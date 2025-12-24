25 vinos para lucirse en la mesa de Nochebuena

La selección de vinos espumosos argentinos destaca la diversidad y calidad de la producción nacional para celebraciones especiales (Freepik)

Si el plan es juntarse en un restaurante, será todo más sencillo, porque en casi todos los que están abiertos el 24 por la noche, ofrecen menús de pasos con vinos preseleccionados. Pero casi todos se juntan en casas familiares, compartiendo preparaciones caseras que todos aportan, para una de las mesas más esperadas del año.

Ambientación, decoración y diversidad de platos requieren vinos que estén a la altura de las circunstancias. Claro que por la época del año en la que se celebra la navidad en el Hemisferio Sur, ganan protagonismo las bebidas refrescadas de todo tipo. Y si se trata de vinos, los espumosos son los privilegiados, no solo por su significado a la hora del brindis, sino también por lo bien que acompañan diversidad de platos, ya sean fríos o calientes.

Los amantes del vino saben de la importancia del maridaje, aunque la mayoría de los consumidores no le preste mucha atención. Sin embargo, es la clave para disfrutar en plenitud en la mesa, ya que los atributos del vino realzan los del plato. Parece complicado, pero solo hay que tener en cuenta algunas cosas básicas.

En primer lugar, para lograr una buena combinación vino-comida, después del bocado va el vino, y luego el agua. Sólo así se pueden apreciar los matices de lo que se está bebiendo y comiendo, mientras que el agua limpia el paladar e hidrata. Otra clave es no servir un solo vino si en una mesa en la que habrá varias cosas. Porque cada vino se comporta diferente con cada plato.

Las bodegas argentinas apuestan por etiquetas innovadoras y tradicionales para acompañar la mesa de Nochebuena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las entradas, que suelen ser frías y más livianas, elegir espumosos frescos y vivaces, como los Extra Brut. Mientras que, para los platos principales, se puede pensar en distintos vinos burbujeantes con más cuerpo como los Brut, los Rosé o los Brut Nature.

Pero más allá que evidencian la gran evolución del vino argentino, la diversidad que ofrecen los espumantes de hoy es notable. Porque a los más complejos y delicados; elaborados por el método tradicional, y con varios meses sobre lías; ahora se los hace con uvas más precisas, de viñedos más altos, y con una acidez natural destacable. Eso explica su fineza y su gran potencial de guarda.

A los más jóvenes, destinados al consumo casual, desde siempre se los elaboró por el método Charmat (en tanques), para preservar los aromas primarios (frutales y florales). Hoy, ese método se ha perfeccionado de manera tal que muchos exponentes son Charmat Lungo, con hasta ocho meses de contacto sobre lías. Así, estos vinos ofrecen, además de un carácter joven y refrescante, una burbuja persistente que resalta sus atributos. El dosaje de azúcar (a partir del licor de expedición) también se mejoró, por eso existen muchos Brut y Extra Brut, mejor logrados que algunos Nature.

También los espumosos dulces naturales son para tener en cuenta. Porque ya no solo piensan en conquistar por el lado dulzón, sino también por el equilibrio. Siendo la última novedad con burbujas los “ice”, muchas de las cuales vienen en botellas revestidas de blanco, ideales para servir con hielo; solos o en tragos.

Los vinos sin alcohol y las propuestas orgánicas ganan terreno entre los consumidores que buscan opciones saludables (Freepik)

Y si bien solo en esta época muchos se acuerdan de los espumosos, la realidad indica que es uno de los vinos más atractivos para servir en la mesa. Si hay esmero en la cocina, también debe haberlo en el vino, teniendo en cuenta que la calidad de la etiqueta debe estar en línea con la propuesta en los platos. Como todo buen vino blanco, acompaña muy bien frutos de mar y pescados, y en todo tipo de preparación.

