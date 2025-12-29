Tendencias

Guía completa para proteger el cabello del sol y el mar en vacaciones

Desde hidrataciones hasta tratamientos post playa, es vital proteger el pelo de los rayos UV de fuerte intensidad en esta época del año

El sol aporta energía y bienestar, pero también exige cuidados para la salud capilar

El sol es energía, bienestar y disfrute. Es parte de esos momentos que asociamos con descanso, viajes, mar, piscina y tiempo para uno mismo. Sin embargo, así como aprendimos a cuidar la piel frente a la radiación solar, el cabello también necesita atención específica. A lo largo de mi trayectoria profesional como estilista, he comprobado que el sol puede ser un gran aliado estético, pero también uno de los factores más agresivos para la salud capilar cuando no se toman los recaudos adecuados.

Esta nota nace con un objetivo claro: informar, prevenir y acompañar. No desde el miedo ni desde la complejidad, sino desde el conocimiento y los hábitos simples. Porque cuidar el cabello durante las vacaciones no significa dejar de disfrutar, sino aprender a hacerlo con conciencia.

Qué le hace realmente el sol al cabello

Cuando el cabello se expone al sol de manera prolongada, la radiación ultravioleta actúa directamente sobre la cutícula, la capa externa que protege la fibra capilar. Esta exposición constante provoca que la cutícula se abra, pierda cohesión y deje escapar la humedad natural del cabello.

La exposición solar prolongada afecta la cutícula del cabello y favorece la deshidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias más frecuentes son:

  • Pérdida de brillo
  • Textura áspera
  • Frizz persistente
  • Fragilidad y quiebre
  • Puntas abiertas

En cabellos teñidos, decolorados o con procesos químicos, el impacto es aún mayor. El color se oxida, pierde intensidad y aparecen reflejos no deseados. A esto se suman otros factores típicos de las vacaciones: agua salada, cloro, viento, arena, sudor y cambios en la rutina de lavado. Todo esto convierte al período vacacional en una etapa clave para la salud capilar.

La importancia de preparar el cabello antes de las vacaciones

Uno de los errores más comunes es comenzar a cuidar el cabello cuando el daño ya es visible. La verdadera protección empieza antes.

-Sanear y cortar

Un corte previo, aunque sea mínimo, elimina puntas debilitadas y evita que pequeñas fisuras se transformen en quiebres mayores.

-Fortalecer la fibra

Los tratamientos previos a las vacaciones ayudan a que el cabello llegue más fuerte y equilibrado. Un cabello sano resiste mejor el sol y los agentes externos.

El cabello pierde brillo y suavidad cuando no se protege adecuadamente del sol

Te puedes hacer en el salón tratamientos nutritivos de acuerdo a lo que necesites:

  • Hidratar
  • Nutrir
  • Reparar

También existe el Shot de Proteínas que es un tratamiento más intenso y que te devuelve la proteína que el cabello perdió. Ideal hacerlo antes de las vacaciones porque como recubre la cutícula o fibra capilar te va a ayudar a protegerlo de los daños del sol. Dura 1 mes, así que al regreso hacer otro para tener tu melena divina.

-Planificar el color

En cabellos teñidos, es recomendable realizar el color con algunos días de anticipación para que los pigmentos se asienten y no se pierdan rápidamente con el sol.

Siempre usar protectores solares y del calor, lo tienes que aplicar antes de peinarte.

-Cuidados diarios del cabello durante la exposición solar

Durante las vacaciones, el cuidado capilar debe ser más funcional que estético.

Por más que te guste el efecto Beach Waves que logras con la sal del mar, Nunca la debes dejar en tu cabello. Debes enjuagarlo con agua dulce todos los días y así evitarás el resecamiento. ¡Es más, si te puedes enjuagar el cabello cada vez que te metes al mar, mejor! Es lo ideal.

Los cabellos teñidos o procesados son más vulnerables ante la radiación ultravioleta (CORTESÍA BLOW DRY BAR)

-Lavado consciente

Después de la playa o la piscina, es importante retirar sal, cloro y residuos.

Recomendaciones clave:

  • Usar agua tibia o fresca
  • Masajear suavemente el cuero cabelludo
  • Evitar frotar largos y puntas
  • Secar presionando la toalla, sin fricción

Y algo fundamental utilizar siempre un shampoo sin sulfatos ni parabenos para cuidar tu cabello. Y recuerda elegir el shampoo de acuerdo a la necesidad que tengas:

  • Hidratación 
  • Nutrición 
  • Reparación 

-Hidratación constante

El sol deshidrata. Por eso, el cabello necesita aportes diarios de hidratación liviana que mantengan su elasticidad sin sobrecargarlo.

Tienes que utilizar siempre luego del shampoo, acondicionador. Fundamental para mantener cabello hidratado sin ponerlo pesado

El agua salada, el cloro y el viento potencian el daño capilar durante las vacaciones

-Tratamientos para reparar tu melena

Cuando vas a la playa, casi seguro que te lavas el cabello todos los días. Si es así, entonces en estos casos, te recomiendo hacerte una mascarilla capilar cada 3 ó 4 días para mantenerlo bien. Las hay de muchas marcas, de acuerdo con lo que se necesite, si es hidratación, nutrición o reparación, pero las de @roccodonnaprofessional son extraordinarias.

