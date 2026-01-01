Tendencias

Por qué el análisis de sangre regular y el control médico son clave para prevenir riesgos en atletas jóvenes

En entrevista con el pódcast Tengo un Plan, el especialista en nutrición Antonio Hernández remarcó que adaptar la alimentación y los hábitos al resultado de los análisis médicos permite anticipar complicaciones y cuidar la salud

Guardar
El análisis de sangre en
El análisis de sangre en deportistas revela información clave sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de sangre en deportistas puede aportar información clave sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento, explicó Antonio Hernández, médico especializado en nutrición, medicina integrativa y antienvejecimiento, en una entrevista en el podcast Tengo un Plan.

En la conversación, Hernández abordó la interpretación de parámetros como el hematocrito y el ácido úrico, así como su relación con prácticas como el ayuno intermitente, el entrenamiento en altura y el dopaje deportivo.

Hernández subrayó la importancia de la serie roja en la analítica, que refleja tanto la producción de glóbulos rojos como la densidad sanguínea. “La hemoglobina es la proteína que transporta hierro y oxígeno”, precisó.

Al analizar el caso de un deportista, a modo de ejemplo, señaló: “Tienes un hematocrito de 42,7. Probablemente, hace dos años, cuando hacías mucha más bicicleta, los ciclistas o las personas ultrarunner presentan un hematocrito más alto, con mayor producción de glóbulos rojos. Ahora lo tienes más bajo y eso suele ser bastante correlativo. Está sano, está totalmente normal”.

El hematocrito refleja la producción
El hematocrito refleja la producción de glóbulos rojos y la densidad sanguínea, factores esenciales para el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista detalló que este valor resulta común en quienes realizan trabajo explosivo o anaeróbico, mientras quienes practican ultradistancia suelen mostrar cifras más altas: “Cuando veo gente que hace más ultradistancia, se van a 47, 48, porque tienen más producción de glóbulos rojos”.

Entrenamiento en altura y dopaje

El diálogo avanzó hacia la relación entre el entrenamiento en altura y la producción de glóbulos rojos. Hernández explicó: “El hecho de dormir en altura es una forma de dopaje natural. Muchas personas se trasladan a Sierra Nevada, Colorado o Colombia para pretemporada. Eso obliga a entrenar con déficit de oxígeno y genera mayor producción de glóbulos rojos”.

Al comparar esta práctica con el dopaje, Hernández recordó: “Eso es lo que hace el EPO (eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y se usa en dopaje) artificialmente, pero hace 20 o 25 años, lo que se hacía era ir a entrenar tres meses antes del Tour de Francia, extraerse medio litro de sangre y durante el Tour transfundirse ese medio litro con alta carga de glóbulos rojos. En los 90, especialmente en la época Armstrong, era habitual recurrir a transfusiones de sangre porque se había entrenado en altura para aumentar la producción de glóbulos rojos”.

Sobre los límites del hematocrito y la detección de dopaje, el especialista añadió: “Con EPO, en los 90, si tienes 42, a partir de 50, 52, se asume que hay dopaje y deben realizarte un contraanálisis. En esa época, se alcanzaba fácilmente 54, 56, 58. Y la sangre se volvía tan densa que muchos de esos ciclistas tenían que levantarse a las tres de la madrugada a pedalear porque era tan densa que podía provocar un trombo. Bjarne Riis, ciclista danés ganador del Tour de Francia en 1996, era conocido como Míster 60 por su hematocrito de 60”.

Ácido úrico y ayuno intermitente

El ayuno intermitente practicado por
El ayuno intermitente practicado por el deportista se asocia con un aumento de hasta dos puntos en el ácido úrico (Freepik)

Sobre el análisis, Hernández se detuvo en el valor del ácido úrico: “En contextos de déficit calórico o cuando se realiza un ayuno prolongado, suele elevarse. He visto este fenómeno en muchos pacientes que hacen ayuno: la liberación de metabolitos puede interferir en el aumento”.

