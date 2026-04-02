América Latina

Petrobras planea garantizar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de 5 años

El objetivo responde a la actual volatilidad internacional provocada por la guerra en Irán, que ha incrementado el precio del combustible

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El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes/Foto de archivo)
El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes/Foto de archivo)

La petrolera brasileña Petrobras informó que revisará su plan quinquenal de negocios para asegurar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de cinco años. Esta medida responde a la actual volatilidad internacional provocada por la guerra en Irán, que ha incrementado el precio del combustible.

El anuncio se realizó durante un seminario por parte de Magda Chambriard, presidenta de la empresa estatal. Chambriard explicó que el objetivo es eliminar la dependencia de importaciones, que en la actualidad representan cerca del 30% del consumo nacional de diésel en Brasil.

La directiva detalló que el plan vigente prevé aumentar la producción en unos 300.000 barriles diarios en los próximos cinco años, lo que cubriría aproximadamente el 80% de la demanda nacional. Ahora, la empresa estudia ampliar esa meta para cubrir el 100% del consumo: “Estamos revisando ese plan para evaluar si podemos llegar a cubrir toda la demanda en cinco años”, indicó Chambriard, quien remarcó la relevancia estratégica del diésel para el transporte de mercancías y la actividad agrícola en el país.

El precio del diésel en Brasil subió cerca de un 20% en las últimas semanas, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, como consecuencia del conflicto en Irán. Esto genera presión sobre los costos logísticos y la inflación.

Magda Chambriard, presidenta de Petrobras (REUTERS/Washington Alves)
Magda Chambriard, presidenta de Petrobras (REUTERS/Washington Alves)

Para alcanzar la autosuficiencia, Petrobras planea aumentar la capacidad de sus refinerías. Entre las principales iniciativas destacan la ampliación de la Refinería Abreu e Lima, que podría incrementar su producción en hasta 300.000 barriles diarios, y el aumento de la capacidad de la Refinería Duque de Caxias, mediante su integración con el Complejo de Energías Boaventura.

La compañía también adapta sus plantas para priorizar la producción de diésel sobre otros derivados y no descarta evaluar la compra de refinerías privadas si presentan ventajas estratégicas.

La discusión del nuevo plan comenzará en mayo, y la versión definitiva podría darse a conocer en noviembre.

De acuerdo con Chambriard, alcanzar la autosuficiencia reduciría la exposición del país a las fluctuaciones externas y permitiría mayor estabilidad en el abastecimiento energético.

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