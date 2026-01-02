La sopa minestrone es un clásico de la cocina italiana, ideal para quienes buscan un plato saludable y reconfortante en poco tiempo. Esta receta aprovecha verduras frescas y legumbres listas para usar, logrando un resultado sabroso y balanceado con el mínimo esfuerzo.
Popularizada en todo el mundo, el minestrone se adapta a los ingredientes de cada estación y cada hogar. Sirve tanto como entrada o plato principal, especialmente en días frescos y acompañada de pan crujiente.
Receta de sopa minestrone rápida y fácil
En esta receta, la sopa minestrone se prepara cortando verduras frescas en cubos pequeños y cocinándolas junto a legumbres ya cocidas y una pequeña cantidad de pasta, todo en un caldo aromático con hierbas. El resultado es una sopa espesa y llena de color, ideal para quienes buscan una comida completa en un solo plato.
El proceso comienza con un salteado rápido de cebolla, apio y zanahoria, a los que luego se suman papa y zucchini. Los tomates y el caldo de verduras aportan cuerpo y sabor, mientras que el laurel y el orégano realzan el aroma. En la etapa final, se incorporan los porotos y la pasta, que se cocinan apenas unos minutos para mantener su textura.
Tiempo de preparación
La preparación total de esta sopa minestrone rápida y fácil es de aproximadamente 35 minutos:
- 10 minutos para cortar y preparar los ingredientes.
- 20 minutos para la cocción de las verduras y el armado de la sopa.
- 5 minutos adicionales para cocinar la pasta y las legumbres.
Ingredientes
- 1 cebolla mediana
- 2 zanahorias
- 2 ramas de apio
- 1 papa mediana
- 1 zucchini
- 1 lata de tomates perita o tomates picados (400 g)
- 1 lata de porotos blancos o garbanzos cocidos (400 g), escurridos
- 1 taza de fideos chicos tipo coditos o municiones
- 1,5 litros de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional), para servir
Cómo hacer sopa minestrone rápida y fácil, paso a paso
- Se pica la cebolla, las zanahorias, el apio, la papa y el zucchini en cubos pequeños.
- En una olla grande, se calienta el aceite de oliva y se rehogan la cebolla, el apio y la zanahoria durante 3-4 minutos, hasta que estén tiernos.
- Se agregan la papa y el zucchini, y se cocina 2 minutos más.
- Se incorporan los tomates picados con su jugo, el caldo de verduras, las hojas de laurel y el orégano. Se mezcla y lleva a hervor.
- Se baja el fuego y se cocina a fuego medio durante 12-15 minutos, hasta que las verduras estén casi listas.
- Se añaden los porotos cocidos y la pasta. Se cocina 5 minutos más o hasta que la pasta esté al dente.
- Se retira el laurel, se ajusta la sal y la pimienta.
- Se sirve bien caliente, espolvoreando con queso rallado si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de sopa minestrone rápida y fácil contiene aproximadamente:
- Calorías: 250
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 0,7 g
- Carbohidratos: 40 g
- Azúcares: 7 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa minestrone se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Al recalentarla, se recomienda añadir un poco más de caldo o agua, ya que la pasta puede absorber líquido mientras reposa.