Si se comienza con una buena picada de embutidos artesanales, un Brut a base de Pinot Noir es la mejor opción. Para las ensaladas y los platos fríos típicos de navidad (vitel toné, pionono, pollo relleno, etc.), cualquier Extra Brut, incluso los métodos Charmat son ideales, por su carácter refrescante y frutado. Mientras que los rosados acompañan muy bien a las carnes rojas grilladas, conformando un gran maridaje, ya que suelen tener más cuerpo que los otros, y las burbujas terminan cumpliendo el papel de los taninos, ayudando a limpiar el paladar. Los dulces acompañan mejor los postres y, los mejores, los más delicados, como los Nature, pueden reservarse para el brindis que siempre llega acompañado del pan dulce y frutos secos.

La siguiente es una selección variada de 24 vinos espumantes argentinos que reflejan tanto el buen momento de la categoría, en términos de calidad y diversidad, pero además muestran una personalidad que ya se puede catalogar de “estilo argentino”, y son ideales para disfrutar más la mesa de noche buena y brindar por la llegada de la navidad.

25 vinos para lucirse en la mesa de noche buena

Las burbujas argentinas se posicionan como protagonistas en los brindis de la Navidad en el Hemisferio Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dadá Sweet

Finca Las Moras, San Juan ($14.000)

Esta es la marca más vanguardista de la bodega, con vinos sensoriales y muy agradables que con gran éxito han marcado una ruptura en las convenciones típicas del vino. En este caso, el Sweet es ideal para beber solo con hielo o como base de tragos. Elaborado a base de uvas Torrontés, su preparación se planificó para que el proceso de fermentación se interrumpa en el momento justo en el que el azúcar se convierte en alcohol, haciendo de su graduación muy baja y convirtiendo al espumante en una bebida muy fácil de tomar.

Por lo tanto, es un espumoso dulce natural, refrescante y vibrante, con sus burbujas medias que resaltan su carácter frutal y floral. Tan fácil como entretenido de beber.

LO CA Brut Nature Espumante Orgánico 2025

Domaine Bousquet, Mendoza, Valle de Uco ($14.800)

El nombre proviene del juego de palabras en inglés “Low- Calories”, que significa “Bajo en calorías”, y además hace referencia a su LO CA condición de bajo en alcohol, bajo en azúcar, vegano, sin gluten, orgánico… y que conserva la frescura natural de la fruta que lo hace ideal para brindar en cualquier momento. Fiel a su vocación innovadora y pionera, la bodega brinda calidad con propuestas que ofrecen opciones para quienes eligen una vida saludable y consumir productos orgánicos elaborados de forma sustentable. Para los brindis de fin de año, presentan su nuevo espumante de baja graduación alcohólica que se incorpora a la novel línea LO CA. Son vinos que nacen como respuesta a una demanda de opciones más ligeras, saludables y conscientes.

Elaborado con el método Charmat en base a uvas 50% Chardonnay - 50% Pinot Noir, de burbujas delicadas, ligero, vibrante y con una acidez natural que realza su carácter frutado y cítrico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Chandon Extra Brut

Bodegas Chandon Argentina, Mendoza, Valle de Uco ($16.460)

Una referencia en el mundo de las espumantes y que refleja el arte del saber hacer. Chandon creó la categoría Extra Brut en 1960, y hoy es la variedad más consumida en Argentina. Chandon Extra Brut conjuga las mejores uvas Chardonnay y Pinot Noir provenientes de fincas propias en Valle de Uco, ubicadas entre los 1.000 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar. El resultado es un espumoso fresco y frutado; en nariz se perciben notas de durazno blanco, lima, jazmín y brioche, mientras que en el paladar se muestra elegante, cremoso y equilibrado.

