América Latina

Rusia enviará otro buque petrolero para abastecer a la dictadura de Cuba: “Se está cargando”

Lo informó el ministro de Energía de Putin, Serguéi Tsiviliov, quien repitió la línea que marcó el Kremlin tras romper el bloqueo norteamericano a la isla con el primer envío: “No abandonaremos a los cubanos”

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El petrolero Anatoly Kolodkin, sancionado por EEUU y la Unión Europea, llegó esta semana a Cuba con 100.000 toneladas de crudo (REUTERS/Norlys Pérez)
El petrolero Anatoly Kolodkin, sancionado por EEUU y la Unión Europea, llegó esta semana a Cuba con 100.000 toneladas de crudo (REUTERS/Norlys Pérez)

Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la llegada exitosa del primero, que logró romper, con permiso de Estados Unidos, tres meses de bloqueo energético, según informó el ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, afirmó Tsiviliov durante un foro energético en Kazán.

El funcionario explicó que la decisión se tomó luego de una reunión en San Petersburgo con representantes cubanos.

El petrolero Anatoly Kolodkin, sancionado por EEUU y la Unión Europea, llegó esta semana a Cuba con 100.000 toneladas de crudo. Se trata del primer cargamento de petróleo que recibe la isla en tres meses, desde el bloqueo impuesto por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a aguas de Matanzas, en Cuba

“Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana”, comunicó la Cancillería del régimen de La Habana en la red social X.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la ruptura del bloqueo por parte de Moscú y consideró que la llegada de crudo no tendrá impacto en la situación de la isla.

“No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, indicó el mandatario.

Dos personas observan la llegada del petrolero ruso a Matanzas, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)
Dos personas observan la llegada del petrolero ruso a Matanzas, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

La incapacidad de las autoridades cubanas para satisfacer la demanda energética agudizó el desabastecimiento de petróleo, incrementando los apagones y provocando la paralización de la economía, con efectos en servicios básicos como la salud y el transporte.

Cada día, Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles para cubrir su demanda energética, de los cuales unos 40.000 provienen de la producción nacional. La falta de suministro suficiente ha generado cortes de energía prolongados y casi total parálisis en la economía.

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