-Tratamientos caseros fáciles y efectivos para el verano

Sanear y cortar las puntas antes de viajar ayuda a prevenir quiebres mayores

Uno de los grandes mitos del cuidado capilar es creer que solo los tratamientos de salón funcionan. La realidad es que los cuidados caseros bien hechos, simples y constantes pueden ser muy efectivos, especialmente durante las vacaciones.

-Hidratación express con aloe vera

Ideal para cabello seco o expuesto al sol.

Cómo hacerlo:

  • Extraer el gel natural de una hoja de aloe
  • Aplicar sobre el cabello húmedo, de medios a puntas
  • Dejar actuar entre 10 y 15 minutos
  • Enjuagar con agua fresca
  • Aporta frescura, suavidad y elasticidad. Puede repetirse varias veces por semana.
  • Baño nutritivo previo al lavado

Ideal para puntas secas y cabello grueso o rizado.

Cómo hacerlo:

  • Colocar unas gotas de aceite vegetal (coco, oliva o almendra) en las manos
  • Aplicar solo en medios y puntas
  • Dejar actuar entre 20 y 30 minutos
  • Lavar normalmente

Ayuda a sellar la cutícula, reducir la pérdida de humedad y mejorar el brillo.

Los tratamientos nutritivos previos fortalecen la fibra capilar frente a los agentes externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mascarilla hidratante post-playa

Perfecta para recuperar el cabello después del mar o la piscina.

Preparación:

  • 1 cucharada de yogur natural
  • 1 cucharada de miel
  • Aplicar sobre el cabello húmedo
  • Dejar actuar 15 minutos
  • Enjuagar bien

Suaviza la fibra, mejora la textura y aporta brillo sin apelmazar.

-Spray hidratante casero para el día

Ideal para llevar a la playa o usar antes de salir.

Cómo hacerlo:

  • Colocar agua en un spray
  • Agregar unas gotas de gel de aloe
  • Agitar suavemente

Pulverizar sobre largos y puntas. Mantiene la hidratación y reduce el efecto del sol y el viento.

-Cuidados nocturnos: reparar mientras descansamos

Planificar el color antes de las vacaciones permite mantener pigmentos por más tiempo

La noche es un momento clave para el cabello.

Recomiendo:

  • Desenredar suavemente antes de dormir
  • Evitar acostarse con el cabello mojado
  • Usar trenzas sueltas o rodetes bajos
  • Aplicar una mínima cantidad de aceite o crema liviana en puntas

Estos hábitos simples reducen el quiebre y mantienen la fibra más ordenada.

-El uso inteligente de accesorios como protección

Los accesorios no son solo decorativos, son aliados fundamentales.

•Sombreros y gorras

Protegen largos y cuero cabelludo. Elegir materiales transpirables y suaves.

•Pañuelos y turbantes

Reducen la exposición directa y la fricción. Ideales para playa y paseos largos.

•Sujetadores adecuados

Evitar elásticos finos o con metal. La tensión constante favorece el quiebre.

-Peinados protectores para el verano

Algunos peinados ayudan a minimizar el daño:

• Trenzas sueltas

• Colas bajas sin tensión

• Rodetes relajados

El uso de protectores solares y térmicos es fundamental para proteger el cabello

Evitan enredos, reducen la exposición solar directa y protegen las puntas.

-El cuero cabelludo también necesita cuidados

Muchas veces se olvida que el cuero cabelludo también sufre el sol. Puede irritarse, resecarse o descamarse.

Consejos:

  • Proteger la raya con sombreros
  • Lavar correctamente para eliminar residuos
  • Evitar exfoliaciones si hay sensibilidad

Un cuero cabelludo sano es la base de un cabello fuerte.

-Errores frecuentes que conviene evitar

  • Exponerse al sol con el cabello seco y sin protección
  • Dormir con sal o cloro en el cabello
  • Cepillar de forma brusca cuando está mojado
  • Usar herramientas de calor a diario
  • Atar siempre el cabello en el mismo punto
  • Evitar estos errores tiene un impacto inmediato en la salud capilar.

-Después de las vacaciones: reparar y equilibrar

Al regresar, el cabello suele mostrar signos de cansancio. Es el momento ideal para:

  • Cortar puntas
  • Realizar tratamientos reparadores
  • Reequilibrar hidratación y nutrición

No se trata de corregir, sino de acompañar el proceso natural del cabello.

Siempre digo que el cabello no debería ser una preocupación durante las vacaciones, sino un aliado. Cuando está bien cuidado, acompaña el movimiento, el descanso y el disfrute. Cuando está dañado, limita.

Cuidar el cabello del sol no significa esconderlo, sino entenderlo. Respetar su naturaleza, anticiparse al daño y adoptar hábitos simples pero constantes. El cabello tiene memoria y responde a cómo lo tratamos.

La verdadera belleza nace del equilibrio entre salud y estética. Y ese equilibrio se construye con información, conciencia y pequeños gestos diarios.