Privado Blanc de Blancs

Bodega Jorge Rubio, Mendoza, Oasis Sur ($18.700)

Este espumoso tienen como punto de partida la visión personal del enólogo y fundador de la bodega, quien hace 9 años se embarcó en el proyecto de construir su propia champañera con el objetivo de elaborar vinos espumantes que transmitieran la esencia del Oasis Sur mendocino. Elaborado mediante el método tradicional según los conceptos creativos del autor. Este espumante a base 100% de Chardonnay, una vez en la botella y mediante el agregado del licor de tiraje, desarrolla la segunda fermentación (por aproximadamente 35 días) donde se producen las delicadas y refrescantes burbujas para luego reposar sobre las lías de levaduras durante más de 30 meses. En este lapso las botellas se conservan acostadas y descansan durante la maduración.

Malma Reserva de Familia -Rosoado de Pinot Noir 2025

San Patricio Del Chañar - Patagonia Argentina. Precio ($18.000)

En la región situada a 39 grados de latitud sur, caracterizada por una gran amplitud térmica, niveles bajos de humedad en el aire y vientos persistentes, la producción vitivinícola se desarrolla en condiciones de precipitaciones escasas. La vinificación de este ejemplar corresponde a un Pinot Noir elaborado en su totalidad con uvas de la variedad, cuya cosecha se realiza manualmente en recipientes de 300 kilos.

La degustación revela un color rosa salmón con sutiles matices cobrizos, mostrando un aspecto limpio y brillante. En nariz, el vino se presenta fresco y complejo, combinando aromas de frutos rojos, matices florales y una delicada nota cítrica. Al paladar, la entrada resulta amable y refrescante, con un paso vibrante que ofrece buena estructura y un balance logrado entre la acidez y la untuosidad, según la ficha técnica. El final se extiende con una persistencia notable y una sensación frutal que permanece, consolidando así la identidad de este rosado.

El maridaje de platos navideños con espumantes realza los sabores y enriquece la experiencia culinaria familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nieto Senetiner 0% Brut

Nieto Senetiner, Mendoza, Valle de Uco ($19.000)

La bodega lanzó el único espumante sin alcohol de la Argentina. 100% vino y 0% alcohol, elaborado con uvas Pinot Noir del Valle de Uco, zona reconocida por su amplitud térmica y sus suelos aluvionales. Es la primera bodega argentina en incorporar tecnología de desalcoholización. Concebido para acompañar los hábitos de consumo actuales y alineado a un mercado que crece a doble dígito año a año, con proyecciones que estiman que las bebidas sin alcohol representarán el 4% del total de ventas globales para 2028. Es un producto 100% vino que, sin aromatizantes ni saborizantes y con solo 15 calorías por copa, busca preservar el carácter y la identidad de los espumantes de la casa.

Trapiche Medalla Brut Nature

Bodega Trapiche, Mendoza, Maipú ($19.000)

Blend de Pinot Noir (80%) y Chardonnay (20%), provenientes de viñedos propios que se encuentran en Cruz de Piedra. El suelo se caracteriza por ser arcilloso asentado sobre canto rodado. Luego de una cosecha manual y selección de racimos, se elabora el vino base y luego se utiliza el método de crianza “sur lie”, llevándose a cabo la segunda fermentación en botella durante 18 meses, a una temperatura de 16°C constantes y al abrigo de la luz. La posición y la rotación manual de las botellas sobre los pupitres, hacen que los sedimentos caigan al cuello. Luego se lleva a cabo el degüelle por congelamiento de pico, lo que permite retirar el residual y agregar licor de expedición.

En definitiva, es un espumante de color amarillo con algunas tonalidades verdes y rojizas. De espuma abundante, con burbujas finas y persistentes. Los aromas de pan tostado y levadura se entremezclan con los de las frutas del Chardonnay y del Pinot Noir. En boca es untuoso, cremoso, refrescante y muy delicado.

