipo coditos o municiones

1,5 litros de caldo de verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

2 hojas de laurel

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado (opcional), para servir

La receta incluye ingredientes clave como cebolla, zanahoria, apio, papa, zucchini, tomates, porotos y caldo de verduras (Freepik)

Cómo hacer sopa minestrone rápida y fácil, paso a paso

Se pica la cebolla, las zanahorias, el apio, la papa y el zucchini en cubos pequeños. En una olla grande, se calienta el aceite de oliva y se rehogan la cebolla, el apio y la zanahoria durante 3-4 minutos, hasta que estén tiernos. Se agregan la papa y el zucchini, y se cocina 2 minutos más. Se incorporan los tomates picados con su jugo, el caldo de verduras, las hojas de laurel y el orégano. Se mezcla y lleva a hervor. Se baja el fuego y se cocina a fuego medio durante 12-15 minutos, hasta que las verduras estén casi listas. Se añaden los porotos cocidos y la pasta. Se cocina 5 minutos más o hasta que la pasta esté al dente. Se retira el laurel, se ajusta la sal y la pimienta. Se sirve bien caliente, espolvoreando con queso rallado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa minestrone rápida y fácil contiene aproximadamente:

Calorías: 250

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 0,7 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 7 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa minestrone se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Al recalentarla, se recomienda añadir un poco más de caldo o agua, ya que la pasta puede absorber líquido mientras reposa.