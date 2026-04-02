Receta de sopa de ajo, rápida y fácil

Nada reconforta más en una noche fría que una sopa de ajo bien humeante sobre la mesa. El aroma profundo del ajo frito y el toque del pan viejo remojado en caldo son un guiño a la memoria de abuelas y bodegones, donde la simpleza se convertía en manjar.
En Argentina, la sopa de ajo es un clásico de la cocina casera, ideal para aprovechar el pan del día anterior y darle protagonismo a un ingrediente humilde. Suele aparecer en cenas invernales o como entrante contundente en reuniones familiares, herencia de la inmigración española adaptada a nuestra mesa.
Receta de sopa de ajo
La sopa de ajo es una preparación sencilla que combina ajo dorado en aceite, pan del día anterior cortado en cubos y caldo, a veces enriquecido con huevo. Su sabor profundo y textura rústica la hacen ideal para una comida rápida y nutritiva.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 8 dientes de ajo
- 1 baguette o 200 gr de pan del día anterior
- 1,5 litros de caldo de carne o verduras
- 4 huevos
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer sopa de ajo, paso a paso
- Pelar y cortar los ajos en láminas finas.
- Cortar el pan en cubos chicos.
- Calentar el aceite en una olla y dorar los ajos a fuego bajo, cuidando que no se quemen: el ajo debe quedar apenas dorado, nunca marrón oscuro.
- Incorporar el pimentón y mezclar rápido para que no se queme.
- Agregar los cubos de pan y saltear 1 minuto para que absorban el sabor.
- Verter el caldo caliente y cocinar 10 minutos. El pan debe deshacerse y espesar la sopa.
- Cascar 1 huevo por persona directamente en la olla, sin batir, y dejar que se cocinen apenas (la clara debe quedar tierna; la yema, jugosa).
- Corregir sal y pimienta. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que el pan cambia la textura.