Allegra Extra Brut Rosé

Piccolo Banfi, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo ($20.000)

Espumoso fresco y ágil, a base de Pinot Noir y Merlot, que le da un toque novedoso, más allá de aprovechar su potencia aromática, cosechándola bastante antes que para hacer tintos. Es una partida limitada de 12.000 botellas anuales, elaboradas por el método Charmat. Bautizado en honor a la hija de los propietarios, este espumoso resulta expresivo, de burbujas suaves y trago amable. Con buen cuerpo, carácter y una agradable frescura final. Además, su tonalidad rosada brillante llama la atención. Es un vino ideal para servir en la mesa, acompañando bocados finos o un menú donde las carnes rojas sean las protagonistas.

El método tradicional y el Charmat Lungo aportan complejidad y frescura a los espumosos nacionales (Freepik)

Bianchi Extra Brut Premium

Bodegas Bianchi, San Rafael, Mendoza ($20.000)

Blend de Chardonnay y Pinot Noir, elaborado a partir del método Champenoise y con (al menos) seis años sobre borras. Eso explica su aspecto dorado con reflejos intensos y brillantes. De aromas maduros y buena frescura que resalta ciertas notas de membrillo y brioche. Burbujas finas y trago equilibrado por el paso del tiempo, amable y profundo. El manipuleo de la uva durante la cosecha es muy cuidadoso, tratando de no romper los granos para que los racimos puedan llegar a la bodega tal como se están en la planta.

Otro cuidado que se tuvo en cuenta fue que la cosecha de la uva se realizó solamente en horas de la mañana para mantener la temperatura de la uva a no más de 15º C al llegar a la bodega. La segunda fermentación se realiza en botella para generar la producción de gas carbónico formador de las burbujas del champaña. Para ello el vino base se mezcla con azúcar, levaduras y un clarificante embotellándose. Esta fermentación dura alrededor de un mes y al término de la misma, las botellas se dejan estibadas hasta el momento del degüelle.

Los espumantes rosé y dulces se convierten en aliados para entradas ligeras y postres festivos (Freepik)

Alyda Van Salentein Cuvee Prestige Brut Nature

Bodega Salentein, Valle de Uco, Mendoza ($23.500)

Alyda nació en el año 1782 en el seno de una familia aristocrática holandesa. Su padre Heribert Van Westervelt, primer Señor de Salentein, ocupó destacados cargos estatales en la provincia de Gelderland, Reino de los Países Bajos. A principios del SigloXIX se casó con Paul Engelbrecht Hangest Baron d’Yvoy, miembro de una familia noble Holandesa originarios de la región de Champagne-Ardenne en Francia.

Alyda imprimió un carácter único al estilo de vida en los orígenes de la Mansión Salentein ¨Huis de Salentein. Este vino es un homenaje a esa noble, interesante y sofisticada mujer que hoy se ve reflejada en cada burbuja de este Cuvée Prestige que lleva su nombre. Blend de Pinot Noir (50%), Chardonnay (45%) y Pinot Meunier (5%), elaborado por Gustavo Bauzá, utilizando el método Charmat Lungo (en serio), con doce meses sobre borras. De aspecto asalmonado y aromas equilibrados. Buen cuerpo y burbujas medias, fresco y de carácter bien de frutas blancas (ananá).

Pascual Toso Alta Brut Nature

Pascual Toso, Mendoza, Maipú ($25.000)

Es un espumante 100% Chardonnay, elaborado bajo el método tradicional, en el que la toma de espuma se realiza en la misma botella que acompaña al espumante en todo su proceso, hasta llegar al consumidor. De la misma manera que los maestros champañeros de Toso realizaban el proceso desde hace 100 años, luego de un contacto prolongado con sus lías en los pupitres. Luego se practica degüelle, de forma manual, y se coloca el licor de expedición, otorgándole equilibrio y delicadeza. Es un espumante amarillo con tonalidades verdosas. De buena frescura y aromas complejos.

Presenta una burbuja fina y persistente, cremosa en boca, que brinda una experiencia inolvidable al consumidor. Se puede beber acompañando frutos de mar y pescados.

