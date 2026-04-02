Receta de sopa de ajo, rápida y fácil

Un clásico de la cocina casera que reconforta y sorprende con su sabor profundo. Ingredientes simples y en minutos un plato cálido perfecto para cualquier noche fresca

Aroma a tradición: el ajo dorado marca el inicio de esta sopa reconfortante. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada reconforta más en una noche fría que una sopa de ajo bien humeante sobre la mesa. El aroma profundo del ajo frito y el toque del pan viejo remojado en caldo son un guiño a la memoria de abuelas y bodegones, donde la simpleza se convertía en manjar.

En Argentina, la sopa de ajo es un clásico de la cocina casera, ideal para aprovechar el pan del día anterior y darle protagonismo a un ingrediente humilde. Suele aparecer en cenas invernales o como entrante contundente en reuniones familiares, herencia de la inmigración española adaptada a nuestra mesa.

Receta de sopa de ajo

La sopa de ajo es una preparación sencilla que combina ajo dorado en aceite, pan del día anterior cortado en cubos y caldo, a veces enriquecido con huevo. Su sabor profundo y textura rústica la hacen ideal para una comida rápida y nutritiva.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

El pan del día anterior suma cuerpo y textura, absorbiendo todo el sabor del caldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 8 dientes de ajo
  • 1 baguette o 200 gr de pan del día anterior
  • 1,5 litros de caldo de carne o verduras
  • 4 huevos
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer sopa de ajo, paso a paso

  1. Pelar y cortar los ajos en láminas finas.
  2. Cortar el pan en cubos chicos.
  3. Calentar el aceite en una olla y dorar los ajos a fuego bajo, cuidando que no se quemen: el ajo debe quedar apenas dorado, nunca marrón oscuro.
  4. Incorporar el pimentón y mezclar rápido para que no se queme.
  5. Agregar los cubos de pan y saltear 1 minuto para que absorban el sabor.
  6. Verter el caldo caliente y cocinar 10 minutos. El pan debe deshacerse y espesar la sopa.
  7. Cascar 1 huevo por persona directamente en la olla, sin batir, y dejar que se cocinen apenas (la clara debe quedar tierna; la yema, jugosa).
  8. Corregir sal y pimienta. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Un huevo apenas cocido aporta cremosidad y completa este plato sencillo pero memorable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 10 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que el pan cambia la textura.

