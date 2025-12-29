Tendencias

Receta de salsa tártara, rápida y fácil

Un aderezo tradicional de la cocina francesa se adapta a los gustos locales y ofrece opciones para acompañar pescados, papas o ensaladas en reuniones familiares y celebraciones

La receta de salsa tártara
La receta de salsa tártara rápida y fácil se prepara en solo 15 minutos y rinde seis porciones generosas (Freepik)

La salsa tártara es un comodín irresistible que transforma cualquier plato sencillo en una experiencia gourmet. Gracias a su versatilidad, este acompañamiento puede ser el protagonista de una mesa de verano, siendo un aderezo perfecto para papas fritas recién hechas o un buen filet de merluza a la romana: en Argentina, tiene su lugar guardado al costado del plato, aportando frescura, textura y un toque ácido-amargo que levanta cualquier snack.

Originaria de la gastronomía francesa, esta receta se popularizó en todo el mundo, adaptándose a los gustos locales. En la Argentina, suele prepararse con ingredientes que se hallan en cualquier cocina: mayonesa, pepinos, cebolla, huevo duro y, en ocasiones, perejil o alcaparras, aunque el secreto está en lograr el equilibrio justo entre lo cremoso y lo crocante.

Tradicionalmente, se sirve con pescados, milanesas o papas, y es infaltable en celebraciones y reuniones familiares. Además, al ser una preparación fría y fácil, permite miles de variantes: puedes sumar zanahoria rallada, aceitunas picadas o cambiar la mayonesa por yogur natural para una versión más ligera.

Receta de salsa tártara rápida y fácil

Preparar salsa tártara casera es muy sencillo y rápido, ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones. Solo se necesita combinar ingredientes frescos, picar en pedazos muy chicos y mezclar con una buena base de mayonesa.

La clave para que quede perfecta está en el corte del pepino y la cebolla: cuanto más pequeño, mejor se integra y resulta más agradable a la textura.

Además, esta preparación admite variantes según los gustos y los ingredientes que haya a mano. Algunas recetas suman huevo duro picado para dar más cuerpo; otras formas jugo de limón para realzar los sabores y aportar un matiz más fresco. Es una salsa infalible para pescados, mariscos, milanesas de corteza crocante, papas fritas o ensaladas frescas.

Tiempo de preparación

La salsa tártara rápida se arma en tan solo 10 a 15 minutos:

  • Picado y preparación de ingredientes: 7 minutos.
  • Mezcla y ajuste de condimentos: 3 a 5 minutos.

Puede servirse de inmediato, aunque con un enfriado de 15 minutos en la heladera, toma aún más sabor.

Ingredientes

  • 250 g de mayonesa (casera o comercial de buena calidad)
  • 2 pepinos en vinagre
  • 1 huevo duro
  • 1 cucharada de cebolla o cebolla de verdeo (parte blanca)
  • 1 cucharada de alcaparras (opcional)
  • 1 ramita de perejil fresco
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Sal y pimienta a gusto
El equilibrio entre lo cremoso
El equilibrio entre lo cremoso y lo crocante es el secreto para lograr una salsa tártara perfecta en casa (Freepik)

Cómo hacer salsa tártara rápida y fácil, paso a paso

  • Hervir el huevo duro durante 10 minutos, pelarlo y dejarlo enfriar.
  • Picar muy finamente los pepinillos, la cebolla, las alcaparras (si se usan) y el perejil.
  • Picar el huevo duro frío en dados pequeños.
  • En un bol, colocar la mayonesa y añadir todos los ingredientes picados.
  • Agregar el jugo de limón y mezclar bien hasta que la salsa quede homogénea.
  • Salpimentar a gusto.
  • Tapar y dejar reposar en la heladera unos minutos antes de servir, para que los sabores se integren plenamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas, ideales como acompañamiento para platos principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (alrededor de 50 g) de salsa tártara contiene aproximadamente:

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 2,5 g

Los datos revelados son estimados y no corresponde a un dato puntual. Los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa tártara casera se puede conservar en la heladera, bien tapada, por hasta 3 días. Es importante no dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo para evitar la proliferación de bacterias.