Aurum Extra Brut

Finca Bandini, Mendoza, Valle de Uco, IG Los Chacayes ($27.000)

Este vino es el resultado de un cuidado proceso de elaboración, con crianza en huevo de concreto y vasija de cerámica, y segunda fermentación en tanque de acero inoxidable. Luego de 8 meses de trabajo con sus lías, se pasa a la segunda fermentación en tanques de acero inoxidable, cuidando la presión y la temperatura (no más de 16°). Finalmente se procede al embotellado. Pensado para ocasiones especiales, este corte increíble -60% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 20% Viognier- se destaca por sus notas florales, muy representativas del terroir que le da origen, ubicado en Los Chacayes, Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes, en una de las zonas vitivinícolas más destacadas de nuestro país.

A la Par Extra Brut

A la Par Wines, Mendoza, Valle de Uco ($28.300)

Espumoso Charmat Lungo (cinco meses en tanque y luego tres en botella) a base de Chardonnay (70%) de Gualtallary y Pinot Noir (30%) de Tupungato, elaborado por Gustavo Agostini, un apasionado de la Champaña, que ya lleva 35 cosechas alrededor del mundo. Dentro de esta línea, se dieron el lujo de realizar ediciones especiales junto a personalidades como el padre de Gustavo, el querido y recordado Onofre Arcos y Roberto de la Mota. Este vino resulta fresco y expresivo, bien apoyado en las frutas blancas y las burbujas persistentes. Así, la pareja de hacedores (Gustavo y Mariela) ya afincada en General Alvear, sorprenden con su flamante colección de vinos espumosos nacionales.

La innovación en la elaboración de vinos espumosos refleja el crecimiento del sector vitivinícola argentino (Freepik)

Lagarde Champenoise Extra Brut

Lagarde, Mendoza ($32.000)

Pocos saben que Lagarde elabora espumosos desde siempre y con un estilo propio. En este caso, se trata de un blend de Chardonnay y Pinot Noir de aromas equilibrados y paladar amplio. Fresco y con las burbujas persistentes que resaltan su carácter más clásico, en el que se sienten más las notas de levaduras que de frutas maduras. Como siempre, muy bien logrado en su estilo. Elaborado bajo el método tradicional (champenoise), con al menos 18 meses en contacto con sus borras. De partida limitada, se destaca por su complejidad, intensidad y frescura, con burbujas delicadas y persistentes.

Luigi Bosca Brut Nature

Bodega Luigi Bosca, Mendoza ($35.500)

Luigi Bosca Brut Nature es un espumoso de color amarillo pálido y brillante. Sus aromas son equilibrados y sutiles, con notas de frutas blancas y frutos secos. En boca es refrescante, de paladar amplio y vibrante, con burbujas finas y persistentes. Tiene carácter propio, buena estructura y un final de boca amable y tenso. Es un vino especial, concebido para celebrar momentos únicos. Se trata de un blend de Chardonnay (60%) y Pinot Noir (40%), elaborado por el método de tradicional o Champenoise, con uvas provenientes de viñedos propios de la familia Arizu, ubicados en las principales zonas vitivinícolas mendocinas; Luján de Cuyo y Valle de Uco.

Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé

Escorihuela Gascón, Cordón El Cepillo, Valle de Uco ($40.000)

Como el aspecto es uno de los atributos que más se luce en los vinos espumosos, los rosé corren con ventaja, por ser los más sugestivos. Porque además de sus atractivas tonalidades, las burbujas y el brillo del vino se parecían más. Como en este vino, elaborado a partir de un Pinot Noir cosechado en su punto justo, por el joven winemaker Matías Ciciani Soler, que logra un espumoso expresivo y muy atractivo.

Desde el vamos con su aspecto rosé con reflejos asalmonados. Aromas y carácter delicado que remite a frutas rojas y unas burbujas persistentes que despiertan el paladar. Franco y de buen volumen, ideal para servir en la mesa.