Sobre el ayuno intermitente, Hernández respondió: “He observado que en pacientes que lo practicaron durante dos o tres meses, el valor puede subir punto y medio o dos puntos”. Además, clarificó el origen del ácido úrico: “Es un residuo de las purinas, presentes sobre todo en proteínas, marisco y también tomate. Otra posibilidad es consumir mucha proteína animal, o marisco”.

Considerando la dieta, Hernández añadió: “Por la edad, a largo plazo el riesgo son cristales de ácido úrico que pueden afectar, sobre todo, al dedo pulgar del pie, pero insisto, es muy joven y no creo que el problema sea ese”.

Recomendaciones y contexto

En cuanto a las sugerencias para deportistas jóvenes, Hernández recomendó: “Quizá restringir el marisco y la carne roja, y dado que realizan mucho deporte y el organismo tiende probablemente al catabolismo y necesita obtener energía a lo largo del día, evita ayunos excesivamente prolongados”.

La dieta para deportistas jóvenes
La dieta para deportistas jóvenes debe adaptarse a las necesidades energéticas derivadas de la actividad física intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también aconsejó ajustar la alimentación al entrenamiento: “Si vas a realizar trabajo glucolítico o explosivo, desayuna algún hidrato de carbono una o dos horas antes del ejercicio, aunque sea una papilla”. Sobre la frecuencia del ayuno, matizó: “No es perjudicial si la noche anterior has ingerido suficientes hidratos para generar glucógeno y, tras el entrenamiento, comes dentro de un periodo razonable”.

Hernández insistió en la necesidad de contextualizar los resultados: “Normalmente, el ácido úrico realmente preocupa solo si se asocia a un síndrome metabólico: aumento de grasa abdominal, glucosa alta, hipertensión, transaminasas elevadas y alteración hepática, que no se da en tu caso. También puede ser un artefacto puntual de la analítica”.

La revisión periódica de los resultados sanguíneos, según Hernández en Tengo un Plan, es fundamental para detectar alteraciones y actuar a tiempo, especialmente en deportistas jóvenes sometidos a cambios en rutinas de entrenamiento y alimentación. Así, adaptar la nutrición y los hábitos a la intensidad y el tipo de actividad resulta clave, junto con un seguimiento médico adecuado.

Temas Relacionados

Analítica sanguínea en deportistasAyuno intermitenteEntrenamiento en alturaÁcido úricoTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

TikTok y la moda de imitar “personajes no jugables”: riesgos para niños y adolescentes

El auge de estos videos se basa en la imitación de los NPC (non playable characters) de los videojuegos. Figuras que repiten frases y movimientos prediseñados, sin historia propia ni autonomía, y cuya función es interactuar de manera limitada con los jugadores

TikTok y la moda de

Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

La vuelta a la rutina tras las celebraciones de fin de año no requiere “dietas detox” ni medidas extremas. El cuerpo tiene mecanismos de depuración, aunque existen algunas estrategias que pueden ser de ayuda. Cómo recuperar los hábitos saludables de manera gradual y efectiva

Cómo retomar la rutina de

Todo lo que hay que saber para un correcto uso del protector solar: cuánta cantidad, dónde y en qué momento

Protegerse del sol de manera efectiva depende de aplicar la cantidad adecuada, cubrir todas las zonas expuestas y respetar los tiempos de uso. Especialistas dieron a Infobae la dosis recomendada, las áreas que no se pueden olvidar y la frecuencia de uso indispensable para cuidar la piel y evitar daños

Todo lo que hay que

Punta del Este ultra VIP: cenas en yates, fiestas con ubicación secreta y mesas de 30 mil dólares

Los eventos de alto nivel crecen cada verano y acaparan la atención de turistas argentinos, brasileños y europeos

Punta del Este ultra VIP:

El 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados, según proyecciones internacionales

Las estimaciones del Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, alertan sobre un incremento sostenido de la temperatura en todo el planeta, con valores previstos que pondrán a prueba los acuerdos multilaterales y las estrategias para limitar el impacto ambiental

El 2026 será uno de
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

De animales de presa a

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

De fabricar zapatos a conducir carruajes: los extravagantes pasatiempos de la nobleza británica en el siglo XIX

Entre pergaminos y observaciones: así nació la ciencia crítica en Grecia y Roma

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”