Economía

Bitcoin, afectado por el conflicto en Irán: cae otro 4% y continúa en niveles mínimos desde 2024

La principal criptomoneda es negociada debajo de USD 66.000. Su precio cayó casi a la mitad desde su récord seis meses atrás

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El Bitcoin concentra el 50% del valor de mercado cripto.
El Bitcoin concentra el 50% del valor de mercado cripto.

El transcurso de 2026 no viene favorable para el Bitcoin, cuya cotización se encaminó a una profunda baja, acentuada en las últimas semanas por la inestabilidad financiera producto de la guerra en Oriente Medio.

Este jueves, el Bitcoin cae otro 3,6%, para ser operado debajo de los USD 66.000, un nivel mínimo desde septiembre de 2024, solo perforado por la caída puntual del 6 de febrero, cuando rebotó desde los 60.000 dólares. En el balance reciente, el Bitcoin prácticamente redujo su precio a la mitad en seis meses, desde el máximo histórico de USD 126.198 del 6 de octubre de 2025 (-47,7%).

Evolución del precio del Bitcoin en el último año.
Evolución del precio del Bitcoin en el último año.

La caída de la actividad de minería cripto (hashrate) global que afecta particularmente al Bitcoin tras la operación militar en Oriente Medio evidenció la dependencia de la red de ciertas plazas mineras, mientras los inversores reaccionan al entorno económico desfavorable y al realineamiento geográfico de la minería digital, según análisis de Bloomberg.

En las últimas semanas, el Bitcoin enfrentó una disminución de su hashrate a nivel mundial, consecuencia directa del impacto de una operación militar en Oriente Medio que alteró el funcionamiento de la red y puso de relieve la vulnerabilidad de la industria ante los conflictos geopolíticos.

Irán ocupa un lugar destacado en la minería de Bitcoin: aporta entre el 6% y el 8% del “hashrate” global. Y el 70% de la minería es controlada directamente por el ejército

Este episodio, sin precedentes recientes en amplitud, coincidió con un aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y con la desaceleración de importantes plataformas cripto, configurando un entorno donde factores geopolíticos y macroeconómicos se entrelazan y generan volatilidad en el sector.

Según el analista cripto de Bloomberg Dushyant Shahrawat, Irán ocupa un lugar destacado en la minería de Bitcoin, al aportar entre el 6% y el 8% del hashrate global, con una característica única: el 70% de la minería es controlada directamente por el ejército. Estas cifras, expuestas por Shahrawat, no suelen formar parte de la cobertura habitual sobre el mercado de activos digitales y permiten dimensionar el impacto global que tienen los acontecimientos regionales sobre la infraestructura y la estabilidad operativa de la red.

La interrupción energética ocasionada por el conflicto en la región provocó una redirección de recursos hacia finalidades defensivas y militares, lo que redujo de manera visible la capacidad productiva asociada al hashrate iraní. Al depender de zonas geográficas estratégicas como Irán, la red Bitcoin evidencia una fragilidad sistémica pocas veces explicitada en la narrativa de la descentralización. La pérdida relativa de potencia de cálculo en este país, con miles de equipos fuera de línea o funcionando a menor capacidad, afectó de inmediato los parámetros operativos globales de la red, de acuerdo con la información que publica Bloomberg.

El precio del Bitcoin, mientras tanto, sondea los USD 66.000, tendencia que no oculta la migración de capital hacia activos menos riesgosos. Los movimientos coincidieron con el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses a cinco años al 4% anual, una cifra que incentiva a los inversores a priorizar valores tradicionales sobre activos digitales.

La desaceleración de las transacciones en un mercado tenso

Mientras la minería mundial sufría ajustes, el valor de la plataforma Robinhood experimentó una retracción significativa. En solo un mes, el valor de su acción cayó más del 16%, en paralelo a una disminución del 38% en sus ingresos generados por transacciones de criptomonedas en el último año y a una baja del 58% en los volúmenes negociados en su sitio. Esta caída muestra el efecto directo del clima inversor desfavorable sobre las empresas de servicios cripto.

En contraste, los mercados de predicción registraron un crecimiento extraordinario, para superar los USD 192 millones en transacciones durante marzo, lo que representa un avance del 2.880% en comparación interanual, según reportó Bloomberg. Este sector, ahora bajo presión de reguladores estatales en Estados Unidos que lo acusan de facilitar actividades comparables con los juegos de azar, se perfila como un polo alternativo de desarrollo ante la ralentización de otros segmentos tradicionales.

En el ámbito de los stablecoins, el segmento no dolarizado se vio transformado por el avance de las monedas ancladas al euro, que ya representan el 85% del volumen en ese espacio. El incremento de la adopción y una regulación más sólida han favorecido esta concentración, reconfigurando el mapa de las preferencias entre usuarios e inversores.

Estos procesos, observados de forma simultánea, muestran cómo la interacción entre presiones macroeconómicas, conflictos regionales y la innovación en productos cripto está redefiniendo las respuestas del ecosistema digital. La manera en que el sistema absorbe los choques externos, como la interrupción de la minería en Irán y la reacción de los entes reguladores a nuevas prácticas, determinará la dirección de la industria en los próximos meses.

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