Cruzat Single Vineyard Finca La Dama Extra Brut

Bodega Cruzat, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores ($41.100)

Elegante espumoso 100% Chardonnay (que viene con estuche) proveniente de un viñedo plantado sobre el lecho de un antiguo brazo del río Tunuyán. Este origen singular, con suelos calcáreos y de baja productividad, aporta una identidad marcada: frescura, mineralidad y elegancia natural. Elaborado bajo el método tradicional, tiene 24 meses de crianza sobre levaduras, lo que realza su fineza y le otorga notas sutiles de brioche sin perder tensión ni vivacidad. En copa se presenta vibrante y delicado, con aromas cítricos, vainilla y un fondo mineral elegante; en boca es limpio, complejo y equilibrado, ideal para aperitivos o platos festivos donde se destaque la frescura.

Los espumosos argentinos ofrecen alternativas para todos los gustos y momentos de la celebración de Nochebuena (Imagen Ilustrativa Infobae)

DV Catena Nature

Catena Zapata, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato ($42.000)

Blend de Chardonnay (70%) y Pinot Noir (30%), elaborado por Alejandro Vigil con método tradicional, con 30 meses sobre borras. Es un vino que al enólogo no solo le gusta hacer sino también tomar. De aromas clásicos y elegantes, frutas blancas maduras y panificados, paladar tenso y amable, burbujas finas y persistentes, y un final complejo. Un espumoso equilibrado para disfrutar por copa, pero también con estructura para la mesa. El vino base de este espumante natural se elaboró con uvas provenientes de nuestros viñedos en Tupungato.

Tanto el Chardonnay como el Pinot Noir son clones seleccionados típicos para la elaboración de espumantes naturales. El Chardonnay es muy intenso aromáticamente, elegante y de gran longitud, aportando al vino base la expresión aromática. El Pinot Noir de racimos pequeños y de gran equilibrio ácido aporta al corte la estructura y complejidad.

Zuccardi Blanc de Blancs Cuvée Especial

Familia Zuccardi, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato ($48.900)

Sebastián Zuccardi elabora este vino espumoso de viticultor, que refleja su impronta de hacedor y su camino de aprendizaje desde la cosecha 2003, después de haber trabajado en Champagne. Un Chardonnay puro de viñedos de altura, con más de tres años sobre borras. Un vino equilibrado y preciso, de aromas frescos y paladar tenso, amplio y delicado, con leves notas de levadura, frutas cítricas y frutas blancas, con un elegante y persistente final. Elaborado por el método Champenoise con 48 meses sobre borras, resulta uno de los espumantes más destacados de la Argentina.

Rosell Boher Encarnación

Rosell Boher, Mendoza, Valle de Uco, Los Árboles ($54.000)

Este espumoso es el primero de la casa con nombre propio, en homenaje a la abuela del enólogo (Alejandro “Pepe” Martínez), esposa del fundador de la bodega, a fines del siglo XIX. Se trata de un Brut Nature con mayor proporción de Chardonnay (80%) que de Pinot Noir (20%), a la inversa que los demás espumosos de la bodega. De aspecto intenso y acidez firme. En su paladar franco y fresco, con burbujas persistentes, se aprecia su carácter maduro, con notas de levaduras y pan de brioche. Elaborado por el método tradicional, como todos los espumosos Rosell Boher, y con al menos 24 meses sobre lías, es un vino que respeta y refleja muy bien el estilo propio de la casa.

Gamboa Terruños Únicos Extra Brut

Bodega Gamboa, Mendoza, Tupungato, San José ($60.000)

Finca Gamboa es un emprendimiento que está revolucionando el enoturismo en la Argentina, gracias a la ubicación de sus bodegas; “terruños únicos”. Tanto en Campana como en Madariaga (Provincia de Buenos Aires), las plantaciones de vid comenzaron desde cero, inaugurando nuevos terruños. No obstante, también elaboran vinos con uvas de otras regiones, algunas ya consagradas, como el Valle de Uco. De donde proviene el Chardonnay para elaborar este vino espumoso. De aspecto brillante y burbujas persistentes. Aromas delicados y paladar franco, fresco y de trago consistente. Ideal para brindar o para servir en la mesa.

