La salsa tártara es un comodín irresistible que transforma cualquier plato sencillo en una experiencia gourmet. Gracias a su versatilidad, este acompañamiento puede ser el protagonista de una mesa de verano, siendo un aderezo perfecto para papas fritas recién hechas o un buen filet de merluza a la romana: en Argentina, tiene su lugar guardado al costado del plato, aportando frescura, textura y un toque ácido-amargo que levanta cualquier snack.
Originaria de la gastronomía francesa, esta receta se popularizó en todo el mundo, adaptándose a los gustos locales. En la Argentina, suele prepararse con ingredientes que se hallan en cualquier cocina: mayonesa, pepinos, cebolla, huevo duro y, en ocasiones, perejil o alcaparras, aunque el secreto está en lograr el equilibrio justo entre lo cremoso y lo crocante.
Tradicionalmente, se sirve con pescados, milanesas o papas, y es infaltable en celebraciones y reuniones familiares. Además, al ser una preparación fría y fácil, permite miles de variantes: puedes sumar zanahoria rallada, aceitunas picadas o cambiar la mayonesa por yogur natural para una versión más ligera.
Receta de salsa tártara rápida y fácil
Preparar salsa tártara casera es muy sencillo y rápido, ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones. Solo se necesita combinar ingredientes frescos, picar en pedazos muy chicos y mezclar con una buena base de mayonesa.
La clave para que quede perfecta está en el corte del pepino y la cebolla: cuanto más pequeño, mejor se integra y resulta más agradable a la textura.
Además, esta preparación admite variantes según los gustos y los ingredientes que haya a mano. Algunas recetas suman huevo duro picado para dar más cuerpo; otras formas jugo de limón para realzar los sabores y aportar un matiz más fresco. Es una salsa infalible para pescados, mariscos, milanesas de corteza crocante, papas fritas o ensaladas frescas.
Tiempo de preparación
La salsa tártara rápida se arma en tan solo 10 a 15 minutos:
- Picado y preparación de ingredientes: 7 minutos.
- Mezcla y ajuste de condimentos: 3 a 5 minutos.
Puede servirse de inmediato, aunque con un enfriado de 15 minutos en la heladera, toma aún más sabor.
Ingredientes
- 250 g de mayonesa (casera o comercial de buena calidad)
- 2 pepinos en vinagre
- 1 huevo duro
- 1 cucharada de cebolla o cebolla de verdeo (parte blanca)
- 1 cucharada de alcaparras (opcional)
- 1 ramita de perejil fresco
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer salsa tártara rápida y fácil, paso a paso
- Hervir el huevo duro durante 10 minutos, pelarlo y dejarlo enfriar.
- Picar muy finamente los pepinillos, la cebolla, las alcaparras (si se usan) y el perejil.
- Picar el huevo duro frío en dados pequeños.
- En un bol, colocar la mayonesa y añadir todos los ingredientes picados.
- Agregar el jugo de limón y mezclar bien hasta que la salsa quede homogénea.
- Salpimentar a gusto.
- Tapar y dejar reposar en la heladera unos minutos antes de servir, para que los sabores se integren plenamente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas, ideales como acompañamiento para platos principales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (alrededor de 50 g) de salsa tártara contiene aproximadamente:
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 16 g
- Grasas saturadas: 2,5 g
- Carbohidratos: 2 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 2,5 g
Los datos revelados son estimados y no corresponde a un dato puntual. Los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La salsa tártara casera se puede conservar en la heladera, bien tapada, por hasta 3 días. Es importante no dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo para evitar la proliferación de bacterias.