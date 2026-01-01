Por qué el análisis de sangre regular y el control médico son clave para prevenir riesgos en atletas jóvenes

El análisis de sangre en deportistas revela información clave sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de sangre en deportistas puede aportar información clave sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento, explicó Antonio Hernández, médico especializado en nutrición, medicina integrativa y antienvejecimiento, en una entrevista en el podcast Tengo un Plan.

En la conversación, Hernández abordó la interpretación de parámetros como el hematocrito y el ácido úrico, así como su relación con prácticas como el ayuno intermitente, el entrenamiento en altura y el dopaje deportivo.

Hernández subrayó la importancia de la serie roja en la analítica, que refleja tanto la producción de glóbulos rojos como la densidad sanguínea. “La hemoglobina es la proteína que transporta hierro y oxígeno”, precisó.

Al analizar el caso de un deportista, a modo de ejemplo, señaló: “Tienes un hematocrito de 42,7. Probablemente, hace dos años, cuando hacías mucha más bicicleta, los ciclistas o las personas ultrarunner presentan un hematocrito más alto, con mayor producción de glóbulos rojos. Ahora lo tienes más bajo y eso suele ser bastante correlativo. Está sano, está totalmente normal”.

El hematocrito refleja la producción de glóbulos rojos y la densidad sanguínea, factores esenciales para el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista detalló que este valor resulta común en quienes realizan trabajo explosivo o anaeróbico, mientras quienes practican ultradistancia suelen mostrar cifras más altas: “Cuando veo gente que hace más ultradistancia, se van a 47, 48, porque tienen más producción de glóbulos rojos”.

Entrenamiento en altura y dopaje

El diálogo avanzó hacia la relación entre el entrenamiento en altura y la producción de glóbulos rojos. Hernández explicó: “El hecho de dormir en altura es una forma de dopaje natural. Muchas personas se trasladan a Sierra Nevada, Colorado o Colombia para pretemporada. Eso obliga a entrenar con déficit de oxígeno y genera mayor producción de glóbulos rojos”.

Al comparar esta práctica con el dopaje, Hernández recordó: “Eso es lo que hace el EPO (eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y se usa en dopaje) artificialmente, pero hace 20 o 25 años, lo que se hacía era ir a entrenar tres meses antes del Tour de Francia, extraerse medio litro de sangre y durante el Tour transfundirse ese medio litro con alta carga de glóbulos rojos. En los 90, especialmente en la época Armstrong, era habitual recurrir a transfusiones de sangre porque se había entrenado en altura para aumentar la producción de glóbulos rojos”.

Sobre los límites del hematocrito y la detección de dopaje, el especialista añadió: “Con EPO, en los 90, si tienes 42, a partir de 50, 52, se asume que hay dopaje y deben realizarte un contraanálisis. En esa época, se alcanzaba fácilmente 54, 56, 58. Y la sangre se volvía tan densa que muchos de esos ciclistas tenían que levantarse a las tres de la madrugada a pedalear porque era tan densa que podía provocar un trombo. Bjarne Riis, ciclista danés ganador del Tour de Francia en 1996, era conocido como Míster 60 por su hematocrito de 60”.

Ácido úrico y ayuno intermitente

El ayuno intermitente practicado por el deportista se asocia con un aumento de hasta dos puntos en el ácido úrico (Freepik)

Sobre el análisis, Hernández se detuvo en el valor del ácido úrico: “En contextos de déficit calórico o cuando se realiza un ayuno prolongado, suele elevarse. He visto este fenómeno en muchos pacientes que hacen ayuno: la liberación de metabolitos puede interferir en el aumento”.

Sobre el ayuno intermitente, Hernández respondió: “He observado que en pacientes que lo practicaron durante dos o tres meses, el valor puede subir punto y medio o dos puntos”. Además, clarificó el origen del ácido úrico: “Es un residuo de las purinas, presentes sobre todo en proteínas, marisco y también tomate. Otra posibilidad es consumir mucha proteína animal, o marisco”.

Considerando la dieta, Hernández añadió: “Por la edad, a largo plazo el riesgo son cristales de ácido úrico que pueden afectar, sobre todo, al dedo pulgar del pie, pero insisto, es muy joven y no creo que el problema sea ese”.

Recomendaciones y contexto

En cuanto a las sugerencias para deportistas jóvenes, Hernández recomendó: “Quizá restringir el marisco y la carne roja, y dado que realizan mucho deporte y el organismo tiende probablemente al catabolismo y necesita obtener energía a lo largo del día, evita ayunos excesivamente prolongados”.

La dieta para deportistas jóvenes debe adaptarse a las necesidades energéticas derivadas de la actividad física intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también aconsejó ajustar la alimentación al entrenamiento: “Si vas a realizar trabajo glucolítico o explosivo, desayuna algún hidrato de carbono una o dos horas antes del ejercicio, aunque sea una papilla”. Sobre la frecuencia del ayuno, matizó: “No es perjudicial si la noche anterior has ingerido suficientes hidratos para generar glucógeno y, tras el entrenamiento, comes dentro de un periodo razonable”.

Hernández insistió en la necesidad de contextualizar los resultados: “Normalmente, el ácido úrico realmente preocupa solo si se asocia a un síndrome metabólico: aumento de grasa abdominal, glucosa alta, hipertensión, transaminasas elevadas y alteración hepática, que no se da en tu caso. También puede ser un artefacto puntual de la analítica”.

La revisión periódica de los resultados sanguíneos, según Hernández en Tengo un Plan, es fundamental para detectar alteraciones y actuar a tiempo, especialmente en deportistas jóvenes sometidos a cambios en rutinas de entrenamiento y alimentación. Así, adaptar la nutrición y los hábitos a la intensidad y el tipo de actividad resulta clave, junto con un seguimiento médico adecuado.