El clima veraniego impulsa la preferencia por bebidas refrescantes y versátiles en la mesa navideña (Freepik)

Fabre Montmayou Brut Nature 2023

Bodega Fabre Montmayou, Mendoza ($72.000)

La bodega Fabre Montmayou sorprende con el lanzamiento de un nuevo espumante Méthode Champenoise. Se trata del nuevo Brut Nature, un blend de Chardonnay y Pinot Noir cosecha 2023, provenientes de parcelas ubicadas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, regiones emblemáticas para estas variedades. La cosecha manual y el prensado sin despalillar permiten preservar la integridad de la fruta y mantener fielmente el estilo enológico de la bodega.

El proceso de elaboración sigue el método tradicional o método champenoise, el mismo utilizado en la región de Champagne. La complejidad se potencia gracias a sus 24 meses sobre borras, un tiempo prolongado de crianza que aporta textura, cremosidad, profundidad aromática y una burbuja fina y persistente. El resultado es un espumante de estilo francés y alma mendocina, que combina conocimiento enológico y del terroir propios de la bodega.

Kaiken Millésime 2017

Bodega Kaiken, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary ($73.900)

Para estas fiestas, Kaiken presenta su primer espumoso Millésime, elaborado únicamente en una cosecha excepcional y concebido como una interpretación precisa del método champenoise y del origen. Se trata de un espumoso de añada, producido en partida limitada, que refleja una mirada paciente y minuciosa sobre el tiempo como insumo fundamental. La cosecha 2017 en Gualtallary ofreció exactamente eso, uvas sanas, maduraciones lentas y una acidez natural que permitía proyectar un espumoso de largo recorrido. Chardonnay 100%, elaborado bajo método tradicional y con una prolongada crianza sobre lías (84 meses), se distingue por su complejidad y elegancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Baron B Héritage 005

Baron B, Mendoza, Valle de Uco ($95.000)

Baron B presenta la Edición 005 de Baron B Héritage, un assemblage inédito de tres millésimes excepcionales. En esta ocasión y por primera vez, se trata de un espumoso Brut Rosé, inspirado en un magnum único e inédito de 2014, guardado en las cavas de Baron B. Las añadas 2016 y 2018 se unieron en un assemblage con la 2014 para dar vida a un espumoso rosé único, complejo, elegante y con un potencial de guarda sobresaliente, que invita a descubrir una nueva dimensión en el universo de los espumosos.

Las uvas que componen este assemblage provienen de dos fincas de altura extrema en el Valle de Uco: Cepas del Plata (1.500 msnm) y El Espinillo (1.600 msnm). Terruños pedemontanos y calcáreos que, bajo condiciones climáticas desafiantes, aportan frescura, mineralidad y elegancia, reflejando la visión del Barón Bertrand de Ladoucette de llevar los viñedos cada vez más alto en búsqueda de la perfección.

Del Fin del Mundo Brut Nature

Bodega Del Fin del Mundo, Neuquén ($110.000)

Este vino 100% elaborado de Pinot Noir manualmente seleccionado, descansó 60 meses sobre sus lías formando finas burbujas y gran complejidad. Es un tributo a la Patagonia Argentina y una celebración a la variedad emblema de la región, que ha encontrado en los viñedos de la estepa patagónica, un lugar único donde desplegar todas sus virtudes, con el sol, el viento y el tiempo como grandes aliados. De aromas complejos que recuerdan a frutos secos, cáscara de lima y delicadas notas a pan tostado. En boca se percibe crema de almendras, cierta mineralidad y una gran frescura. Posee finas burbujas que resaltan la cremosidad y frescura. Es ideal para brindis importante.